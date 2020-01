La classifica dell'Oroscopo per il mese di febbraio rivelerà delle novità interessanti soprattutto in campo professionale per i nativi del Capricorno e del Toro mentre per quanto riguarda i segni zodiacali dell'Acquario e della Bilancia, questi saranno sfavoriti da Marte e pertanto saranno costretti a scivolare in coda alla classifica. Scopriamo quale sarà la classifica dell'oroscopo per il mese di febbraio per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo mensile, febbraio: mese sfavorevole per Acquario e Bilancia

12° posto Acquario: questo sarà un mese decisamente poco positivo per il segno zodiacale dell'Acquario. Marte è sfavorevole, trasmettendo una certa negatività sia per quanto riguarda il lavoro (in cui noterete un certo rallentamento), sia in ambito amoroso, con il vostro partner che lamenterà una spiccata monotonia e la mancanza di passionalità. Profilo professionale 2. Amore 2.

11° posto Cancro: non tutte le giornate risulteranno positive nel mese di febbraio.

Si alterneranno momenti di difficoltà a periodi più tranquilli. Il lavoro sarà molto impegnativo; inoltre, sarete costretti a fare i conti anche con qualche disguido con il vostro partner. Ambito lavorativo 3. Rapporto di coppia 2.

10° posto Bilancia: il posizionamento di Marte sarà sfavorevole anche per il segno della Bilancia. Alcune persone parlano troppo a sproposito alle vostre spalle e questo, per voi, diventerà intollerabile.

Lavoro 3. Sentimenti 3.

9° posto Scorpione: sfortunatamente per lo Scorpione non ci sarà alcuna novità di rilievo ma in compenso vivrete delle situazioni abbastanza positive sia in ambito professionale che con il vostro lui o la vostra lei. Febbraio sarà un mese tranquillo dove non mancheranno serate di vostro gradimento. Profilo professionale 3. Rapporto di coppia 4.

Classifica dell'oroscopo per il mese di febbraio: difficoltà per i Gemelli, Leone in sesta posizione

8° posto Pesci: avete dei sospetti riguardo alcuni strani comportamenti adottati da una certa persona. Anche il vostro partner potrebbe provare una certa gelosia nei vostri confronti, senza una particolare ragione. Per quanto riguarda i single non sono previste novità ma potrete, comunque, riservare qualche speranza con l'arrivo della primavera. Lavoro 4. Profilo passionale 5.

7° posto Gemelli: per il mese di febbraio ci potrebbero essere alcune difficoltà e una certa ansia. Un pensiero fisso non vi farà trascorrere le giornate in modo sereno e pacato.

Verso fine mese la situazione potrebbe migliorare. Profilo lavorativo 5. Amore 4 .

6° posto Leone: vi sentite appagati e in ottima forma. Uno stato d'animo che indubbiamente favorirà il buon umore e l'armonia di coppia in cui non mancherà passionalità e romanticismo. Buoni propositi anche sul posto di lavoro. Ambito professionale 6. Amore 7.

5° posto Capricorno: febbraio sarà un mese di cambiamenti soprattutto dal punto di vista professionale. Si presenteranno alcune opportunità importanti che forse, in futuro, potrebbero rivelarsi una svolta per la vostra carriera. Lavoro 8. Sentimenti 6.

Previsioni astrali per il mese di febbraio: novità in amore per la Vergine, Toro e Ariete in pole position

4° posto Sagittario: febbraio riserverà novità in amore per quanto riguarda le coppie più 'datate'. Sarete sorpresi da una notizia inaspettata che potrebbe da una parte sconvolgervi ma dall'altra portare felicità alla coppia. Profilo professionale 8. Rapporto di coppia 7.

3° posto Vergine: mese fortunato per i nativi della Vergine alla ricerca di un'anima gemella. La persona che ha catturato il vostro cuore già da un po' di tempo potrebbe accettare la vostra amicizia più intima o chiedervi un appuntamento in cui potreste approfondire il vostro rapporto, che, per il momento, è di semplice amicizia.

Lavoro 8. Ambito amoroso 8.

2° posto Toro: novità intriganti in arrivo per il mese di febbraio. Sul fronte professionale ci potrebbero essere alcuni cambiamenti positivi per quanto riguarda la vostra carriera mentre per chi è in cerca di un'occupazione potrebbe essere il mese giusto per cominciare a presentare qualche curriculum e avere buone speranze di trovare un impiego. Ambito professionale 9. Amore 8.

1° posto Ariete: febbraio sarà un mese alquanto promettente per il segno zodiacale dell'Ariete. Si presenteranno opportunità molto interessanti, tutte da esaminare. Anche per i single sono in arrivo belle notizie: prendete un'iniziativa con la persona che ha suscitato il vostro interesse.

Profilo lavorativo 9. Sentimenti 9.