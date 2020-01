L'Oroscopo di venerdì 10 gennaio approfondisce una sensibilità nuova, dovuta alla presenza di Luna in Cancro che fa rasentare quasi la permalosità. Lati luce e lati ombra si alternano nella quarta casa astrologica dedicata agli affetti familiari e capiterà che, oltre a dare amore, esigerete comprensione e lealtà anche voi del Cancro, così come la Vergine, Scorpione, Toro e Pesci nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri sensazionali nell'oroscopo di venerdì

Ariete: Venere, Marte e Nettuno sono favorevoli a farvi progredire in amore con coraggio e con una grande forza di volontà.

Solo Luna dissonante potrebbe creare qualche intoppo, rendendo le percezioni altalenanti e incostanti. Attenzione che gli affetti potrebbero diventare morbosi. Venere dall'Acquario garantisce un nuovo benessere in campo finanziario.

Toro: la Luna posizionata in Cancro smussa un po' un modo di amare troppo stravagante e consiglia di puntare tutto sulla comprensione e sull'affetto, per concretizzare le storie con una maggiore armonia. Buoni gli influssi lunari anche in campo lavorativo, dove un estro creativo molto spiccato garantirà guadagni.

Gemelli: la vicinanza di Luna posizionata nella casa seguente si rivela particolarmente efficace per la sfera sentimentale. La famiglia acquista un valore tradizionale e influisce positivamente nel consigliare nuove formazioni mentali, utili ad approcciarsi all'amore in modo armonioso. Il lavoro prometterà bene se vi impegnerete di più.

Cancro: Luna nel segno è nel suo domicilio astrologico perfetto ed emana influssi portentosi e sensibili. Una buona memoria e una spiccata capacità di concentrazione saranno utili per emergere in campo lavorativo. In amore preferirete stare soli piuttosto che affrontare un dialogo chiarificatore.

Leone: nuovi fermenti creativi fanno progredire nelle sfere vitali con una marcia in più. Progetterete alla perfezione e con ambizione il lavoro e in amore, una spiccata capacità seduttiva sarà tutta da utilizzare al momento giusto.

Tenetevi pronti dunque e non spazientitevi.

Vergine: la fantasia potenzia la creatività e spiana la strada verso nuovi orizzonti lavorativi, dove potrete mettere a fuoco le vostre capacità e concretizzare i progetti con successo. In amore, gli affetti sono marcati e sarete più aperti a vivere le novità in modo stravagante.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: l'intuito è alto ed è tutto da utilizzare in campo lavorativo per concretizzare i successi, attuando programmazioni fortunate per il settore professionale. Qualche divergenza potrebbe comparire in amore, ma supererete il tutto con la diplomazia che vi è consona.

Scorpione: una grande intuizione viene regalata da Nettuno e Luna in posizione di trigono favorevole. Al di là della superficie, andrete alla ricerca della verità scavando in profondità sia nell'animo vostro che in quello delle persone a cui tenete.

Quest'introspezione sarà benefica per proteggere voi e gli altri dalle cattiverie altrui. Buono il lavoro.

Sagittario: gli astri presenti in Capricorno fanno il tifo per voi. Alcuni eventi fortunati illuminano la sfera lavorativa e in amore Urano positivo regala una marcia in più. In sinergia con Marte nel segno, una nuova intesa riscalda la relazione a due e promette bene per i single.

Capricorno: la nuova posizione di Luna dirimpettaia non è delle migliori e potreste vedere tutto nero in amore. Ma non rifugiatevi nella solitudine, piuttosto cercate nuovi stimoli in grado di ravvivare la sfera amorosa in modo imprevedibile.

Questo pessimo umore non giova nemmeno alla sfera lavorativa.

Acquario: una voglia di miglioramento c'è e coinvolge corpo, cuore e mente grazie alla presenza benefica di Venere nel segno. Alti e bassi animano la sfera economica, ma forse sfidano a farvi fare di più per raccogliere i frutti desiderati. Luna ancora in posizione felice per l'amore, armonizza il tutto creando l'intesa giusta.

Pesci: una forte emotività viene elargita da Luna che in sinergia con Nettuno, vi rende molto sensibili. Così cercherete di non esporre eccessivamente questa vulnerabilità, camuffando il proprio mondo emotivo con un modo di fare più energico.

Tutto ciò servirà a evitare che le persone possano manipolarvi anche in campo professionale.