Il nuovo anno è appena iniziato e nella seconda giornata del 2020 ci sarà recupero per la Bilancia, grazie a Venere in posizione vantaggiosa. Alti e bassi per l'Acquario con Marte in dissonante, Luna in Ariete.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di giovedì 2 gennaio 2020 per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 2 gennaio segno per segno

Ariete: nonostante la Luna nel segno, questa seconda giornata dell’anno sarà un po’ confusa.

Vi sentirete fuori forma, qualcuno potrebbe accusare lievi fastidi fisici e vedersi costretto a rallentare i ritmi. Anche in amore potrebbero nascere dei conflitti, siate cauti. Recupero con l’avvicinarsi del weekend.

Toro: questo 2020 porta voglia di cambiamento e novità per il segno, c’è desiderio di mettersi in gioco e iniziare una rivoluzione. In amore desiderate qualcosa in più, si potrà parlare di matrimonio o convivenza. Anche per il lavoro inizierà un ottimo momento, ideale per chi vuole lanciarsi in qualcosa di nuovo.

Gemelli: non è un inizio dell’anno semplice per il segno, che si porta dietro alcune delle preoccupazioni nate durante le giornate precedenti. Il consiglio delle stelle è quello di cercare di essere più propositivo, durante le prossime ore inizierà un momento di recupero. Il weekend sarà vantaggioso per i sentimenti, è il momento ideale per avvicinare alla persona amata o lanciarsi in nuove conoscenze.

Cancro: state lavorando per cercate di raggiungere stabilità ed equilibrio, i mesi precedenti hanno riservato non poche preoccupazioni ai nativi del segno. Durante la giornata di giovedì 2 gennaio ci sarà un buon recupero di energie, anche se i contrasti potrebbero continuare in amore e in ambito lavorativo. Cercate di essere cauti, meglio evitare le scelte drastiche.

Leone: il proposito del segno per il nuovo anno è quello di liberarsi di tutto ciò che non lo soddisfa o che addirittura lo ostacola.

La prima metà di questo mese sarà dedicata al raggiungimento dei vostri obiettivi, in amore e in ambito lavorativo potrebbero esserci delle situazioni da sistemare. Durante il weekend inizierà un buon recupero fisico.

Vergine: giovedì 2 gennaio il segno potrà riscattarsi dopo un inizio settimana movimentato. In ambito familiare e in amore si possono trovare dei chiarimenti, i nativi della Vergine ritroveranno il buonumore e la voglia di stare in compagnia. È il momento ideale per organizzare un viaggio o una serata tra amici. Meglio il fisico.

Bilancia: con Venere in posizione vantaggiosa inizia con il nuovo mese un importante momento di recupero per i sentimenti. C’è serenità all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti per i single. In ambito lavorativo ci sono delle situazioni da sistemare, agite con cautela ma non risparmiatevi da esprimere con diplomazia le vostre opinioni.

Scorpione: restano aperte per il segno alcune questioni di carattere lavorativo o economico che ancora per qualche giorno potrebbero causare delle problematiche. Tuttavia a partire dalla giornata di venerdì Marte non sarà più opposto, ma favorevole, dunque favorirà l’inizio di un momento di recupero. Alti e bassi in amore.

Sagittario: con la Luna favorevole e Marte che entra nel segno a partire dalla giornata di venerdì, il 2020 inizia alla grande per il segno. È un buon momento per quanto riguarda l’amore e il lavoro, chi avrà il coraggio di mettersi in gioco potrà ottenere importanti soddisfazioni.

Qualcuno potrebbe tuttavia accusare un calo di energie, ma niente che un po’ di riposo non potrà curare.

Capricorno: la Luna in posizione dissonante durante la giornata di giovedì 2 gennaio creerà ancora qualche tensione al segno. Tuttavia da venerdì inizierà un buon momento di recupero che interesserà tanto l’amore che la sfera professionale. Le stelle lasciano presagire un weekend passionale e romantico, ideale per ricucire il rapporto di coppia o fare nuovi incontri.

Acquario: a partire dalla giornata di venerdì Marte non sarà più in opposizione, dunque si preannuncia un weekend interessante.

È un cielo vantaggioso per chi desidera fare dei progetti, spostarsi o compiere un acquisto. In amore c’è serenità, le coppie ritrovano l’armonia e i single la voglia di fare nuove esperienze. Sul lavoro sarà bene cercare di evitare un atteggiamento critico e polemico nei confronti dei colleghi, per evitare inutili contrasti.

Pesci: con l’inizio del mese di gennaio il segno può dedicarsi alla propria vita sentimentale, cercando di favorire un recupero all'interno del rapporto di coppia. Anche i single o coloro i quali sono rimasti delusi dopo la fine di una storia o una separazione potranno ricominciare, le stelle favoriscono gli incontri e vi fanno sapere che le conoscenze che nascono durante questo primo mese del 2020 si riveleranno importanti per il futuro.

Soddisfazione nel lavoro.