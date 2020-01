L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 febbraio prevede diversi impegni lavorativi per i nati sotto il segno del Capricorno, mentre i nativi dei Pesci saranno maggiormente creativi. Scopriamo le previsioni degli astri in relazione alla seconda sestina.

Le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: Venere non più sul vostro segno zodiacale porterà delle difficoltà in ambito sentimentale. Potreste essere eccessivamente irritabili e scontrosi sul posto di lavoro. Nel weekend, però, riuscirete ad avere un approccio diverso con le persone, grazie alla positività di Sole e Luna.

Cercate di essere molto pazienti e di soppesare bene le parole: potreste creare rotture irrecuperabili. Trovate del tempo da dedicare al relax e al ritrovamento delle vostre energie.

Scorpione: grazie a Nettuno in aspetto positivo sarete molto creativi. Potrete vivere dei momenti molto intensi e lasciar andare ogni pensiero negativo. Avrete l'energia giusta per riuscire a gestire ogni situazione, sia negativa che positiva. Per i single potrebbero esserci nuovi ed interessanti incontri. Non mancheranno i problemi, ma grazie alla vostra pazienza li affronterete nel migliore dei modi.

Sagittario: potrete sfruttare al meglio questa settimana dal 3 al 9 febbraio. Grazie alla Luna sul vostro segno zodiacale, potrete riuscire ad eccellere in molti ambiti. Attenzione a non gettarvi in nuovi progetti senza aver riflettuto bene. Avrete modo di realizzare molti progetti che vi stanno a cuore. Sarà necessario riflettere accuratamente prima di agire.

Capricorno: si prospetta un periodo molto impegnativo per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno.

Dovrete approfittare di questo periodo positivo per fare nuovi progetti e per non lasciare nulla al caso. Anche in amore riuscirete a ritrovare una certa serenità. Per le coppie che hanno una relazione duratura, potrebbe essere arrivato il momento di fare un passo avanti.

Acquario: questa fase della vostra vita sarà particolarmente tranquilla. Non sono previsti particolari cambiamenti o spostamenti di rotta.

Siete delle persone molto precise e spesso eccessivamente pignole. Cercate di smussare questo lato del vostro carattere, che potrebbe infastidire alcune delle persone che vi circondano.

Pesci: Giove in aspetto dissonante sul vostro segno zodiacale in questa settimana dal 3 al 9 febbraio potrebbe darvi qualche grattacapo. In ambito lavorativo, però, avrete modo di mettere in atto la vostra estrema creatività. In amore sarete alla ricerca di un maggiore dialogo con il partner, dialogo che, negli ultimi tempi, è venuto a mancare. Cercate di avere lo stesso atteggiamento che vorreste gli altri avessero nei vostri confronti.