L'oroscopo settimanale da lunedì 23 a domenica 29 dicembre vedrà il Cancro e l'Acquario ricevere un invito molto particolare, mentre l'Ariete e il Toro saranno un po' sotto stress. Di seguito le previsioni della settimana dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo, da Ariete a Vergine

Ariete: questa settimana avrete qualche piccola difficoltà, purtroppo qualcosa non sta andando per il verso giusto, ma non buttatevi giù. L'importante sarà mantenere la calma: così trascorrerete un Natale sereno. Amore: avete fatto un pasticcio, ma lo risolverete nel 2020.

Salute e lavoro, stabili e soddisfacenti. Voto 6.

Toro: sarete un po' in affanno, vi sentirete sotto stress al lavoro e questo influirà sul vostro umore, quindi cercate di non trattare male chi vi vuole bene. Per i giorni di festa staccate la spina e pensate solo alla famiglia, vedrete che tutto andrà per il meglio. Salute: qualche acciacco di stagione, in amore situazione favorevolmente stabile. Voto 6.

Gemelli: questa settimana siete sul podio, trascorrerete un Natale perfetto all'insegna del relax e del divertimento.

Sarete pieni di energia e questo vi darà benefici sul lavoro. Salute perfetta, inoltre, in amore, qualcuno vi sorprenderà piacevolmente. Voto 9.

Cancro: avete fatto bene ad accettare un invito per Natale, sarà una giornata davvero spensierata, riceverete buone notizie sul lavoro, mentre per quanto riguarda lavoro e amore avrete qualche piccolo grattacapo che però risolverete. Voto 7.

Leone: siete tra i favoriti degli astri. Potrete rilassarvi e godervi questa settimana natalizia senza affanni. In amore scoprirete che qualcuno di inaspettato è attratto da voi. Salute e lavoro: tutto procederà per il meglio. Voto 9.

Vergine: riceverete un invito inaspettato per Natale e un regalo che vi renderà molto felici. Sul lavoro scoprirete di essere molto affini con una persona che avevate sottovalutato.

Salute: un po' logorati dallo stress, ma fisicamente starete alla grande. Voto 7.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli astri sono con voi, siete il segno della settimana. Sul lavoro avrete una sorpresa molto positiva, in amore riceverete una conferma che attendevate, inoltre scoppierete di salute. Insomma trascorrerete uno dei migliori Natali della vostra vita. Voto 10.

Scorpione: una persona a cui volete bene si sente sola, statele vicino per Natale. Avrete una piccola delusione in amore che però si trasformerà in un'opportunità. Salute: attenti ai malanni di stagione. Lavoro; non fidatevi di tutti, qualcuno vuole sfruttarvi. Voto 6.

Sagittario: basta pensieri e stress, è la settimana di Natale quindi rilassatevi in famiglia, andate al cinema, fate una passeggiata e date attenzioni a chi vi vuole bene soprattutto a Natale.

Sul lavoro riceverete un'importante gratifica economica. Salute al top. Voto 7.

Capricorno: settimana impegnativa dove però riuscirete a sistemare tutto per tempo. In amore e lavoro tutto procederà senza scossoni, però dovrete ricordarvi di parlare con chi vi ama per Natale, qualcuno aspetta anche solo una vostra telefonata. Salute perfetta. Voto 8.

Acquario: la parola d'ordine sarà relax, trascorrerete un Natale in piena tranquillità, tuttavia dovrete fare attenzione a un invito che potrebbe allontanarvi dalla vostra famiglia. In amore dovrete fare una scelta e voi sapete bene cosa è giusto fare, sul lavoro non esagerate, penserete a tutto dopo le festività.

Voto 7.

Pesci: una piacevole telefonata allieterà la vostra settimana, inoltre arriveranno un po' di soldini. In amore farete un nuovo incontro, mentre lavoro e salute saranno perfetti. Voto 9.