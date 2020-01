L'Oroscopo di questo giovedì 16 gennaio vedrà i nati sotto il segno della Bilancia e dei Gemelli affrontare delle interessanti novità, mentre Capricorno e Toro dovranno valutare bene le persone che li circondano.

Di seguito le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Pesci: l'Oroscopo vi vede come fanalino di coda, ma non dateci troppo peso, le cose vanno bene, ma un evento vi ha traumatizzato più del dovuto. Non prendetevela e reagite, e poi siete in perfetta forma, non sottovalutatelo.

11° Scorpione: in questo periodo avete tanta rabbia e rancore dentro di voi, ma siete delle persone splendide, basta essere diffidenti e vendicativi, iniziate a mostrare agli altri il vostro lato gentile.

10° Capricorno: siete troppo testardi, ascoltate chi vi ama e vedrete che andrà tutto alla grande. State attenti, perché qualcuno intorno a voi litigherà, voi non entrate in quella discussione e tutto andrà bene. Copritevi bene, perché fa freddo e siete ancora un po' debilitati.

9° Toro: siete troppo gentili e qualcuno se ne sta approfittando, quindi cercate di essere meno ingenui e non date supporto a chi non merita la vostra bontà.

Dovete iniziare a mangiare cibi sani, verdura e frutta non potranno che farvi bene.

8° Cancro: l'Oroscopo di giovedì vi vede in difficoltà in campo sentimentale, chi ha una relazione attraverserà una piccola crisi, mentre i single faticheranno a relazionarsi con una persona a loro molto gradita. Sul lavoro vi verrà affidato un compito molto delicato, non fatevi prendere dal panico, perché avete le carte in regola per risolvere tutto.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Leone: siete molto bravi a mentire, ma non dovete di certo farvene un vanto. Avete fatto quello che credevate giusto, ma adesso non continuate a prendere in giro chi vi vuole bene. Evitate le liti sul lavoro. Salute perfetta, però non esagerate col cibo.

6° Gemelli: in amore state vivendo una situazione davvero particolare, chi ha una relazione stabile si troverà in difficoltà davanti alle avance velate di una persona che ronza intorno.

Chi è single invece si troverà a dover scegliere tra ben due persone. Salute buona, ma riprendete a fare sport con regolarità.

5° Bilancia: il lavoro procederà alla perfezione e dopo potrete fare quello che amate di più, rilassarvi a casa stravaccati sul divano. Secondo l'Oroscopo è un buon periodo, quindi approfittatene per recuperare energie ma non esagerate col riposo o vi impigrirete.

4° Acquario: siete molto affidabili nel lavoro e questo vi porterà ad avere una sostanziosa gratifica economica.

Godetevi la famiglia e stringete fortissimo chi vi vuole bene, questo vi riempirà di gioia ed energia positiva. Farete un incontro molto interessante.

Le prime tre posizioni

3° Ariete: dovete fare una cosa semplice, lasciate scorrere gli eventi e tutto andrà bene, le stelle saranno con voi e questo vi porterà benefici sul lavoro e in amore. Salute perfetta.

2° Sagittario: c'è qualcosa che desiderate da tempo e ora la potrete otterrere, inoltre riceverete un invito molto allettante.

Vi sentirete straripare di energia positiva approfittatene per portare a termine il vostro lavoro e fare nuove conoscenze..

1° Vergine: l'Oroscopo vi vede primi in questa giornata e del resto siete il segno dell'anno. Siete in forma smagliante, amore, lavoro e salute saranno ai massimi livelli. Sfruttate questa giornata per portare a termine dei progetti che vi stanno molto a cuore.