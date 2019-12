Top Model of the World Italy 2019 giunge alla conclusione con la fase finale che si terrà per la prima volta in Puglia dal 14 al 15 dicembre. Il concorso internazionale di bellezza femminile della World Beauty Organization del patron tedesco Detlef Tursies è gestito a livello nazionale dal coordinatore e responsabile commerciale Miky Falcicchio e dall'esclusivista del brand nonché talent e fashion scout Silvia Bianculli. Il grande evento di Moda e bellezza si terrà presso la Tenuta Giannini nel cuore dell'entroterra barese. Alla conduzione ci sarà la presentatrice tv e fashion designer Alina Liccione.

Le aspiranti top model e la giuria

L'iscrizione al concorso di bellezza è ancora aperta per le aspiranti top model. Tra i requisiti richiesti spiccano l'altezza, almeno 175 cm, e l'età, tra i 17 e i 27 anni. Le prime ragazze selezionate provengono da diverse regioni della penisola. Molte hanno già maturato esperienza come fotomodella e modella in altri concorsi e ambassador per brand di abbigliamento e accessori.

La fase clou del concorso sarà ovviamente domenica 15 dicembre quando le aspiranti supermodelle dovranno sottoporsi a una serie di live shooting, sfilate e contest prima del verdetto finale.

La vincitrice del concorso verrà eletta da una giuria di esperti che sarà composta da giornalisti, autori televisivi, manager di spettacolo, fashion designer, docenti di estetica, esperte di tendenza e fashion editor. Per lei ci saranno in palio diverse sorprese.

La vincitrice di Top Model of the World Italy 2019 volerà poi il prossimo mese in Egitto. La vincitrice del concorso infatti rappresenterà l'Italia alla fase mondiale che si disputerà dal 14 al 24 gennaio 2020 a Hurghada. Finora sono soltanto due le vincitrici italiane dell'edizione internazionale: Francesca Bologna nel 1994 e Luna Voce nel 2012.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Silvia Bianculli ha spiegato che in questo concorso la bellezza ha sì un ruolo prioritario, ma si valutano anche il portamento, il fascino, l’educazione, l’atteggiamento, il comportamento e tante altre caratteristiche delle aspiranti top model. Il coordinatore nazionale Miky Falcicchio ha parlato anche di un altro concorso, rivolto però ai più piccoli, che si terrà sempre durante la finale di Top Model of the World. Qual è? Top Kids Model Italy.

Top Kids Model Italy 2019

Durante la fase finale del concorso internazionale di bellezza femminile si terrà la prima edizione di Top Kids Model Italy 2019.

Il talent show è nato quest'anno da un'idea di Miky Falcicchio in linea con Silvia Bianculli. Anche in questo caso le iscrizioni sono ancora aperte e sono rigorosamente online. Le categorie sono tre: kids, da 5 a 10 anni, junior, da 11 a 16 anni, e talento, con un premio speciale.