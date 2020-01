L'Oroscopo del weekend dal 24 al 26 gennaio, preannuncerà splendide novità in campo sentimentale. I simboli zodiacali alle prese con le faccende del cuore dovranno ascoltare se stessi, avviando una trasformazione che renderà gli affetti più consapevoli. Luna presente venerdì in Capricorno, sabato e domenica in Acquario, punterà un riflettore sull'emotività, esortando tutti a vivere l'amore in maniera più libera nelle previsioni astrali fortunate.

Vantaggi e possibilità nell'oroscopo di fine settimana, 24-26 gennaio

Ariete: venerdì sarete piuttosto restii ad avviare una trasformazione che, seppur dolorosa, potrebbe essere efficace per rivoluzionare la sfera sentimentale con maggiore positività. La negatività di Luna e Plutone in quadratura potrebbero bloccarvi emotivamente, ma già sabato e domenica il tutto si dissolverà e Venere e Nettuno, molto vicini a voi, elargiranno benessere.

Toro: Urano e Luna venerdì saranno in perfetta sinergia astrale.

Potrete rinnovare la sfera amorosa con un nuovo slancio, attuando dei cambiamenti graduali, senza scosse emotive. Sole e Mercurio in quadratura, vi chiuderanno a un approfondimento verbale delle sensazioni che provate per una persona in particolare. Solo lasciandovi alle spalle i fantasmi del passato, riuscirete a progredire nella sfera sentimentale.

Gemelli: venerdì potreste riuscire a stento a gestire alcune pulsioni emotive, che potrebbero far scattare dei meccanismi di difesa in voi.

Dovrete cercare di non amputare i sentimenti, lasciando campo libero a un'intuizione ricettiva nei confronti dell'altro, utile per aprirvi con maggiore fiducia alla persona amata.

Cancro: una Luna piuttosto cupa venerdì, ombreggerà l'amore poiché in opposizione. Il vissuto emotivo acquisterà un certo peso poiché intriso di un passato a cui avrete dovuto rinunciato anche alla vostra autonomia, per stare affianco alle persone amate.

In compenso gli astri, sabato e domenica esorteranno a voltare pagina in modo benefico per l'amore.

Leone: sabato e domenica Luna remerà contro poiché in opposizione. Potreste essere distaccati emotivamente ed essere insofferenti a certi legami, tanto che potreste decidere anche di dare un taglio netto alla relazione attuale. Marte garantirà l'approfondimento della sfera amorosa, attingendo a un dinamismo che darà campo libero più ai pensieri che ai sentimenti.

Vergine: venerdì potrete beneficiare di un trigono Luna-Urano davvero rivoluzionario. Potrete attuare i giusti cambiamenti alla sfera sentimentale, aprendovi così a emozioni sempre nuove.

Venere e Nettuno in opposizione scombussoleranno un po' le idee nei confronti dell'amore creando indecisione, ma riuscirete a superare il tutto rivedendo le situazioni in chiave obiettiva.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna, Sole e Mercurio saranno dalla vostra parte sabato. Potrete così approfondire un modo di amare molto socievole e comunicativo, aprendo il cuore alle novità sentimentali. Affronterete così i cambiamenti con maggiore dinamismo. Buona una sensualità davvero irresistibile.

Scorpione: più introspettivi venerdì, attenzione a un sabato un po' teso per i sentimenti.

Luna in quadratura dall'Acquario, potrebbe creare instabilità umorale. Piuttosto insofferenti, potreste decidere di tagliare in maniera decisiva con il passato, dando una svolta intraprendente all'amore.

Sagittario: splendida la posizione di Marte in sestile rispetto a Sole e Mercurio. Intuitivi e molto ricettivi a investire pensieri positivi nelle sfere vitali, avrete una marcia in più per progredire. Luna in transito dall'Acquario sabato e domenica, renderà l'amore molto entusiasmante.

Capricorno: venerdì Luna transiterà ancora nel segno insieme a Plutone. Come degli architetti del cuore, questi pianeti costruiranno un'impalcatura di sentimenti, obbligandovi a guardare nella vostra interiorità prima di aprirvi all'amore.

Anche se alcune pulsione emotive saranno dolorose da metabolizzare, dovrete cercare di analizzarle con coraggio. Solo così potrete poi aprirvi a un cambiamento imprevedibile attuato da Urano in Toro.

Acquario: benvenuta Luna in Acquario nella giornata di sabato. In sinergia con Sole e Mercurio, sarete più estroversi e moderni, trovando il modo giusto di superare eventuali ostacoli. Intelligenti e riflessivi, riuscirete a indirizzare alla perfezione le emozioni più intense, cogliendo al volo intriganti novità amorose.

Pesci: Luna dal Capricorno venerdì vi costringerà a guardarvi dentro, toccando sfumature anche piuttosto drammatiche, utili però a portarvi alle più alte sfere del cuore.

Sabato, l'astro d'argento incrocerà uno splendido sestile astrologico con Nettuno e Venere, rendendovi romantici e molto propensi a indovinare le sensazioni di chi sta di fronte a voi.