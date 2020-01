Le previsioni zodiacali di questo secondo mercoledì del nuovo anno annunciano che l'8 gennaio sarà una giornata molto positiva per i segni zodiacali di Toro e Leone: i primi saranno favoriti in amore, i secondi avranno fortuna nel lavoro.

Vediamo nel dettaglio, cosa prevede l'Oroscopo per i 12 segni.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): dopo il primo impatto piuttosto negativo, se avete un nuovo lavoro ora esso inizia a piacervi: bene i rapporti con i vostri colleghi e il capo, nonostante l'impegno e le responsabilità che la vostra professione richiede.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): una scelta importante da prendere vi mette una certa ansia e preoccupazione. Il vostro carattere insicuro non vi è mai stato di grande aiuto per quanto riguarda le decisioni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): mantenete le distanze da persone che non vi fanno essere felici, anche se questo può portare a qualche dissidio in famiglia.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): il vostro carattere estremamente sensibile vi porterà una grande delusione a causa di una persona che si rivelerà completamente diversa da come l'avevate immaginata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il vostro è uno dei segni più rosei di queste ventiquattr'ore. L'aspetto più favorito è quello degli affari, con importanti progetti che si concluderanno in maniera del tutto positiva.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): questo mercoledì sarà per voi fonte di stress, sia in famiglia che sul lavoro. Dovete rimanere tranquilli, mantenere la calma e non perdere mai la pazienza, se volete arrivare a fine giornata senza litigi.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): piccoli problemi finanziari potrebbero rovinarvi la giornata. Le spese sono molte, in un periodo in cui le entrate scarseggiano.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): il vostro umore non sarà dei migliori. Siete stanchi a causa del lavoro e anche la vostra vita privata vi da' noia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): il partner vi proporrà un suo desiderio che voi siete restii a realizzare. Non siate troppo rigidi nel comunicare il vostro pensiero.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): attenzione ai consigli degli amici perché non sempre sono incondizionati e disinteressati, alle volte dietro un atteggiamento affettuoso potrebbe celarsi un vero e proprio inganno.

Toro (21 aprile – 21 maggio): per quanto concerne la situazione sentimentale, il vostro sarà il segno zodiacale il più fortunato della giornata: consoliderete il rapporto con il partner, che vi regalerà momenti davvero indimenticabili.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): a causa della dissonanza astrale tra Venere e la Luna, la giornata vi porterà a non sentirvi nel pieno della vostra condizione fisica ideale.