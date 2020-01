L'Oroscopo di domani 17 gennaio 2020 mette sotto analisi la quinta giornata dell'attuale settimana. In evidenza, oltre alla consueta classifica stelline quotidiana, è soprattutto l'oroscopo di domani su amore e lavoro, come da titolo in esclusiva per i segni dall'Ariete fino alla Vergine. Diciamo subito che la giornata di venerdì viaggerà spedita sotto l'egida della bella Luna in Scorpione. Oltre al transito eccellente appena svelato, a tenere alta la curiosità è soprattutto l'attesissima classifica con le stelline quotidiane, supportate dalle immancabili previsioni quotidiane.

In questo contesto, ad avere il prezioso sostegno di buona parte degli astri, pertanto meritatamente valutati con cinque stelle in classifica, gli appartenenti al'Ariete, seguiti a poca distanza dai quattro stelle relativi a Toro, Cancro e Vergine. Tutto (o quasi) in salita intanto, sempre in base a quanto messo in evidenza nell'oroscopo quotidiano del 17 gennaio, per gli appartenenti a Gemelli e Vergine. A quest'ultimi gli astri hanno riservato un giorno da considerare rispettivamente come "sottotono" e da "ko".

Andiamo dunque ai dettagli cercando di dare un valore alla giornata di venerdì analizzando la classifica e le relative predizioni.

Classifica stelline 17 gennaio 2020

Curiosi di conoscere le previsioni dell'oroscopo in merito alla giornata del prossimo venerdì? Sicuri della risposta affermativa, facciamo subito largo alla nuova classifica stelline generate dall'oroscopo del giorno 17 gennaio 2020.

Scopriamo insieme come evolverà (almeno sulla carta) la giornata in questione valutando le stelle in merito ad ognuno dei singoli segni sotto analisi:

★★★★★: Ariete;

★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Gemelli.

Oroscopo venerdì 17 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Il prossimo venerdì sarà perfetto, valutato dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona sorte. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura.

Secondo l'oroscopo relativo al segno, per quanto riguarda l'amore, se siete in coppia il vostro legame imboccherà una strada nuova, soprattutto perché vi mostrerete più disponibili a venire incontro alle esigenze del partner ed a corrispondere con maggior intensità emotiva alle attenzioni dell'altro. Single, un grazie di cuore alla Luna che vi rimetterà in sesto spezzando una lancia a favore dell'entusiasmo della simpatia e della socievolezza.

Dinamici e brillanti, vi distinguerete per la vostra capacità di godere ogni attimo e di rendere speciale questa giornata. Sarete selettivi ed avrete le idee chiare su quello che cercate e non intenderete accontentarvi! Nel lavoro, l'oroscopo segnala una giornata molto favorevole alle finanze. Avrete sicuramente di che essere soddisfatti, perché i risultati saranno proporzionali all'impegno che vi verrà richiesto.

Toro: ★★★★. La giornata sarà mediamente discreta anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. L'oroscopo invita alla calma: qualcuno tra voi Toro potrebbe essere messo alla prova dei fatti, perciò fate tesoro dei consigli disinteressati di un amico. In amore, durante la giornata ci saranno tante occasioni per recuperare, soprattutto per quanto riguarda il vostro rapporto. Sarà possibile trovare dei chiarimenti all'interno della coppia e guardare al futuro con maggiore ottimismo. Single, per il vostro segno la giornata inizierà decisamente bene! Sarete sostenuti dagli amici, incoraggiati dalla Luna e saprete riannodare relazioni amichevoli e sentimentali zoppicanti.

L'oroscopo del giorno, riguardo il lavoro invita ad avere un po' di intraprendenza in più. Senz'altro il vostro spirito combattivo sarà proprio quello di cui avrete bisogno ed il dialogo con i superiori darà finalmente i suoi frutti.

Gemelli: ★★. Si preannuncia una giornata davvero poco armoniosa nell'insieme. Plutone e Saturno risulteranno entrambi poco gradevoli in termini di flussi astrali vista la loro specularità negativa verso il vostro segno per oltre il 90%. In amore, la Signora della Notte spesso per voi è sempre una guastafeste. Quindi fate attenzione a non avere pensieri negativi ed alle interpretazioni pessimistiche, altrimenti tanti piccoli problemi diventeranno uno grosso.

Alla fine arrabbiarsi sarà quasi inevitabile, sopratutto se ad irritarvi ci si metterà anche il partner, accampando pretese inutili. Single, momento di confusione in amore, i nati del segno potranno sentirsi agitati a causa di alcuni blocchi provenienti da fattori esterni. Tuttavia in serata ci potrebbe essere anche un buon recupero. Nel lavoro, state sorvolando alcuni dettagli. Fate attenzione alle omissioni e controllate tutto ciò che farete due volte. E se vostre pretese nei confronti dell' ambito professionale saranno troppo elevate, cercate di contenervi e di attendere un momento più consono per le vostre esigenze.

Astrologia del giorno 17 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. La giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. L'oroscopo interessante la giornata di mercoledì, pertanto, in amore consiglia una maggiore riflessione su eventuali scelte da fare. Le previsioni di venerdì prevedono in amore, che saprete, istintivamente e sottilmente, portare dove vorrete, le conversazioni con il vostro partner. Sarà il momento di rivelargli i vostri piani, di parlare dei vostri desideri e di essere compresi al di là di tutte le contraddizioni.

Single, gli altri si aspetteranno molto da voi, ma in questi giorni dovete pensare più a voi stessi, programmare solo quello che vi interesserà veramente, perché non sarà ancora tempo di agire, di fare sorpassi. Lo suggerisce la Luna, date un maggior senso alle vostre giornate facendo solamente, ciò che vi renderà felici. Nel lavoro, vi attenderà un buono periodo per i rilanci. Le previsioni di riuscita potrebbero essere superiori alle vostre aspettative, se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Leone: ★★★. La giornata prenderà il via leggermente in sordina, mantenendosi mediamente su linee guida negative.

Positività e negatività risulteranno eternamente in lotta tra loro: l'ago della bilancia purtroppo penderà dalla parte di quest'ultima dando alla giornata lo stressante sapore del "sottotono". Non fidatevi degli occhi intanto, piuttosto credete ciecamente in ciò che il cuore senz'altro tenterà di suggerire. In amore, Luna e Venere rallenteranno il vostro percorso. Apparirete infatti un po' stanchi e demotivati, approfittate della serata per recuperare energie e positività, ma anche per trovare la soluzione ad un problema che vi stava creando qualche preoccupazione con la persona amata. Single, il quadro astrale sarà quasi favorevole ai sentimenti, tuttavia non sarete molto in forma ed il vostro atteggiamento potrebbe essere frainteso, quindi cercate di dare chiarezza nelle situazioni che dovessero richiederlo.

Nel lavoro, un sovraccarico di responsabilità vi costringerà a rallentare i ritmi, concedetevi una tregua, perché sarà meglio non esporsi più del dovuto. Curate solo ciò che sarà di vostra competenza ed esprimete con grande chiarezza ciò che non andrà bene.

Vergine: ★★★★. L'arrivo di questo nuovo venerdì sarà sostanzialmente nella norma per voi Vergine. Senz'altro trascorrete più tempo in compagnia degli amici che non cercando di fare altre cose. Questo farà certamente bene all'umore aiutando anche a non pensare troppo. L'oroscopo di domani 17 gennaio in questo caso consiglia in amore maggiore spontaneità e meno pensieri negativi: molti nati del segno potranno avere una giornata di grande entusiasmo.

Vi sentirete energici, pieni di voglia di vivere e vedrete tutto dal lato positivo, sarete così più affettuosi con il vostro partner. Single, giornata frizzante, perché nel vostro cielo astrale ci sarà sicuramente tanta vitalità e vi si presenteranno tante occasioni da non perdere. Potrebbero esserci molte novità, quindi tenete d'occhio la casella di posta elettronica, perché per voi Cupido potrebbe essere operativo ed anche informatizzato. Nel lavoro, la fantasia durante questa giornata sarà galoppante e potrete sviluppare dei nuovi progetti che vi permetteranno di conquistare la stima e la fiducia dei vostri superiori.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo quotidiano da Bilancia fino a Pesci.