L'Oroscopo del giorno 19 gennaio prevede uno Scorpione molto positivo, mentre la Bilancia dovrà gestire alcune complicazioni.

Approfondiamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in ambito sentimentale ci saranno delle difficoltà. Dovrete cercare di mantenere la calma, altrimenti potreste rischiare di incappare in inutili complicazioni. In ambito lavorativo potrebbero esserci dei piccoli contrattempi. Nelle settimane che verranno potrete fare nuove esperienze.

Toro: giornata molto positiva quella che sta per arrivare. In amore potrete vivere in maniera molto più attiva un sentimento. Potreste aver bisogno di ritrovare maggiore complicità con il partner: approfittatane per fare sorprese e organizzare qualcosa di speciale per la vostra dolce metà. Questo sarà per voi un periodo molto creativo.

Gemelli: in questa giornata del 19 gennaio potrebbero esserci parecchie difficoltà da dover superare. Dovrete cercare di mantenere la calma e non essere impulsivi.

Attenzione alle scelte eccessivamente azzardate. In amore ci sono parecchie perplessità: evitate di portare avanti situazioni eccessivamente polemiche.

Cancro: c'è una condizione di lieve calo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Questo mese per voi si sta rivelando molto riflessivo. Ci sono delle questioni in sospeso che state cercando di risolvere nella maniera migliore possibile. Sarà necessario allontanare dalla vostra vita le persone negative.

Leone: periodo interessante per chi vuole provare a recuperare in amore. In passato potreste aver sofferto per una separazione e adesso farete fatica a farvi avanti. Cercate di assecondare le vostre emozioni e desideri. Venere in buon aspetto vi aiuterà a fare nuove conoscenze.

Vergine: avete affrontato una settimana piuttosto faticosa e in questa giornata del 19 gennaio potrete ritrovare una maggiore serenità.

Purtroppo, molto spesso vi lasciate sopraffare dalle preoccupazioni quotidiane. Questa agitazione potrebbe portarvi a dei malesseri di tipo fisico.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: si prospetta un periodo abbastanza tranquillo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Tenderete ad allontanare le persone che in qualche modo provano a farti innervosire. Negli ultimi giorni vi siete trovate a gestire diverse polemiche che riguardano l'aspetto lavorativo della vostra vita.

Purtroppo il non sentirvi del tutto appagati potrebbe portarvi ad essere un po' giù di corda.

Scorpione: per voi si prospetta un fine settimana sereno e all'insegna della spensieratezza. Grazie alla vostra tranquillità riuscirete ad andare maggiormente d'accordo con chi vi sta intorno. A breve però, dovrete fare alcune scelte. Potrete approfittare di questo momento per riflettere su ciò che desiderate dal vostro futuro.

Se avete qualche perplessità, non lasciate che questo vi renda insicuri.

Sagittario: dopo aver vissuto una settimana piuttosto altalenante, ritroverete una certa stabilità nella giornata del 19 gennaio. Avrete modo di ritrovare il buonumore e di progettare importanti cambiamenti. Potrete pianificare delle trasformazioni, in modo tale da non creare confusione. Se c'è qualcuno che vi fa soffrire, dovrete trovare il coraggio di allontanarlo dalla vostra vita.

Capricorno: gli astri segnalo un lieve calo in questo periodo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero dover chiarire insieme determinate questioni, prima che queste rovinino irreparabilmente il rapporto di coppia.

Dovrete cercare di essere il più chiari possibile.

Acquario: sentirete il bisogno di ritrovare una certa tranquillità emotiva. Avrete bisogno di forza ed energia per affrontare al meglio le giornate che verranno. Cercate di concedervi del tempo in compagnia delle persone che vi fanno stare bene.

Pesci: in amore avrete modo di recuperare in questa giornata del 19 gennaio. Chi è in coppia proverà a sistemare alcuni conflitti che da tempo sembrano impedire alla relazione di godere di tranquillità. La miglior soluzione è sempre quella di parlarne con il partner ed essere sinceri.