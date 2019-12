Quali saranno i segni zodiacali più fortunati per la giornata di oggi, lunedì 23 dicembre? L'Oroscopo vede i Pesci e l'Ariete particolarmente favoriti in amore, mentre il Cancro vivrà 24 ore positive dal punto di vista lavorativo.

Vediamo, di seguito, nel dettaglio le previsioni astrologiche di tutti i dodici segni zodiacali.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): se dovete fare qualcosa di importante nell'ambito della casa o del lavoro, le stelle saranno piuttosto buone.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): sono possibili piccole discussioni e incomprensioni con i colleghi sul lavoro.

In famiglia nessuno pare ascoltarvi, anche se sapete di avere ragione su una questione importante.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la settimana inizierà con eccitanti e stimolanti incontri e conoscenze. Sarà la volta buona che la freccia di Cupido colpirà il vostro cuore?

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): andrà superata qualche piccola disputa in amore. Il vostro partner è molto esigente nei vostri confronti e dovete essere alla sua altezza per mantenere vivo il rapporto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non fate mosse azzardate o passi falsi in campo economico. Verificate bene ogni situazione, prima di intraprendere nuovi progetti di business.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non rimandate al futuro le cose che davvero vi interessano. Questa sarà una giornata un po' agitata e sottotono.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Venere vi sosterrà in amore. Sarà un momento di forza per risanare vecchie dispute e incomprensioni con amici che non vedete da molto tempo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): il lavoro procede alla grande e ben presto giungerà anche per voi il momento di una tanto attesa promozione professionale che vi meritate a pieno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): gli impegni di lavoro iniziano ad essere troppo pesanti per il vostro stile di vita e questo vi porterà ad accumulare molto stress: prendetevi una pausa appena potete.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): con i vostri soci in affari o collaboratori di lavoro c'è qualcosa che non va. Dovete risolvere questi piccoli problemi se non volete portarveli anche nel nuovo anno.

Toro (21 aprile – 21 maggio): prendetevi maggiore cura del vostro corpo e dell'aspetto fisico. Non fate sforzi eccessivi e non accumulate troppo stress per evitare problemi al vostro stato di salute.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): evitate discussioni inutili e imparate a vivere con maggiore serenità. In questa giornata l'aspetto sentimentale potrà essere positivo per il vostro segno zodiacale.