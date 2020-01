Quello di Saviano è uno dei carnevali storici più apprezzati e rinomati dell'intera regione Campania e tra i principali a livello nazionale. Ogni anno giungono nella Città del Carnevale, nel napoletano all'ombra del Vesuvio, oltre centomila persone per assistere alle sfilate dei carri allegorici, enormi costruzioni in cartapesta e polistirolo, raffiguranti varie tematiche: dai cartoni animati ai film, dalla politica ai problemi sociali.

Il programma dell'edizione 2020

Il sipario sull'edizione 2020 del Carnevale di Savano, giunto quest'anno alla sua quarantaduesima edizione, si alzerà venerdì 17 gennaio con l'accensione dei tradizionali falò di Sant'Antonio, evento d'apertura ufficiale della kermesse carnevalesca.

Per l'occasione è previsto anche il corteo storico della 'Repubblica di Masaniello' in costumi d'epoca, organizzato dall'associazione 'Arci Masaniello' di Saviano, in sinergia con l'amministrazione comunale, la Pro Loco 'Saviano Città del Carnevale' e i membri dei diversi comitati carro. La presentazione ufficiale delle macchine da festa avverrà, invece, domenica 16 febbraio su Corso Italia, dove saranno posizionati per tutta la giornata i quattordici carri allegorici.

Per la medesima giornata è previsto anche il raduno nazionale degli artisti di strada che intratterranno gli spettatori e i visitatori, grandi e piccini, con spettacoli circensi di giocoleria e acrobazia, con mangiafuoco, equilibristi e tanti altri simpatici artisti.

Si entrerà poi nel vero e proprio cuore della kermesse, domenica 23 febbraio con la prima sfilata delle macchine da festa (inizio alle ore 10:00 e fino a mezzanotte). Il carnevale savianese nel giorno del cosiddetto Martedì Grasso, il 25 febbraio, terminerà con l'ultima sfilata delle opere in cartapesta e polistirolo.

I temi dei carri allegorici

Anche quest'anno solo svariati i temi trattati dalle macchine da festa. Si va dalla politica ai temi sociali, dai personaggi dei cartoni animati a quelli delle serie tv, passando per carri allegorici celebrativi dei vari comitati oppure dello stesso Carnevale Savianese. Comune denominatore di tutte le costruzioni è sempre la straordinaria maestria e bravura dei maestri artigiani che realizzano le enormi strutture in cartapesta o polistirolo.