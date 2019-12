Le previsioni astrali di domani, mercoledì 18 dicembre, vedono tra i segni zodiacali più favoriti i nati sotto il segno dei Gemelli, per i quali si prevedono grandi gratificazioni sotto l'aspetto professionale. Sarà un mercoledì fortunato in amore per i segni di Sagittario e Pesci. Crisi sentimentali in vista, invece, per il Capricorno e la Bilancia.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): avete iniziato da poco una nuova attività e questo, almeno in un primo momento, vi porterà via molto impegno, fatica e tempo libero.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): vivrete un meraviglioso mercoledì in compagnia del vostro partner che ancora una volta, casomai ve ne fosse ancora bisogno, vi dimostrerà tutto il suo amore.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): siete nel bel mezzo di una crisi sentimentale. Lasciate sfocare la rabbia e andare via i momenti difficili prima di prendere una decisione definitiva.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): dopo gli ultimi mesi non molto entusiasmanti, domani riceverete una gradita sorpresa per quanto riguarda la vostra professione: avanzamento di carriera o nuovo prestigioso incarico?

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): c'è qualcuno che vi farà arrabbiare non poco. Dovete essere bravi a mantenere la calma senza cedere alle provocazioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): state attenti in campo amoroso. Nel complesso gli astri non vi sono ostili, ma il vostro umore ballerino potrebbe farvi litigare con il partner.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): è il momento propizio per fare nuove amicizie e conoscenze. Tra queste potreste incontrare la vostra anima gemella.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Cancro (22 giugno – 22 luglio): gli affari non vanno benissimo e questo inevitabilmente si ripercuoterà anche nel già precario equilibrio familiare. Non scoraggiatevi perché dalla settimana prossima la situazione andrà meglio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): vi conviene evitare scontri, litigi o discussioni in ufficio o in famiglia perché l'insoddisfazione vi potrebbe portare ad avere una reazione oltremodo aggressiva e senza senso.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): in queste ventiquattr'ore sarete presi da ansia e tensione.

C'è qualcosa che vi preoccupa nel lavoro o in amore, ma non sapete bene cosa.

Toro (21 aprile – 21 maggio): lo stress professionale dovuto ai troppi impegni di lavoro potrebbe rischiare di aprire una crisi sentimentale nella storia d'amore con il/la vostro/a compagno/a.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): per evitare continue delusioni, dovete imparare a fidarvi meno del prossimo, soprattutto di persone che conoscete da troppo poco tempo.