Venerdì 17 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna nel segno della Bilancia, mentre Venere e Nettuno stazioneranno in Pesci. Plutone, Saturno, Giove ed il Sole saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Urano permarrà in Toro. Infine Marte rimarrà stabile in Sagittario come il Nodo Lunare che continuerà il suo domicilio in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Bilancia, meno entusiasmanti per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. La 'scintilla della passionalità' potrebbe tornare ad essere la protagonista del menàge di coppia in casa Gemelli, tanto che le problematiche professionali, almeno per un giorno, balzeranno in secondo piano.

2° posto Cancro: lavoro 'top'. Nell'ambiente professionale questo venerdì i nati del segno, con tutta probabilità, godranno di splendidi influssi che li 'aiuteranno' a raggiungere celermente i loro obiettivi.

3° posto Bilancia: sereni. Il focolare domestico dei nativi godrà presumibilmente di una ritorno della serenità, ingrediente fondamentale per cimentare su basi solide la simbiosi di coppia.

I mezzani

4° posto Acquario: incontri. Venerdì favorevole per le nuove conoscenze che i nativi potrebbero fare, in quanto alcune di queste avranno le carte in regola per trasformarsi in appassionanti storie d'amore brevi ma intense.

5° posto Toro: determinati. Sebbene le gratificazioni potrebbero mancare non verrà meno la determinazione in casa dei Toro che perseguiranno ostinatamente le loro mete.

6° posto Leone: poco lucidi. La concentrazione potrebbe non essere il fiore all'occhiello del venerdì dei nativi Leone che, per evitare grossolani errori, preferiranno prendersi un giorno di ferie dal lavoro.

7° posto Sagittario: abbottonati.

24 ore dove la voglia di comunicare dei nativi verrà, c'è da scommetterci, meno ed a risentirne sarà anche l'impegno profuso professionalmente. Serata con probabili litigi di coppia.

8° posto Capricorno: spossati. Il bottino energetico in casa Capricorno sarà presumibilmente scarno, facendo optare molti nativi per procrastinare alcune incombenze meno urgenti a data da destinarsi.

9° posto Vergine: stressati.

Le molteplici attività pratiche da portare a termine potrebbero far emergere un po' di stress in questa giornata nativa. Dedicarsi ad un nuovo hobby li aiuterà a svagare la mente allontanando le ansietà.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: voltagabbana. Il continuo mutare d'opinione dei nativi potrebbe far saltare la mosca al naso a qualche collega nell'ambiente lavorativo, che non perderà tempo nell'esternare il proprio malcontento.

11° posto Scorpione: pungenti. Le dichiarazioni piccate dei nati Scorpione colpiranno al bersaglio sollevando svariate polemiche e perplessità tra le persone colpite.

12° posto Ariete: nervosi. La Luna a braccetto con Urano-Saturno di Terra non lascerà molto spazio di manovra ai nati del segno in ambito professionale, rendendoli inclini ad un certo nervosismo verso capi e colleghi.