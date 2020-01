L'Oroscopo del mese di febbraio 2020 avrà in transito nel segno dell'Ariete, dal giorno 9, Venere. Questo porterà un momento di serenità in amore ai segni di fuoco, che si dedicheranno maggiormente alla sfera privata. Ma approfondiamo nei dettagli cosa dicono le stelle.

L'oroscopo di febbraio: amore e passione per l'Ariete

Ariete (21/03-20/04): con Venere positiva dal giorno 9, finalmente ci sarà un momento di tranquillità. I sentimenti saranno al primo posto, c'è chi si dichiarerà e chi rafforzerà il proprio rapporto d'amore.

I single avranno avventure passionali. Miglioramenti anche per il lavoro.

Toro (21/04- 20/05): sarà un mese pieno di impegni, soprattutto lavorativi. Avrete mille cose da fare, tanti progetti da seguire e sarete molto determinati nel realizzare ciò che che desiderate. In famiglia la vostra opinione sarà tenuta in conto. I vostri consigli faranno la differenza.

Gemelli (21/05-21/06): l'oroscopo del mese vi troverà un po' agitati. Marte e Mercurio in posizione negativa peseranno e vi renderanno scostanti e polemici.

Dal giorno 17, però, il pianeta rosso non sarà più dissonante e recupererete energia e buon umore.

Cancro (22/06-22/07): cari “cancerini” tenetevi forte e non abbattetevi, febbraio non sarà il vostro mese, la seconda parte sarà ancora più difficile in generale. Secondo le stelle, l'ambito privato sarà quello che vi darà qualche difficoltà in più. Sul lavoro cercherete di essere concentrati e di svolgere al meglio i vostri compiti.

Leone (23/07-23/08): inizierete il mese pieni di energia. Sarete spinti all'azione dal trigono di Marte che inoltre vi renderà più passionali in amore. Il partner apprezzerà le vostre attenzioni. Sarete persuasivi anche sul lavoro e affronterete con sicurezza eventuali ostacoli.

Vergine (24/08- 22/09): la prima parte del mese registrerete un calo del desiderio in amore, sarete, probabilmente distratti da altre questioni.

Poi la situazione sentimentale si riprenderà e sarà più serena. Sul lavoro invece, avrete maggiori difficoltà in questo periodo. Ci saranno discussioni con i colleghi, ritardi o appuntamenti che saltano.

Le previsioni di febbraio: gli ultimi sei segni

Bilancia (23/09-22/10): l'oroscopo di febbraio vi metterà alla prova in campo sentimentale. Venere opposta vi porterà a dubitare e a sospettare di chi avete accanto e se tirerete troppo la corda questa si spezzerà. Sul lavoro sarete più sicuri di voi stessi e oserete di più.

Scorpione (23/10-22/11): vi attendono delle novità lavorative interessanti. Molti di voi potranno far partire un progetto importante, altri otterranno quel trasferimento che desideravano o quella promozione a lungo attesa. In amore non ci saranno difficoltà. Il partner vi starà accanto e vi sosterrà.

Sagittario (23/11-21/12): la prima parte di febbraio avrete Marte nel segno che vi renderà audaci e vi spingerà a fare cose nuove che si riveleranno, nella maggior parte dei casi, positive. Incontrerete, però, persone poco sincere, fate attenzione a non fidarvi troppo di chiunque.

Capricorno (22/12-20/01): l'oroscopo indica che in amore ci saranno alti e bassi. Il partner potrebbe sentirsi trascurato oppure sarete voi a notare una certa freddezza. Sul lavoro, invece, non ci saranno brutte sorprese. Giove nel segno vi porterà buone occasioni per mettervi in luce.

Acquario (21/01-19/02): il mese di febbraio sarà piuttosto positivo.

In amore ci sarà feeling con il partner e chi è solo farà incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere delle proposte di collaborazioni che vi permetteranno di farvi conoscere maggiormente e di guadagnare qualcosa in più.

Pesci (20/02-20/03): alcuni di voi faranno dei Viaggi per motivi di lavoro e non solo. Gli amici sapranno darvi dei consigli validi e con alcuni di loro c'è chi formerà una società professionale. Dal 17 febbraio Marte non sarà più negativo e avrete più energia. In amore ci saranno soddisfazioni.