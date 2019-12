Durante la giornata di domenica 29 dicembre, il Sole sarà in quadratura al segno del Capricorno, consentendo ai nativi del segno di dare il massimo in ambito sentimentale, mentre i nativi Leone, nonostante la Luna e Venere dissonanti, riusciranno a tenere stabile la loro relazione di coppia. Gemelli avrà bisogno di più indipendenza nella propria vita quotidiana, mentre Vergine presterà meno attenzione ai dettagli dei propri obiettivi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 29 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 29 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: Mercurio in angolo benefico nella vostra casa astrologica, vi dona una certa audacia durante la giornata di domenica. Questo sarà il momento giusto per dare una svolta alla vostra carriera. Avete sviluppato abbastanza bene le vostre abilità e sarete pronti per il prossimo passo. In ambito sentimentale Giove e Saturno, entrambi imbronciati, vi suggeriscono di mettere da parte il vostro Io e tentare mediazioni utili, che farebbero molto bene allo scorrere dei rapporti tra i parenti e il partner.

I single saranno ottimisti e pronti per intrattenere nuovi legami. Voto - 8

Toro: configurazione astrale attuale che prevede la totale protezione degli astri nella vostra relazione di coppia. Conquistare il partner e rendere la vostra storia d'amore unica e indimenticabile sarà il vostro primo interesse. Se siete single utilizzate l'energia positiva che avete in voi per essere galanti e gentili con la vostra potenziale anima gemella. In quanto a lavoro, un po’ di stress potrebbe rallentarvi con le vostre mansioni. Fareste meglio dunque a non farvi superare dai colleghi e inventarvi qualcosa in tempo. Voto - 7

Gemelli: sentirete la necessità di trovare per voi una certa dipendenza nella vostra routine giornaliera. Soprattutto voi single sarete alla ricerca di esperienze nuove e svariate. La sfera sentimentale sarà a tratti buona, e potreste avere qualche problema a gestire la vostra relazione di coppia.

Ciò che volete non può arrivare subito, abbiate pazienza dunque. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo è una giornata un po’ frenetica per voi in cui potrete avvertire la necessità di far fronte a varie incombenze, vari impegni se siete in un’attività lavorativa dipendente. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale che si dimostrerà a vostro vantaggio nella giornata di domenica. Vi sentirete particolarmente decisi e sentirete che tutto è possibile. Sul fronte sentimentale accetterete ogni proposta da parte del partner, che sarà felice, aumentando l'affiatamento di coppia. I single dovranno lasciarsi alle spalle il passato e apprezzare il presente per poter capire quale direzione prendere. Nel lavoro riuscirete ad esprimere bene le vostre prerogative e sarà più facile del solito per affrontare gli ostacoli che si presenteranno grazie alla vostra tenacia.

Voto - 8,5

Leone: nonostante la Luna e Venere dissonanti nel vostro cielo, la vostra relazione di coppia procede piuttosto bene. L'affiatamento non sarà molto alto, ciò nonostante sufficiente per proporre progetti insieme per portare novità nella vostra relazione. I single potrebbero conoscere una persona che presto diventerà importante. Sul posto di lavoro non avete la giusta cognizione della vostra situazione economica, quindi è giusto iniziare a rifletterci e a prendere provvedimenti. Voto - 7,5

Vergine: Sole in trigono al segno del Capricorno, vi distrarrà parecchio da alcuni dettagli riguardanti i vostri progetti lavorativi.

Avete una condizione generale di questi, ciò nonostante fareste meglio a limare alcuni dettagli per non commettere errori che potrebbero rovinare tutto. In ambito sentimentale soprattutto i single non riusciranno a respingere l'adulazione degli altri, cadendo in tentazione. Le relazioni fisse invece daranno vita ad accese discussioni che potrebbero aumentare oppure no l'intesa di coppia. Voto - 7

Bilancia: gli influssi di Venere in trigono al segno dell'Acquario, vi faranno intuire e riconoscere i vostri errori durante la giornata di domenica, soprattutto in ambito sentimentale dove troverete un modo per farvi perdonare dal partner dei vostri errori.

I single saranno dolci e romantici con questo atteggiamento non tarderanno a trovare la loro anima gemella. Nel lavoro se lavorate in un ambiente in cui le gerarchie contano, cercate di non scavalcare nessuno, anche se avete delle idee brillanti, altrimenti potreste passare momenti difficili. Voto - 8

Scorpione: Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale, assieme agli influssi di Venere nel segno dell'Acquario, vi aiuteranno a viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda del partner in ambito sentimentale. Se fate delle promesse, cercate di mantenerle per rendere felice la vostra dolce metà. Se siete single non siate frenetici nel fare le vostre mosse.

Agite con calma e siate sinceri. Nel lavoro dovrete affrontare delle sfide, che se avranno successo vi aiuteranno ad emergere e lavorare in condizioni via via decisamente migliori. Voto - 8

Sagittario: una configurazione planetaria che prevede Mercurio in trigono al segno dell'Ariete durante la giornata di domenica. In ambito sentimentale sarà una giornata divertente per voi, dovrete solo lasciarvi andare a scherzi e giochi senza paura di sembrare ridicoli, soprattutto tra i familiari. I single in cerca di avventure avranno finalmente ciò che desiderano, soprattutto se nati nella prima decade. In ambito lavorativo grinta e sicurezza vi sosterranno in vista di sfide importanti.

Inoltre, non abbiate paura di imbattervi in nuove iniziative. Voto - 8,5

Capricorno: il Sole sarà in congiunzione al vostro segno durante la giornata di domenica, e vi permetterà di dare e ottenere il massimo dalla vostra relazione sentimentale. La vostra storia d'amore ricomincerà a splendere e il vostro fascino sarà amplificato, dandovi svariate opportunità di portare delle novità nonché di beneficiare dell'amore del vostro partner. I single saranno in grado di risolvere una questione delicata e potranno ricucire una vecchia amicizia. Nel lavoro un investimento potrebbe essere una buona soluzione per un salto di qualità nel vostro ambiente lavorativo.

Voto - 8,5

Acquario: Luna e Venere in quadratura al vostro segno, vi donano una sfera sentimentale eccellente durante la giornata di domenica. Vi sentirete particolarmente attraenti, e il calore che infonderete sarà molto apprezzato da parte del partner. Stimolanti occasioni attendono i cuori solitari, per nuovi rapporti oppure per delle riappacificazioni con un amico, specie se appartengono alla terza decade. Nel lavoro riuscirete finalmente a prendervi alcune delle vostre rivincite e tornare a guadagnare bene. Voto - 8,5

Pesci: Marte armonico nel segno dello Scorpione influenzano positivamente la vostra giornata.

Siete in fermento per la vostra relazione sentimentale, tanto da acconsentire a qualunque richiesta da parte del vostro partner, giusto per renderlo felice. I single avranno voglia di comunicare i propri sentimenti ad una persona e difficilmente resisteranno, trovando risposte su come conquistare la loro potenziale anima gemella. Sul posto di lavoro Nettuno è pronto a sostenervi, e a infondervi fiducia nei vostri progetti lavorativi, che presto si riveleranno un successo. Voto - 8