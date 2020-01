Le predizioni astrologiche per mercoledì 8 gennaio 2020 prevedono delle performance al top per i nati sotto il segno dei Gemelli, grazie a una grande energia vitale. L'influsso di Saturno su Cancro invece comporterà un notevole disagio, che potrebbe durare fino alla primavera. Previsto un calo fisiologico per i nati sotto il segno di Toro. Per Ariete invece è un periodo di grande agitazione e ansia, in vista di progetti futuri importanti. Agitazione amorosa per il Leone a causa di situazioni pregresse che ancora non si sono placate.

Calo fisiologico anche per Vergine, con una sfida che si avvicina nei prossimi giorni.

Oroscopo di mercoledì 8 gennaio, previsioni astrologiche per la prima sestina

Ariete - Progetti e lavori importanti si prospettano nel futuro. La vostra indole accesa vi porta ad essere agitati e pieni d'ansia, perché i vostri obiettivi saranno determinati per il vostro futuro. Questo vi porta a sentire, con maggiore intensità, un senso di precarietà. Siete come le onde che si muovono nel mare, agitate perché desiderano andare a riva.

Dovrete affrontare anche molte polemiche in questi giorni. Ma verso la fine di questa settimana le acque agitate dovrebbero placarsi. L'importante è mantenere il self-control necessario, e avere molta pazienza nei confronti delle persone che amate.

Toro - Per i nati sotto questo segno un calo fisiologico è previsto per questa metà settimana. Questo potrebbe comportare un affatticamento che vi porterà ad essere inclini anche al nervosismo. Evitate quindi di litigare, di rimproverare chi non soddisfa le vostre aspettative o semplicemente non riesce ad accontentarvi in qualcosa. Se avete qualcosa dentro su cui rimuginate, e volete esprimerla per sentirvi meglio, fatelo al più presto e non oltre questa settimana. Ciò vi aiuterà a superare il periodo di calo, sia fisico che psicologico.

Gemelli - Rispetto a tutti gli altri segni dello Zodiaco le vostre performance sono ai massimi livelli.

Tutto quello che vi fa male, che vi fa soffrire, riuscirete a risanarle con grande facilità questa settimana perché la vostra energia vitale è alta. Grazie al buon influsso di Venere e della Luna sono previsti dei momenti intensi per la fine di questa settimana. Alle spalle c'è sempre l'ombra di un periodo di crisi, che potrebbe aver portato a tradire il partner oppure a separarvi. Ma una ripresa potrebbe avvenire, come anche un riappacificamento.

Cancro - La presenza fastidiosa del pianeta Saturno vi porterà non pochi grattacapi. Cercate di resistere a questi giorni invernali che vi rendono tristi e grigi, perché in primavera ritroverete la vostra energia. Nonostante questo, però, è il momento giusto per poter chiudere un progetto importante. Magari avete l'idea di fare un grande passo, anche come risposta a questo periodo abbastanza buio.

Di solito scegliete di intraprendere delle soluzioni drastiche solo quando la situazione lo chiede, e forse di recente è accaduto di tagliare i ponti in maniera definitiva con qualcuno. Anche se avete provato di tutto per ricucire i fili, tentare di riappacificarvi con il vostro parner, ma tutte le volte siete stati respinti, questa volta però potrete decidere di lasciar stare.

Leone - In amore siete molti agitati. Vi portate rancori e passioni fin dallo scorso anno, e rischiate di perdere lucidità. Meglio essere tattici e lavorare di stile, cercate di abbassare i toni e di iniziare con la diplomazia.

Anche perché vi troverete ad affrontare delle situazioni mutevoli, che cambiano continuamente, quindi dovrete di volta in volta adattare il vostro temperamento indomito alle situazioni.

Vergine - Un calo fisiologico è arrivato ed è meglio risparmiare le forze. Evitate le polemiche sterili e non intromettetevi in discussioni che, nella sostanza, non vi interessano o non vi portano giovamento. Dovrete superare delle prove, perché qualcuno vuole mettervi alla prova. Cercate di non fuggire e di affrontare le vostre responsabilità. Questo calo fisiologico comporta dei riscontri anche sul lato psicologico, con situazioni di stress nei rapporti di coppia e nel lavoro.