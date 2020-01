L'Oroscopo del giorno 26 gennaio prevede una condizione astrologica di particolare forza per i nati sotto il segno del Toro, mentre la Bilancia potrà chiarire alcune situazioni. Approfondiamo le previsioni degli astri dell'ultima domenica del mese per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per i nati sotto il vostro segno zodiacale si preannuncia un fine settimana un po' sottotono. Avrete tante energia e voglia di fare, ma purtroppo al momento sembrate non trovarvi nella condizione di agire.

Potrebbero mancare alcune opportunità che vi farebbero comodo in questo momento. Cercate di mettere ordine nella vostra vita e presto le vostre ambizioni potranno essere esaudite.

Toro: l'oroscopo segnala una condizione astrologica di estrema forza e positività. Per i sentimenti sarà un periodo molto importante. Dovrete fare maggiore attenzione alla vostra forma fisica.

Gemelli: avrete bisogno di ritrovare tranquillità in questa giornata del 26 gennaio. Potreste esservi trovati in una condizione di grande stress.

Solitamente siete delle persone molto curiose, che amano le novità. In questo periodo però, qualcosa potrebbe non filare per il verso giusto.

Cancro: se in amore ci sono state delle difficoltà, potreste vivere un momento di stallo. Sarà necessario fare una scelta, ma al momento potreste non essere del tutto pronti. Avrete infatti bisogno di tempo per riflettere e capire su quale strada poter proseguire.

Leone: quest'anno sembra essere partito per voi in maniera molto promettente. Vi sentite pronti per andare alla riscossa e affrontare tutte le novità in previsione. Ovviamente non mancheranno le difficoltà ed i contrasti, ma saprete affrontarli nel migliore dei modi.

Vergine: in questa giornata del 26 gennaio c'è una condizione astrologica molto positiva. Alcune volte potreste frenarvi per la paura di commettere errori.

Cercate di essere però maggiormente sicuri di voi stessi: questo è un momento proficuo, in cui potrete ottenere grandi successi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: i nati sotto il vostro segno zodiacale sono delle persone molto dirette, che dicono sempre ciò che pensano. Alcune situazioni che vi hanno causato del dolore potrebbero essere ben presto chiuse. Attenzione al mese che sta per arrivare, in cui potreste essere messi alla prova sia in amore che sul lavoro.

Scorpione: si prospetta un fine settimana molto positivo, soprattutto per gli incontri. Riuscirete a recuperare un po' di serenità dopo lo stress che avete vissuto nell'ultimo periodo a causa di molteplici impegni.

Ultimamente infatti, vi siete fatti prendere dalla malinconia. Potreste avere nuove idee parecchio brillanti.

Sagittario: in questa giornata del 26 gennaio potreste sentirvi un po' spaesati. Siete delle persone che in un nuovo progetto partono in maniera molto entusiasta, ma il buon umore tende poi ad affievolirsi molto rapidamente. In ambito sentimentale ci sarà un buon recupero e chi è single ormai da molto tempo avrà modo di guardarsi intorno.

Capricorno: sul lavoro potreste dover definire alcuni accordi che riguardano le precedenti settimane. In amore potreste dover fare delle scelte molto importanti.

Se avete un partner indeciso al vostro fianco potreste risentirne. In ambito sentimentale avrebbe infatti bisogno di una persona che stia al passo con i vostri tempi.

Acquario: i nati sotto il vostro segno zodiacale sono delle persone tendenzialmente molto trasgressive. Se qualcuno vi impone di non fare una cosa, spesso e volentieri voi fate esattamente il contrario. Urano vi metterà davanti a delle decisioni veramente molto complesse.

Pesci: in amore potrebbe esserci stato qualche problema e in questa giornata del 26 gennaio potreste dover digerire delle sofferenze sentimentali. Cercate di dare maggiormente spazio alle persone vi mettono di buon umore.