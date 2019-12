L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 4 dicembre approfondisce la posizione di Giove in Capricorno che porta con sé tanta positività e voglia di costruire nella relazione, con uno slancio in più. Buone le sensazioni anche per il Toro, la Vergine, i Pesci e lo Scorpione che potranno esprimere i propri desideri con un ottimismo non più celato, ma concreto.

Ora è possibile approfondire il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Messaggi inconsci nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: attenzione a non fraintendere un "materiale emotivo" abbondante, conferito dalla vicinanza di Luna e di Nettuno dai Pesci.

Molto sensibili, potreste fraintendere il messaggio che l'inconscio manda, smorzando queste emozioni con la razionalità. Invece, se lascerete fluire questo fiume in piena, potrete aprirvi all'amore con maggiore sensibilità.

Toro: i pianeti presenti in casa astrologica decima saranno benefici per concretizzare una ventata di novità nell'amore di coppia. Siete a caccia di sensazioni nuove e Luna in sestile con Urano sprigiona la voglia di fare cose originali, anche uscendo fuori dagli schemi. Stupirete il partner con effetti speciali.

Gemelli: Luna e Nettuno in posizione quadrata dai Pesci, potrebbero causare nervosismi e una sensibilità eccessiva potrebbe far salire i nervi a fior di pelle. Cercate di arginare questa rabbia che confonde un po' le idee, evitando di prendervela con la persona amata per un nonnulla.

Cancro: come una madre emotiva, sarete molto premurosi nei confronti del partner e attenti a soddisfare i suoi bisogni, seguendo una scia sensibile e romantica della Luna in Pesci. In questo modo potrete smorzare l'effetto un po' teso di Giove e Venere in opposizione, che cercano di raffreddare le sensazioni amorose.

Leone: il Sole assume una configurazione benefica per l'amore, dovrete solo cercare di arginare gli effetti di un Urano capriccioso che fa ostinare su un tipo di atteggiamento volitivo, che non tiene conto delle esigenze dell'altra metà. Va bene la risolutezza che è consona al segno, ma che ne dite di aprirvi a un compromesso costruttivo?

Vergine: una sorta di suggestionabilità potrebbe farvi perdere il senso pratico e catapultarvi in un mondo surreale. Attenzione quindi a non cadere vittima di false illusioni sprigionate da una Luna in opposizione che confonde un po' le idee.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un po' insoddisfatti dall'amore, sentirete come un vuoto che vorrete ricolmare al più presto. Una sorta di "voracità affettiva" potrebbe essere sprigionata da alcune ferite appartenenti al passato. Sole positivo rispetto al segno, garantirà una speranza che qualcosa potrà cambiare in positivo.

Scorpione: una lingua tagliente come una sciabola potrà essere utilizzata in coppia per evidenziare alcuni punti consigliati dal proprio istinto, che vorreste cambiare.

Cercate di dosare bene le energie spesso nascoste da un Mercurio più pacifico di Marte nel segno e attenzione che questa energia dirompente potrebbe fuoriuscire all'improvviso come un fiume in piena.

Sagittario: il Sole nel segno afferma una nuova positività e i pianeti amici nel Capricorno spingono l'amore a raggiungere vette mai sorvolate. Una nuova vitalità costruttiva sarà tutta da applicare nella relazione a due, per progredire positivamente.

Capricorno: soddisfatti della storia e del sovraffollamento planetario nel segno che garantisce intriganti momenti a due, i sentimenti amorosi riempiranno la relazione in modo completo.

E' il momento di beneficiare di grandi soddisfazioni sentimentali, il buonumore sarà contagioso in coppia così come in famiglia.

Acquario: Venere e Luna sono in posizione benefica per l'amore di coppia e potrete iniziare a lasciarvi andare alle emozioni, attingendo a una nuova sensibilità più dolce e comprensiva nei confronti del partner. Attenzione però a non diventare troppo possessivi.

Pesci: la Luna nel segno rende gli affetti molto sensibili e vivrete degli attimi di puro romanticismo. Attenzione però a rimanere con i piedi per terra, evitando di farvi castelli in aria e analizzando il rapporto amoroso in modo più concreto.