Le previsioni astrologiche del mese di febbraio 2020 prevedono una straordinaria situazione zodiacale per i nati sotto i segni del Toro e dei Pesci, particolarmente favoriti rispettivamente nel lavoro e nelle relazioni sentimentali. Sarà un mese superlativo anche per il Cancro, che godrà di un periodo ricco di novità e miglioramenti.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): vi mancheranno gli stimoli giusti e le motivazioni appropriate per dare una scossa alla vostra vita.

La monotonia potrebbe rischiare di portarvi in una fase di stallo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): preparatevi ad affrontare un periodo buio di questo 2020. A partire da oggi, infatti, si susseguiranno una serie di delusioni, tradimenti e discussioni in famiglia e sul lavoro.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): occorre trasmettere sicurezza al partner nelle scelte che riguardano la vostra vita di coppia. Non fatevi vedere scettici o perplessi agli occhi del/della vostro/a compagno/a.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): nella vita di coppia manca quella complicità e sintonia che avevate un tempo. Interrogatevi e riflettete sulle cose che non vanno della vostra relazione sentimentale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non fidatevi incondizionatamente di chiunque vi sta attorno. Dovete operare delle scelte e selezioni anche all'interno della cerchia delle vostre amicizie.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non lasciatevi vincere dalla noia. Cercate di impegnare il vostro tempo libero in nuove attività e avventure in modo da allontanare i cattivi pensieri.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): sarà per voi un mese eccezionale dal punto di vista amoroso. L'intesa col partner raggiungerà vette mai toccate prima. Anche per i single buone occasioni di trovare la propria metà.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): secondo le previsioni zodiacali, questa di oggi sarà per voi una giornata memorabile. Tenetevi pronti a ricevere importanti novità che potrebbero sconvolgere la vostra vita.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): rimandate alla prossima settimana qualsiasi decisione o scelta importante. Gli astri non vi assistono e sarà meglio per voi astenervi da qualsiasi presa di posizione.

Previsioni astrali: la giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): le relazioni amorose hanno bisogno di continue attenzioni e premure per durare nel tempo. Non commettete l'errore di trascurare il vostro partner.

Toro (21 aprile – 21 maggio): le previsioni zodiacali di questa settimana saranno particolarmente positive per il vostro segno. Procedono alla grande sia il lavoro che l'amore.

Niente male anche gli affari.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): evitate discussioni e polemiche con i colleghi di lavoro per non metterveli contro. E' importante mantenere buoni rapporti con tutti in ambito professionale.