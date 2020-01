L’Oroscopo del 2 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna in Toro. Domenica ci sarà modo di riposarsi anche se qualcuno dovrà lavorare. Per l’Ariete saranno 24 ore abbastanza allegre mentre molti nativi del Cancro si abbandoneranno alla passione. In seguito le previsioni astrologiche segno per segno di questa giornata.

L'oroscopo di domenica 2 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: a partire da questo febbraio, fino all’arrivo della primavera, avrete modo di scrollarvi di dosso alcuni pesi.

Sarà una domenica allegra, ma tutto dipenderà da voi. Alzatevi con il piede giusto e siate più spontanei. Il vostro corpo avrà bisogno di maggiori cure dopo una settimana a dir poco estenuante.

Toro: l’amore vi guiderà in questa domenica da dedicare al dolce far niente. Dopo una lunga e tortuosa settimana, non avrete bisogno d’altro che lasciarvi andare al riposo assoluto, magari tra le braccia del partner. Rinviate ad un altro momento le pulizie e i lavori, il vostro corpo necessiterà di riposo.

Gemelli: avrete modo di mettere in pratica alcune idee, ma attenzione a non fare pasticci. Questo febbraio si rivelerà molto importante e aprirà diverse porte. Coloro che da tempo inseguono l’amore, presto potranno smettere di farlo. In serata vi lascerete conquistare dalla sensualità del partner.

Cancro: le previsioni dell’oroscopo parlano di una domenica positiva. Vi alzerete più tardi del consueto e farete ogni cosa con calma.

Torneranno a risplendere i sentimenti, questa giornata porterà una ventata di emozioni. Abbandonatevi alla passione con la persona del cuore.

Leone: in giornata molti nativi avranno alcune intuizioni molto promettenti. Potrete ripartire con quel progetto che avevate interrotto per colpa di un imprevisto. Iniziate a programmare la prossima settimana poiché sarete molto impegnati. In amore c’è da dire che qualche nativo di questo segno sta vivendo un momento brutto perché con il partner sono emerse delle spinose questioni.

Vergine: cercate di non passare troppo tempo sui social e non allarmatevi davanti ad una notizia sconcertante. Di questi tempi è meglio non farsi cogliere dal panico. Tempo al tempo e ogni ferità si rimarginerà anche se resterà in ricordo una cicatrice. Cercate di non ripetere gli stessi errori.

Bilancia: l’oroscopo di domenica vi invita a guardarvi alle spalle. Siete un segno diplomatico ed equilibrato, quindi prima di prendere una decisione riflettete attentamente. L’amore supererà tutte le tempeste, soprattutto se è forte e saldo. Sfruttate questa giornata per riordinare la casa e considerate l’idea di adottare un cucciolo, soprattutto se vivete da soli.

Scorpione: dopo due mesi faticosi, sarete molto stressati. Fatevi aiutare da una persona cara, non potete occuparvi di tutto. State vivendo un periodo così così, ma presto tornerete a brillare. Scintille d’amore con il partner. Programmate un’uscita di coppia o di famiglia, è importante trascorrere del tempo insieme.

Sagittario: in giornata dovrete sistemare casa e riorganizzare l’armadio. Buttate via tutte quelle cianfrusaglie inutili che creano solo caos. In questo periodo avete bisogno di ordine e equilibrio. Concedetevi un momento tutto per voi, fate un bel bagno e rilassatevi. Presto il cuore dei single tornerà a battere all’impazzata, ma occhio alle illusioni.

Capricorno: mettete da parte le cose poco interessanti e focalizzatevi su ciò che per voi conta di più. Il tempo è prezioso, non sprecatelo ad inseguire quei progetti inutili. Non sottovalutate l’amore. I single presto si renderanno conto di essere attratti da un collega o un compagno di studi. Avete bisogno di rinnovare il guardaroba ma il denaro scarseggia.

Acquario: dovete imparare a contare di più su voi stessi e sul vostro intuito. Questa sarà una domenica appagante. Qualcuno si recherà a trovare un parente, altri si riposeranno in vista della seguente settimana, altri ancora dovranno lavorare.

In serata sarete assaliti dall’ansia del giorno dopo, rilassatevi.

Pesci: lasciatevi andare ai vostri sogni, non frenate le ambizioni che avete. Avrete delle buone stelle, sfruttatele fino in fondo. La seguente settimana sarà molto faticosa, per cui ricaricatevi a dovere in queste 24 ore. Presto giungeranno delle positive novità. La prossima settimana, infatti, sarà ricca di emozioni per la maggior parte dei nativi.