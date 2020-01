L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio prevede un periodo all'insegna della passione per il Sagittario, mentre il Capricorno potrà avvertire un po' di stanchezza. Scopriamo le previsioni degli astri della seconda sestina.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: Luna in opposizione vi porterà a trascorre una settimana piuttosto pesante. Sul lavoro potrebbe presentarsi qualche contrattempo o ostacolo in più. Cercate di non abbattervi e non arrendetevi davanti agli inconvenienti. Venere vi regalerà delle belle giornate al 'top' dal punto di vista sentimentale.

Scorpione: Mercurio dalla vostra parte vi farà vivere delle belle emozioni. Ci saranno delle ottime occasioni che si presenteranno per voi, ma dovrete stare attenti a non lasciarveli sfuggire. Attenzione a martedì e mercoledì che potrebbero vedervi un po' di malumore. Le stelle comunque sono dalla vostra parte e non avrete motivo di preoccuparvi. Previsto grande romanticismo nel weekend con il partner.

Sagittario: in questa settimana dal 13 al 19 gennaio l'amore sarà il grande protagonista per i nati sotto il vostro segno zodiacale.

Le coppie troveranno altri modi per divertirsi e passare il tempo per evadere dalla solita routine. Luna in opposizione giovedì e venerdì rischia di crearvi qualche tensione. Grazie alla vostra grinta riuscirete a superare il tutto in maniera tranquilla.

Capricorno: Mercurio sul vostro segno zodiacale vi aiuterà ad ottenere risultati molto interessanti sul lavoro. Attenzione però a non stressarvi oltre modo e a rimanere con i piedi per terra. Nei prossimi giorni potreste avvertire un po' di stanchezza, specialmente nel fine settimana. Nel weekend potreste essere più nervosi del solito. Evitate le discussioni poco produttive con chi vuole solo farvi innervosire.

Acquario: l'ambito sentimentale della vostra vita vi regalerà grandi soddisfazioni in questo periodo. Sentirete il bisogno di avere nuovi stimoli e lasciarvi andare ad avventure del tutto nuove.

Lunedì, giovedì e venerdì le giornate più fortunate. Attenzione invece a martedì e mercoledì, quando Luna sarà sfavorevole.

Pesci: in questa settimana dal 9 al 13 gennaio potreste soffrire per via di alcuni problemi sentimentali. Siete delle persone molto sensibili, che quando amano tendono a dare tutto se stessi alle persone che hanno al fianco. Molto spesso tendete a rimanere delusi dalle persone che vi circondano. Dovrete però iniziare a mettere al primo posto le vostre esigenze rispetto a quelle degli altri. Se avete delle commissioni da fare approfittate di lunedì e martedì, giornate super positive. Siate invece prudenti giovedì e venerdì.