Un nuovo weekend sta finalmente per iniziare: secondo gli astri e le stelle, sabato 14 a domenica 15 dicembre saranno due giornate vantaggiose per la Vergine, che potrebbe avere le intuizione giuste, ma anche per il Sagittario, che resta tra i favoriti degli astri per questo ultimo mese dell'anno. Al contrario sarà un fine settimana nostalgico e sottotono per la Bilancia.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend con le previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 14 e 15 dicembre segno per segno

Ariete: potrebbe essere un weekend faticoso per il segno, qualcuno infatti potrebbe risentire di un calo psicofisico e accusare lievi fastidi.

Sarà dunque bene evitare di esporsi più del dovuto e cercare di limitare i contrasti tanto in amore quanto all'interno lavorativa.

Toro: la settimana è stata abbastanza faticosa per il segno, impegnatissimo dal punto di vista lavorativo e irritabile in amore. La gelosia e la possessività del Toro sono stati , infatti, gli ostacoli incontrati durante le giornate passate dalle coppie, ora è il momento per il segno di tirare fuori tutta la sua vena romantica e recuperare il rapporto con il partner.

Incontri favoriti per i single.

Gemelli: momento vantaggioso per il segno, quelle di sabato 14 e domenica 15 dicembre saranno due giornate positive tanto per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative che per quanto riguarda l’amore. È il momento ideale per farsi avanti, questo vale per coloro i quali intendono proporre un progetto, ma anche per chi desidera confessare i propri sentimenti alla persona amata. Incontri favoriti.

Cancro: durante le prossime ore i nativi del segno potrebbero dover prendere una decisione importante.

Il consiglio delle stelle è quello di non lasciarsi manipolare dalle opinioni altrui, tirate fuori tutta la vostra determinazione e cercate di agire secondo le vostre idee. Recupero in amore, saranno due giornate di passione e anche i singoli potrebbero fare degli incontri interessanti.

Leone: sul lavoro avete dato il massimo, durante questo weekend potrete meritatamente staccare un po’ la spina e concedervi un po’ di riposo. Il fine settimana sarà importante per coloro i quali intendono recuperare per quanto riguarda l’amore, i chiarimenti sono favoriti, la passione si riaccende e anche i single potranno fare incontri intriganti.

Vergine: durante le giornate di sabato 14 e domenica 15 dicembre la Vergine può recuperare. Sarete molto intuitivi, dunque il consiglio degli astri e di fidarvi delle vostre idee per cercare di trovare dei chiarimenti all'interno dell’ambito sentimentale. Potrete ottenere le soddisfazioni sperate.

Bilancia: durante questo weekend qualche nativo del segno sarà sopraffatto da un senso di insoddisfazione e nostalgia del passato, ciò creerà delle difficoltà per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali è l’amore, dunque potrebbero non mancare i contrasti e le discussioni.

Le stelle consigliano di concedersi qualche momento di solitudine per cercare di ritrovare la sua naturale allegria, liberandosi finalmente dei fantasmi del passato.

Scorpione: è un momento positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Tuttavia durante le prossime ore sarebbe bene cercare di prestare attenzione ed evitare i sotterfugi, il presagio degli astri si riferisce soprattutto a coloro i quali tengono i piedi in due storie parallele, potreste venire scoperti. La fine del 2019 vi metterà davanti ad una scelta che non potrete rimandare.

Sagittario: il weekend sarà foriero di novità e buone notizie, in particolar modo per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Dunque la giornata di sabato potrebbe iniziare con delle soddisfazioni, che cambieranno radicalmente il corso delle prossime ore. Ci sarà positività all'interno della sfera sentimentale, avrete voglia di condividere la vostra gioia con il partner e dedicarvi qualche momento di romanticismo. Anche i single saranno favoriti nella ricerca di nuovi incontri.

Capricorno: Il fine settimana non sarà negativo per il segno, che tuttavia farebbe bene a prestare attenzione soprattutto per quanto riguarda la gestione delle finanze.

Il consiglio degli astri è quello di evitare le spese superflue, durante le prossime ore infatti potrebbe presentarsi un imprevisto da risolvere, come un guasto.

Acquario: quella di sabato 14 e domenica 15 dicembre saranno due giornate vantaggiose sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo. Durante le prossime ore potreste trovarvi a cambiare opinione su una persona che non avete mai stimato, ma che si potrebbe rivelare migliore di quella che pensavate.

Pesci: questo fine settimana porterà serenità e romanticismo all'interno della sfera sentimentale del segno e anche i single potrebbero vivere due giornate emozionanti e cariche di passione.

In ambito lavorativo non mancano le soddisfazioni anche se la fatica inizia a farsi sentire. Durante la giornata di domenica sarebbe bene evitare gli sforzi e concedersi un po’ di riposo.