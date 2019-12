L'Oroscopo di domenica 8 dicembre punta un riflettore sull'amore e la fortuna di ciascun segno zodiacale, individuando un percorso che porta alla felicità o alla serenità interiore. I simboli dello zodiaco alle prese con le faccende del cuore dovranno trovare un proprio equilibrio per amare in modo libero e spontaneo. La maggior parte di loro ricercheranno una storia stabile e un modo di amare più profondo, che solo un giusto equilibrio tra il dare e ricevere amore potrà garantire.

Di seguito le previsioni astrologiche.

Astri e oroscopo di domenica

Ariete: continua il transito di Luna nel segno per rinascere, attingendo a una forza di volontà che viene potenziata anche da Marte e Mercurio nello Scorpione che sfidano a fare di più.

Che ne dite, raccoglierete la provocazione?

Toro: uno spirito ribelle che va controcorrente viene elargito da Urano nel segno che in sinergia con i pianeti presenti in Capricorno, attua un'evoluzione rivoluzionaria per gli affetti. Cercate di ascoltare prima di tutto il cuore, prima di partire in quarta lungo il cammino dell'amore.

Gemelli: la propria personalità viene esibita in modo effervescente e primeggerete in un gruppo di amici. Simpatici e mondani anche con il partner, Sole non guarderà di buon occhio poiché in opposizione ma voi procedete con sicurezza e sarete soddisfatti di voi.

Cancro: gli astri consigliano di adottare la prudenza per risolvere alcuni attriti che potrebbero influenzare i rapporti familiari, rendendoli instabili. Luna in quadratura dall'Ariete di certo non aiuta, ma i Nodi lunari sapranno indicare una soluzione per riequilibrare il tutto.

Leone: molto parsimoniosi con gli altri, adesso è giunto il momento di pensare a voi. Che ne dite quindi di farvi un regalo o di coccolarvi con un viaggio entusiasmante? L'astro d'argento darà la sferzata di entusiasmo giusto per partire in quarta.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Vergine: comprensivi e affascinanti, sentirete forte l'influenza di Venere e Giove che potenzia la sfera affettiva, facendovi amare con una nuova sensibilità. Molto sensuali ma anche generosi, attenzione a non pensare a soddisfare esclusivamente i bisogni del partner, ricordando che viene prima di tutto la vostra felicità.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la diplomazia fa parte di voi e cercherete sempre di combinare razionalità a sentimento. Luna però vorrebbe che faceste un passo in più nei confronti dell'amore divenendo più decisi, intraprendenti e quasi aggressivi nei confronti di una situazione sentimentale in atto.

Scorpione: buona la comunicazione con Mercurio nel segno che dà il via a conversazioni brillanti, utili per capire chi sta di fronte e cosa pensa nei vostri confronti. Marte carica di energia dirompente, quindi attenzione a non esagerare nel pronunciare parole di cui potreste pentirvi.

Sagittario: la voglia di divertirsi è tanta e i single potranno aprirsi ai nuovi incontri con ottimismo e grande vitalità. Forse chi è in coppia potrebbe essere contrastato da un partner più pigro che non condivide questi slanci vitali.

Capricorno: siete alla ricerca del vero amore e cercate una storia stabile dove i sentimenti volano alti, toccando vette mai sorvolate. Briosi e carichi di energia positiva, sarete un po' bloccati solo da un influsso saturniano che applica troppa freddezza nel modo di amare.

Acquario: riflessivi e indecisi con Marte e Mercurio in quadratura che confondono le idee e non esortano all'azione, seguite il consiglio di una Luna molto dirompente che dice di osare con coraggio, vincendo le vostre insicurezze.

Pesci: Venere e Saturno in congiunzione sprigionano il bisogno di vivere una storia sentimentale stabile e più profonda, che adesso manca. Forse i sentimenti sono troppo controllati e dovreste lasciarvi andare a vivere le emozioni con maggiore slancio.