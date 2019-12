Lunedì 16 dicembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna stazionare in Leone, mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno. Marte continuerà il suo moto in Scorpione, così come il Sole e Mercurio che proseguiranno nell'orbita del Sagittario. Infine Urano sarà sui gradi del Toro, mentre Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Leone ed Ariete, meno rosee per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Ariete: umore 'top'. Il tono umorale in casa Ariete in questo primo giorno della settimana sarà ottimo: a beneficiare maggiormente di tale brio sarà il focolare domestico, dove si 'respirerà' un clima più sereno rispetto alle scorse giornate.

2° posto Leone: shopping. Il settore finanziario promette bene ed i nativi, con ogni probabilità, vorranno e potranno permettersi un acquisto tanto desiderato dove non baderanno a spese per ottenerlo.

3° posto Sagittario: idee innovative. I Luminari di Fuoco a braccetto con Mercurio nel segno 'doneranno' uno spiccato ingegno ai nati Sagittario che favorirà la nascita di qualche idea innovativa. Farebbero bene a metterle in atto mentre gli Astri son così bendisposti per ricavarne il massimo.

I mezzani

4° posto Scorpione: relax.

Lunedì in cui i nati del segno vorranno staccare la spina dalla quotidianità e concedersi ampi spazi di relax in modo da ricaricare le batterie.

5° posto Pesci: affettuosi. Se da un lato le vicende professionali potrebbero nascondere qualche insidia, dall'altro i nativi potranno godere dell'affetto reciproco col partner ed i figli.

6° posto Bilancia: accondiscendenti. Alla spasmodica ricerca del 'quieto vivere' i nati del segno risulteranno presumibilmente più accondiscendenti verso il partner.

7° posto Vergine: egoisti.

Urano retrogrado nel loro Elemento andrà in contrasto col duetto Sole-Luna di Fuoco e 'stimolerà' l'egoismo in casa Vergine. Lavoro in stand-by.

8° posto Gemelli: routine. Saranno 24 ore senza troppe novità o scossoni di sorta quelle che potrebbero vivere i nativi, dunque sarà bene che si dedichino alle attività insolute in modo da ottimizzare il tempo a loro disposizione.

9° posto Toro: venali. Le questioni economiche rappresenteranno probabilmente il 'tallone d'Achille' dei nati Toro in questa giornata, in quanto le loro attenzioni verso essere sfoceranno in venalità.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: dubbiosi. Le scelte dell'ultimo periodo avranno buone chance di essere messe in discussione nuovamente in questa giornata, a causa di un Urano retrogrado che non 'comunicherà' a dovere col dissonante Mercurio.

11° posto Acquario: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale qualcosa non girerà a dovere, lasciando ben poco spazio di manovra ai nati Acquario. Un giorno di ferie e passa la paura.

12° posto Cancro: nervosi. I Luminari in angolo dissonante non favoriranno la serenità nell'abitazione domestica e da ciò potrebbe derivare una certa insoddisfazione nei nativi.

Serata di nervosismi al lavoro.