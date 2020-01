L'Oroscopo di questo venerdì 17 gennaio vedrà i nati sotto il segno della Vergine e del Toro ricevere una bellissima notizia, mentre Acquario e Scorpione vivranno un momento di forte disagio.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Ariete: avete la possibilità di dare una svolta alla vostra vita, ma dovete fare una scelta difficile e questo vi bloccherà molto, anche a causa della stanchezza.

Secondo l'Oroscopo sarà una giornata difficile, approfittatene per riflettere e per stare un po' coi vostri cari.

11° Acquario: siete molto inquieti in questo periodo, avete mille idee anche buone ma dovete scegliere a cosa dedicarvi. Una persona che vi ama ha bisogno di voi, pensate a lei e tutto andrà per il meglio.

10° Capricorno: siete molto tristi in questo periodo, c'è qualcuno che vi manca e non riuscite ad andare avanti, ma dovete reagire perché ci sono altre persone che hanno bisogno di voi.

Cercate di distrarvi, non restate da soli e la sera rilassatevi in famiglia, vi farà bene.

9° Bilancia: siete un po' giù di morale, ma ne uscirete senza problemi. Farete un incontro inaspettato che vi destabilizzerà un po', ma non in modo negativo. Serve che prendiate una decisione, non aspettate troppo, voi sapete qual è la cosa giusta del resto

8° Scorpione: secondo l'Oroscopo siete un po' troppo confusi, avete degli ottimi propositi tuttavia siete ancora un po' troppo disorganizzati.

Cercate di essere più precisi e non fatevi distrarre da alcune faccende private. Siete arrabbiati con qualcuno che vi ha fatto un torto, ma questo sentimento non vi fa bene, dimenticate tutto e concentratevi su chi vi vuole bene.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Pesci: siete un po' in affanno economicamente, ma potete riprendervi, non vergognatevi di chiedere aiuto, perché qualcuno non vede l'ora di darvi supporto.

Che abbiate o no una relazione per voi ci sarà una sorpresa decisamente piacevole.

6° Sagittario: secondo l'Oroscopo sarà una buona giornata e inoltre si avvicina il periodo preferito della settimana per voi, il week end. Siete stati molto diligenti e vi meritate un po' di sano divertimento. Riceverete un invito per un evento molto divertente accettate. La vostra salute è ottima, quindi non siate ipocondriaci.

5° Toro: state cercando di aiutare una persona a voi cara e lo state facendo con successo. Il bene che avete fatto vi premierà, riceverete una bellissima notizia. Qualcuno vi proporrà un'attività insolita, fareste bene ad accettare.

4° Vergine: il rapporto di coppia andrà alla grande, inoltre riceverete un'ottima notizia sul lavoro che vi allieterà la giornata. In questo periodo tutti hanno bisogno di voi e siete sempre disponibili, questo vi fa decisamente onore e vedrete che riceverete solo benefici.

Le prime tre posizioni

3° Cancro: L'Oroscopo di questo venerdì vi vede sul podio, amici del cancro in questa giornata riceverete solo belle notizie soprattutto in campo professionale. Riuscirete inoltre a chiarirvi con una persona con cui avevate litigato

2° Gemelli: sarà un giorno praticamente perfetto e riceverete una simpaticissima sorpresa. Inoltre in arrivo per voi soldi, unico appunto cercate di risolvere una situazione che avete in sospeso e che state tralasciando da tempo.

1° Leone: questo venerdì sarete i favoriti delle stelle. La giornata inizierà nel migliore dei modi, vi sentirete pieni di energia e molto forti.

Chi ha un partner riceverà una piacevole notizia, chi è single farà un incontro interessante. Sul lavoro importanti novità in arrivo e per finire avete una salute di ferro.