Giovedì 5 dicembre troviamo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci, mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere nel segno del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno nel domicilio dello Scorpione, come Urano che continuerà il suo moto retrogrado in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e il Sole rimarrà stabile nell'orbita del Sagittario. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Cancro, meno rosee per Capricorno e Acquario.

Toro galante

Ariete: passionali. Nel focolare domestico dei nati Ariete potrebbe far nuovamente capolino la passionalità, che nell'ultimo periodo sembrava essere scomparsa.

Qualche rospo da ingoiare, invece, sul fronte professionale, per il "quieto vivere".

Toro: galanti. L'indole romantica dei nativi in queste 24 ore emergerà presumibilmente sin dalle prime ore e il partner sarà entusiasta di ricevere maggiori attenzioni.

Gemelli: umore "flop". Viste le avversità odierne, l'umore dei nativi potrebbe essere messo a dura prova, dono sgradito dello scontro tra Urano in retrogradazione e la congiunzione Luna-Nettuno.

Cancro: serenità ritrovata. Dopo giornate burrascose sul fronte amoroso, ecco che in questo giovedì il clima in coppia potrebbe improvvisamente rasserenarsi e ciò permetterà all'affetto di venir fuori con maggior semplicità.

Leone malinconico

Leone: malinconici. Il languido Nettuno, supportato dal Luminare femminile congiunto, potrebbe far riaffiorare vecchi ricordi nelle menti native stimolando la malinconia, almeno sino al tardo pomeriggio. Difatti in serata il loro umore spiccherà il volo.

Vergine: attenzione ai figli. L'educazione della prole sarà, con tutta probabilità, motivo di discussione con l'amato bene, ma il tutto si risolverà con un compromesso da entrambe le parti, instaurato per il bene dei figli.

Bilancia: revisioni.

Giovedì in cui i nativi saranno "invitati" dagli Astri a revisionare le loro amicizie, allontanando, senza troppe remore, quelle persone che non favoriscono la loro libertà emozionale ed espressiva.

Scorpione: taciturni. Mercurio e Marte, nel loro segno, sarebbero una bella notizia, se non fosse per lo Stellium di Terra che "illuminerà" ogni piccola pecca nell'ambiente professionale. Sceglieranno, probabilmente, di rimanere in religioso silenzio, anziché esternare le loro perplessità.

Amore 'flop' per Capricorno

Sagittario: relax.

Le scorse giornate hanno necessitato di parecchie energie e i nativi questo giovedì, con la spossatezza che incombe inesorabile, decideranno presumibilmente di ritagliarsi ampi spazi di relax.

Capricorno: amore "flop". Vista la loro predisposizione alle questioni pratiche e professionali, il partner potrebbe rimproverargli una certa trascuratezza. Inutilmente cercheranno di "recuperare2 la situazione in serata.

Acquario: finanze "flop". Il settore economico dei nativi andrà posto sotto stretta osservazione come "suggeriscono" gli Astri, tagliando ogni spesa non strettamente necessaria a fronte di un bilancio più "magro2.

Pesci: intuitivi. Un giovedì dove le doti intuitive dei nativi saranno, con ogni probabilità, stimolate dalla congiunzione tra la Luna e Nettuno nel loro Elemento. Amore in secondo piano.