Gli influssi magnetici e sensibili di Luna in Cancro si faranno sentire rendendo l'Oroscopo dell'amore per i single di venerdì 10 gennaio molto profondo e tradizionalista. Non solo il Cancro ma anche gli altri segni zodiacali di Acqua saranno investiti da una carica intuitiva e fantasiosa che li renderà molto protettivi nei confronti della persona amata. Novità avvincenti sono garantite da una Venere in splendida forma in Acquario, nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Sogno o realtà nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Luna in quadratura influisce negativamente sull'amore, sprigionando una tendenza al vittimismo che si manifesta in modo marcato. Indolenti e ansiosi, potreste rivivere ricordi di un passato che non ritorna più. Non vi resta che guardare al presente e al futuro con maggiore ottimismo.

Toro: socievoli ma anche molto suscettibili a causa dell'influenza di Luna dal Cancro, rischierete di sognare a occhi aperti rivivendo i ricordi passati in modo molto sognatore e surreale.

Urano invece cerca di farvi prendere al volo alcune situazioni che si propongono in modo imprevedibile.

Gemelli: non fatevi influenzare in maniera molto suggestionabile dalle critiche altrui. Dovete decidere il da farsi seguendo il vostro istinto e niente e nessuno vi fermerà, Venere è con voi e cancella ogni dubbio e incertezza.

Cancro: intelligenza e sensibilità sono le armi vincenti che Luna vi regala per fare breccia nei cuori della persona che amate. Materni nel modo di prendervi cura di chi vi sta attorno, attenzione a non esagerare con questo istinto super-protettivo.

Leone: Marte in trigono promette bene per l'amore. L'ambizione non manca di certo e attiva nuove iniziative che andranno concretizzate con una marcia in più. Luna sprona a fare sempre di più, facendovi assumere quasi un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'amore.

Vergine: protettivi e un po' lunatici a causa di una Luna in Cancro molto vicina al vostro domicilio astrologico, moltiplicherete le sensazioni all'ennesima potenza. Cercherete un'atmosfera giusta che sia accogliente, per partire in quarta nei confronti della persona che vi ha rapito il cuore. Che ne dite di una cena romantica a casa vostra?

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non lasciarvi prendere dalla pigrizia che vi fa sprofondare nella comodità di un divano, piuttosto di andare a caccia di novità amorose in giro per la città. Potreste essere lambiti da un'introversione che non giova all'amore, che ne dite invece di scrollarvi di dosso queste sensazioni negative?

Scorpione: uno spiccato senso pratico fa risolvere i problemi amorosi in chiave concreta.

Luna influisce positivamente sull'umore e acuisce una sensibilità che diventa magnetica. Potrete attrarre come una calamita la persona che avete puntato, vincendo così una quadratura venusiana un po' pesante.

Sagittario: i colpi di fortuna si manifestano in modo imprevedibile e illuminano una sfera amorosa traboccante di felicità. Urano sempre positivo garantisce splendide novità, preparatevi ad afferrarle al volo.

Capricorno: attenzione ad alcuni sbalzi d'umore che non promettono bene per l'amore. Sole interferisce con Luna in opposizione e potreste vedere tutto nero perché pervasi da un pessimismo che rende intolleranti nei confronti delle opportunità sentimentali.

Non temete però, Nettuno cerca di mitigare il tutto con un romanticismo sognante.

Acquario: Luna pone degli interrogativi su cosa desiderate dall'amore. Venere carica di energia frizzante e libera, risponde per voi e influisce in modo strepitoso sulla sfera sentimentale. Fate tesoro di questi influssi portentosi per l'avviamento delle nuove storie.

Pesci: buone le intuizioni con Luna che elargisce influenze sognatrici e romantiche. Nettuno dà man forte alle influenze lunari e potrete quasi anticipare gli eventi, seguendo una scia sensibile molto comprensiva che fa captare i pensieri delle persone che vi sono accanto.