Le previsioni astrali di giovedì 19 dicembre 2019 annunciano una giornata straordinaria in amore per i nati sotto i segni zodiacali di Ariete e Acquario che vivranno ventiquattr'ore davvero entusiasmanti in compagnia del proprio partner. Piccoli problemi lavorativi per il Sagittario, preoccupazioni per il Cancro.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): al mattino ci sarà un po' di confusione, che sarà superata già nel pomeriggio. Sarà una giornata da prendere con le pinze, soprattutto nei rapporti sentimentali.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): nel lavoro non fatevi scoraggiare dai pessimisti: proseguite in un progetto ambizioso e difficile da realizzare, ma che vi interessa molto.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): momento d'oro per la vostra storia d'amore. Tutto procede alla perfezione. Vi servirà solo una bella vacanza in una località esotica per consolidare ancora di più la vostra relazione.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): in amore imparate ad essere più romantici: al partner non potranno far altro che piacere le vostre attenzioni e premure nei suoi confronti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il partner vi proporrà un'idea che non potete affatto declinare. Ci sarà una bellissima novità nella vostra relazione sentimentale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in casa avrete qualche piccolo problema da risolvere. Occhio alle spese pazze, soprattutto sotto il periodo natalizio: dopo un anno vissuto pericolosamente se hai pareggiato i conti è già un vantaggio.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non rimandate nulla, soprattutto in amore. Siate diretti nell'affrontare le situazioni che la vita vi presenta.

Temporeggiare non servirà a far altro che peggiorare le cose.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sul vostro volto si legge un po' di tensione e insofferenza per qualcosa che vi preoccupa. Confidatevi con un amico che vi saprà dare la giusta soluzione al vostro problema.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): se è possibile, cercate di prendervi qualche giorno di riposo: vi servirà assoluto relax dopo gli scorsi intensi giorni lavorativi in ufficio.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): avete un carattere piuttosto schivo e riservato ma è giunto il momento di doversi mettere in gioco sul serio e salire sul palcoscenico della vostra vita.

Toro (21 aprile – 21 maggio): attenzione alla malvagità dei vostri colleghi di lavoro che potrebbero accusarvi di cose che non avete compiuto solo per cercare di sminuire le vostre capacità professionali.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): nella vostra storia sentimentale alcune spigolosità possono ri-tornare attuali. Dovete essere bravi a far sì che il partner si fidi ciecamente di voi.