L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi della Vergine sarà caratterizzato da qualche ostacolo da superare in ogni ambito. Ciò non vuol dire che sarà un mese negativo anzi, ci saranno dei momenti positivi nelle prossime giornate. La prima settimana sarà la più importante del mese in quanto sarà decisiva per alcune relazioni di coppia. Infatti, se vengono da un periodo di crisi la situazione potrebbe risolversi e uscire così da questo periodo negativo. Per i single la seconda metà del mese potrebbe essere il periodo perfetto per riuscire a trovare l'anima gemella.

In quanto a lavoro Mercurio in una nuova posizione astrologica potrebbe alterare la routine quotidiana e di conseguenza qualche rallentamento. La fortuna appena sufficiente per svolgere correttamente le mansioni quotidiane, mentre la salute sarà buona grazie a Marte in trigono. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per i nativi della Vergine.

Amore e amicizie

Dal punto di vista sentimentale l'oroscopo prevede una situazione poco convincente per voi nativi del segno a causa di una configurazione astrale altalenante.

Potrebbero esserci infatti dei piccoli malintesi con la vostra dolce metà che potrebbero far scendere l'intesa di coppia. Fortunatamente la situazione potrebbe migliorare nella seconda metà del mese quando Marte in trigono offrirà buone occasioni per trascorrere momenti positivi in compagnia della vostra anima gemella. Per i single la parte centrale del mese sarà la più favorevole per riuscire a trovare la vostra potenziale partner.

Per quanto riguarda le amicizie, l'oroscopo consiglia di tenerle molto in considerazione in quanto potrebbero tornarvi utili per risolvere alcuni problemi.

Fortuna e salute

La fortuna sarà dalla vostra parte soltanto a piccole dosi, comunque sufficienti per fornirvi un oroscopo sufficiente nel corso del mese di febbraio.

La salute sarà molto buona soprattutto durante la seconda parte del mese grazie agli influssi di Marte in trigono al vostro cielo.

Ciò vi permetterà di metterci più impegno nelle vostre mansioni quotidiane, sia in amore che sul posto di lavoro.

Lavoro e impegni

In quanto a lavoro ci sarà un cambiamento nella vostra configurazione astrale dovuto al pianeta Mercurio che potrebbe rendere più complesso lo svolgimento delle vostre mansioni. Voi in ogni caso cercate di mollare e continuate a fare sempre del vostro meglio, in quanto la situazione migliorerà nel corso del mese. Coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego, oppure hanno intenzione di cambiarlo, potrebbero realizzare il loro desiderio, a patto di non essere troppo superficiali nelle spese, grazie a Giove positivo nel vostro cielo.