L'Oroscopo del mese di gennaio 2020 vede Capricorno e i Pesci tra i segni favoriti. I primi saranno avvantaggiati in importanti progetti lavorativi; i secondi, invece, avranno grande fortuna sotto l'aspetto amoroso. Saranno trenta giorni positivi anche per Toro, Vergine e Leone. Imprevisti di lavoro attenderanno, invece, i nati sotto il Sagittario e la Bilancia.

I segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): le relazioni sociali e umane, compresi i rapporti sentimentali e amorosi, saranno in netto miglioramento rispetto allo scorso mese di dicembre.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): gli appuntamenti professionali e gli impegni di lavoro vi richiederanno grandi sforzi e sacrifici. Negli ultimi giorni del mese concedetevi un bel po' di relax familiare, magari organizzando un bel viaggio all'estero in qualche piacevole località tropicale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): per quanto concerne il lavoro, il nuovo anno non inizierà in maniera del tutto positiva. A nulla serve deprimersi se le cose non vanno come dovrebbero.

L'oroscopo dei segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): una persone entrata da poco nella vostra vita attirerà su di sé tutte le vostre attenzioni. Occhio a non tralasciare lavoro e affari per dedicare tutte le vostre energie all'amore.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in questo mese vi attende un'ardua sfida professionale che vincerete brillantemente ma con non poche difficoltà: i vostri colleghi tenteranno in tutti i modi di mettervi i bastoni tra le ruote.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): l'amore tarderà ad arrivare e questo vi metterà in uno stato di angoscia sentimentale. Consolatevi con la presenza dei vostri amici.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il primo mese del 2020 sarà per voi fortunatissimo in amore grazie all'ottimo allineamento astrale della Luna con il pianeta Venere, di passaggio nel vostro segno zodiacale.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): dovrete prendere alcune decisioni cruciali e fondamentali per il vostro futuro. Mantenete la calma e confrontatevi con il partner o con la famiglia prima di fare qualsiasi scelta.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): "anno nuovo, vita nuova" - si è soliti dire. In realtà, anche in questo mese di gennaio 2020 poco o nulla cambierà se non vi impegnerete a migliorare le cose. Questo discorso vale nel lavoro così come nelle relazioni sentimentali.

Le predizioni di gennaio per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): in questi trenta giorni gli astri sono dalla vostra parte e favoriranno qualsiasi progetto o iniziativa da mettere in cantiere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sarà un mese all'insegna della spensieratezza e dell'allegria. Siete giunti alla consapevolezza che la vita è breve e, quindi, va vissuta a pieno.

Toro (21 aprile – 21 maggio): le relazioni amorose saranno particolarmente favorite nella prima metà del mese. Negli ultimi giorni di gennaio le cose miglioreranno anche sotto l'aspetto professionale.