Inizia un nuovo giorno per i 12 segni zodiacali e l'oroscopo del 24 gennaio è pronto a rivelare che cosa potrebbe accadere in questa giornata. Per i nativi del Cancro è una giornata un po' nervosa a causa di questioni economiche o familiari. Per le persone nate sotto il segno dell'Acquario è una giornata affettuosa e romantica. Segno per segno, l'Oroscopo della giornata di venerdì e le previsioni astrologiche su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Periodo reso complicato dalla gelosia, passione, colpi di testa.

Vivete un clima incandescente e dovete stare attenti a ciò che dite per non sollevare un polverone. Siete pronti a prendervi ciò che volete ma altrettanto veloci ad irritarvi se tutto va male. Nel lavoro evitate le polemiche, tensioni e non mischiatevi in situazioni rischiose. Potreste perdere prestigio a causa di qualche parola detta con irruenza.

Toro – Periodo delicato per l'amore, potrebbero tornare a galla vecchi dissapori, rancori. Se ci sono tensioni, entrate in punta di piedi in questa giornata e cercate di affrontare le discussioni con massima calma.

I flirt che nascono in questo periodo saranno passionali e intensi, ma anche un po' complicati da eventi di varia natura. By-passate le difficoltà con coraggio e con la natura ardente del vostro segno. In campo lavorativo ci possono essere buoni risultati, solo se commetterete meno gaffe.

Gemelli – In questa giornata il vostro cuore potrebbe essere sottosopra. Un pizzico di gelosia, qualche incertezza o insoddisfazione potrebbe far capolino nel vostro cuore.

Si tratta solo di ombre passeggere, destinate a lasciare spazio alla felicità. Preparatevi a vivere momenti emozionanti e a realizzare i vostri sogni nel cassetto. In campo lavorativo siete un vulcano di idee e avete voglia di fare, costruire, progettare. Mettete, però, in conto qualche imprevisto che potrebbe costringervi a rivedere i vostri piani.

Cancro – Giornata un po' nervosa. Questioni economiche o familiari turbano la perfetta intesa con il partner.

Se ci sono questioni irrisolte, polemiche familiari in corso, riuscite a risolverle con grinta e decisione. I single potrebbero avere un fine settimana favorevole per incontri ma anche per flirt da una notte. In campo lavorativo siete grintosi e forti come una roccia, in grado di arrivare esattamente dove vi siete prefissi.

Previsioni di venerdì 24 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Se ci sono incertezze nella vostra relazione, l'oroscopo vi consiglia di affrontarle con dolcezza e intelligenza. Affrontate qualsiasi situazione in sospeso entro 24 ore, poiché nelle prossime giornate potrebbero complicarsi di più.

Per chi cerca un impiego, le occasioni migliori potrebbero arrivare all'inizio della prossima settimana. Se vi impegnate di più, potreste migliorare la vostra condizione economica. Evitate battibecchi durante le ore di lavoro.

Vergine – Influssi importanti potrebbero segnare una svolta nella vostra vita affettiva. Chiedetevi sinceramente cosa volete e quali sono i vostri bisogni. Avere le idee chiare vi permette di incanalare le energie verso il raggiungimento dei vostri obiettivi più importanti. In campo lavorativo è un periodo favorevole per stabilizzare la vostra posizione e per farvi valere.

Bilancia – In questo periodo il panorama della vita affettiva si annuncia davvero favorevole. Se ci sono ombre nel vostro cuore, l'oroscopo vi consiglia di affrontarle in questa giornata di venerdì. Se i single soffrono nel dormire da soli, presto Cupido potrebbe bussare alla vostra porta. Le buone occasioni lavorative si concentreranno nell'ultima parte del mese.

Scorpione – Se state cercando lavoro o se avete in cantiere qualche iniziativa, concentrate le vostre energie in questo periodo, che è anche ideale per sostenere colloqui. State alla larga da pettegolezzi e da polemiche. In campo sentimentale si annuncia un periodo contraddittorio ma nel complesso positivo.

Se la vostra storia è complicata, questa è una giornata in cui potreste vivere parecchi alti e bassi. Qualcuno potrebbe decidere di troncare la relazione ma se lo fa è perché c'è qualcosa di meglio ad aspettarlo. In amore dovete fare attenzione alla vostra lingua biforcuta, quando discutete potreste offendere il partner.

L'oroscopo del giorno 24 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Periodo favorevole per gli affetti. Avete fascino, passionalità e tanta voglia di godervi l'amore in ogni momento della vostra vita. Preparatevi a lasciare alle spalle noia, abitudini e insofferenza.

Vi aspettano sensualità, divertimento e tanti allegri imprevisti. Il lavoro si annuncia denso di opportunità e di miglioramenti. Le spese sono troppe ma anche le feste hanno qualche responsabilità. Chi cerca lavoro deve impegnarsi di più.

Capricorno – Non lasciate che i commenti degli altri rovinino la vostra giornata. Le persone possono essere avare su tutto, dai soldi alle emozioni, al tempo trascorso con i propri cari. Più dite a qualcun altro che ha torto, più quella persona rifiuterà il vostro consiglio. In generale, questo è il momento di stare alla larga dagli altri. Alcune coppie innamorate sognano la cicogna, mentre le altre il matrimonio o la convivenza.

Acquario – Vi aspetta una giornata affettuosa e romantica. Avete voglia di novità, cambiamenti. In amore dovete far spazio all'improvvisazione e all'originalità. Se nei giorni scorsi, o per noia o per motivi economici, qualcuno vi ha fatto soffrire avete la possibilità di riconciliarvi con il partner. Nella professione dovete concentravi e impegnarvi di più, questo è un periodo in cui la fortuna gira dalle vostre parti.

Pesci – Non sprecate il vostro tempo con una persona che non cambierà idea su qualcosa. Questa è una delle giornate in cui potreste finire per perdere tempo. Se gli altri continuano a insistere affinché le cose vengano fatte in un certo modo, allora lasciateli fare.

Per l'amore è una giornata movimentata. Le coppie stanche devono ravvivare il dialogo, mentre i single sensuali non passano inosservati. Il vostro livello di intuizione è molto alto, quindi qualsiasi cosa sognate di fare, pensateci seriamente. Potrebbe essere proprio quello di cui avete bisogno.