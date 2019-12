Durante la giornata di mercoledì 11 dicembre, la Luna nel cielo dei Gemelli, influenzerà positivamente i nativi del segno, ravvivando l'umore e stimolando l'allegria, mentre il Leone farebbe meglio a rallentare con il lavoro per pensare di più agli affetti familiari. Il Capricorno non sarà disturbato negativamente da nessun astro, trascorrendo dunque un periodo strepitoso, mentre i Pesci avranno la possibilità di interagire con le persone in modo chiaro e conciso.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 11 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo mercoledì 11 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: la sfera sentimentale andrà alquanto bene e vi permetterà di vivere delle ore intense con il vostro partner. Diversi pianeti vi guardano di buon occhio, riuscirete a trovare delle occasioni geniali per un affiatamento di coppia molto buono. Se siete single dovrete cercare di recuperare serenità. In quanto a lavoro, siete presi dalla vostra abituale routine e avvertite un po’ di stanchezza, dato che Venere, Giove e Saturno dal segno nemico amatissimo del Capricorno continuano a contrastare il vostro segno.

Voto - 7

Toro: Venere in trigono al segno del Capricorno influenza la vostra giornata, a partire dall'ambito sentimentale, dove sarete stimolati ad agire e portare miglioramenti nella vostra relazione di coppia. Forse sarà necessaria una lunga discussione, ma certamente non potrete continuare così. Se siete single non abbiate paura di prendere delle decisioni. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a smaltire una notevole mole di lavoro, anche se non mancheranno gli imprevisti. Voto - 7

Gemelli: la Luna sarà nel vostro segno durante la giornata di mercoledì.

Godete dei favori dell’argenteo satellite, anche in termini di riposanti sonni notturni che vi assicurano equilibrio psicofisico e benessere emotivo. L'amore vi riserverà notevoli soddisfazioni, soprattutto se siete cuori solitari, dove sarete stimolati all’avventura e a provarvi, eventualmente, in quello che è il vostro talento: la passione per il flirt. Una buona dose di fortuna vi accompagnerà al lavoro, aiutandovi a concludere le vostre operazioni in ufficio con molta facilità e speditezza. Voto - 9

Cancro: gli influssi di Venere in opposizione al segno del Capricorno, potrebbero provocare delle discussioni che forse fareste meglio a rimandare ad un momento più adatto.

In amore non date peso a qualche malumore passeggero del vostro partner, si tratta solo di stanchezza dovuta a sue questioni personali. Sappiate stargli vicino con la tipica vostra capacità di ascolto e, se è il caso, mettendo in azione il calmo silenzio. Al lavoro comincia a farsi sentire la stanchezza e la voglia di Natale. Ciò nonostante dovrete resistere ancora un po’. Le vacanze sono ancora distanti. Voto - 6,5

Leone: con Marte in quadratura al segno dello Scorpione, spira un’aria di armonia all’interno del vostro ménage di coppia.

Potete approfittarne per esprimere con tutto l’affetto e il calore i vostri più genuini sentimenti alla persona che avete scelto come compagna di vita. Ciò nonostante, con alcuno familiari sarebbe il caso di porre fine alle ostilità. Attenzione per i nati a luglio in quanto si ritroveranno Urano nel segno del Toro, con qualche rallentamento con il partner. Se siete single sarete protetti da un quadro astrale favorevole che vi proteggerà anche da colpi inaspettati. In ambito lavorativo, farete colpo sotto molti aspetti, non solo lavorativi, ma tenete d'occhio alcuni cambiamenti in vista.

Voto - 7

Vergine: la configurazione astrale vi dà la possibilità di rigare dritto durante la giornata di mercoledì. Avete bisogno di maggiore equilibrio nelle relazioni, soprattutto in quelle sentimentali, ed in questa giornata ve ne accorgerete, quando il vostro partner o la persona che vi piace vi rimprovererà di essere troppo incostanti. I single potrebbero provare ad essere diretti con la loro potenziale anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, Plutone potrebbe ostacolarvi, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Testa bassa e concentratevi sui vostri obiettivi. Voto - 6,5

Bilancia: configurazione astrale influenzata dal segno zodiacale dei Gemelli durante la giornata di mercoledì. La Bilancia è il segno della coppia, il segno “nuziale” per eccellenza, dunque quando il suo cuore è solitario, avverte in modo più intenso di altri segni il senso di vuoto e di mancanza sentimentale. Quindi se siete single, osate, fatevi avanti. Le relazioni fisse al contrario, preferiranno consolidare il proprio rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, vostre capacità di conciliazione vi torneranno particolarmente utili, favorendo il successo dei vostri sforzi diplomatici, grazie anche ad un buona forma fisica.

Voto - 8

Scorpione: vogliosi di fare ciò che più vi piace, durante la giornata di mercoledì sarete stimolati a dare il meglio di voi. Con Marte in quadratura al vostro segno zodiacale, sarete propensi a creare dei contatti, soprattutto di lavoro, che vi serviranno nel futuro e che saranno moto utili anche per i vostri colleghi o per qualcuno della vostra famiglia. In ambito sentimentale una grande energia vi ridarà l'entusiasmo. Sarete dinamici e brillanti, un vero punto di riferimento per il partner. Per i single forse non è la giornata giusta per trovare l'amore, ciò nonostante mai dire mai. Voto - 8

Sagittario: gli astri predispongono un cielo decisamente baciato dalla buona sorte, come vuole il vostro nume tutelare, Giove in ideale domicilio primario nel vostro segno.

Con il Sole nel vostro cielo inoltre, potreste essere tentati di intromettervi un po’ nella vita amorosa di una persona che conoscete, magari in veste di cupido o di messaggero: non fatevi coinvolgere troppo. Con la vostra relazione invece, siate comprensivi e sinceri. In ambito lavorativo se avete appena iniziato un nuovo progetto, troverete uno slancio inaspettato. Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale che non prevede alcuna nota negativa per voi nativi del segno durante la giornata di mercoledì. L'amore bussa alle porte del vostro cuore e ora il vostro tono sentimentale si trova in momento positivo che dovete cercare di non rovinare per nulla al mondo.

Vi sentirete rifiorire, acquisendo sempre più fascino e sicurezza nelle vostre possibilità seduttive. Se avete già una relazione, non limitatevi semplicemente ad amare il partner. Fate qualcosa di veramente unico. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete lucidi e pronti come non mai e i vostri programmi vi regaleranno belle soddisfazioni. Voto - 9

Acquario: la Luna in Gemelli porta armonia e sicurezza verso voi nativi Acquario. In ambito sentimentale saprete instaurare senza troppe difficoltà un rapporto solido e intrigante tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single non esitate a fare qualcosa per la persona che amate, senza alcuna vergogna.

In ambito lavorativo, questo è il giorno delle idee stravaganti, anche la vostra mente vi chiede di essere confusa. Tuttavia evitate idee che non portando da nessuna parte. Voto - 8

Pesci: configurazione astrale che vi aiuterà a creare un bel rapporto tra voi e il partner. Cercate di non essere pigri. Piuttosto fate un regalo ed uscite a cena: sono tutti piccoli gesti utili a creare un grande rapporto. Se siete single il periodo natalizio potrebbe darvi qualche soddisfazione. In ambito lavorativo curate di più i dettagli e non siate impulsivi, soprattutto se siete nati alla fine del periodo del segno.

Voto - 7,5