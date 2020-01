Le previsioni astrologiche del 24 gennaio ci informano sulle attività lavorative e professionali dei 12 segni dello zodiaco. Il Toro risulterà essere molto determinato e il Leone farà valere le proprie qualità.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: l'aspetto lavorativo avrà una bella accelerazione. Saranno molte le offerte che potrete valutare, avrete modo di scegliere la proposta professionale più adatta a voi. Non abbiate fretta.

Toro: risulterete essere molto creativi, il vostro modo di fare sarà particolarmente gradito.

Non fate mai mancare una buona dose di determinazione e di coraggio nelle vostre scelte.

Gemelli: le stelle saranno dalla vostra parte, alcune proposte che stavate aspettando si stanno finalmente concretizzando. Tenacia e perseveranza vi hanno permesso di raggiungere l'obiettivo.

Cancro: i superiori stanno pensando a voi per un ruolo importante. Non fate mai mancare la professionalità che vi contraddistingue e l'umiltà necessaria. Uno scatto di carriera é quello che volevate raggiungere.

Leone: la vostra determinazione vi sta permettendo di ottenere guadagni importanti.

Il lavoro sta rendendo bene e voi ne state approfittando. Sfruttate il momento e non smettete di impegnarvi a fondo.

Vergine: la professione vi sta dando belle soddisfazioni. In questo momento il lavoro va a gonfie vele e non avete motivi per lamentarvi. Cercate di mantenere un alto standard professionale e tutto continuerà a marciare nel modo giusto.

Bilancia: potrebbe essere arrivato il momento di cambiare, non esitate a prendere decisioni importanti.

Quando vengono a mancare gli stimoli é meglio cercare altro e rimettersi in discussione.

Scorpione: riceverete una bella notizia dal punto di vista professionale, non 'cullatevi sugli allori' e procedete spediti. Finalmente la vostra carriera potrebbe subire quell'impennata da voi tanto auspicata.

Sagittario: avete deciso di cambiare rotta e di buttarvi in progetti maggiormente stimolanti. Alcune vostre idee sono considerate vincenti, andate avanti per la vostra strada e continuate nel percorso intrapreso.

Capricorno: é il momento giusto per avanzare delle richieste, sia di natura economica che inerenti la vostra carriera. Non abbiate paura di affrontare in maniera diretta i vostri superiori.

Acquario: qualche vostro collega non vi é particolarmente simpatico, cercate di raggiungere i vostri obiettivi e non curatevi pù di tanto degli atteggiamenti altrui. Frenate la vostra permalosità e abbiate la pazienza necessaria per andare oltre.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Pesci: le capacità non vi mancano, cercate di essere cauti in alcuni vostri giudizi. Le gratificazioni che ritenete giuste probabilmente arriveranno, sappiate attendere.