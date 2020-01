Le previsioni dell'Oroscopo della prossima settimana, quella che andrà da lunedì 3 a domenica 9 febbraio rivelano una settimana promettente per il segno zodiacale dei Gemelli e del Leone che vedranno dei miglioramenti soprattutto sul fronte professionale mentre avranno alcune difficoltà i nativi del Cancro e del Toro a causa di un sovraccarico del lavoro. Novità dallo sfondo passionale per chi è ancora single per i nati sotto il segno dello Scorpione, la settimana prossima sarà decisamente ricca di sorprese entusiasmanti.

Scopriamo in dettaglio quali saranno le previsioni astrologiche settimanali per tutti e 12 i segni zodiacali.

Oroscopo settimanale dal 3 al 9 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: la prossima settimana dovrete affrontare delle situazioni spiacevoli con il vostro partner, situazioni che metteranno a dura prova la vostra relazione. Avrete alcune incertezze riguardo una terza persona che, ultimamente, si sta intromettendo un po' troppo nei vostri affari personali. Avete bisogno di distanze ma soprattutto di fare chiarezza con il vostro o la vostra amata.

Toro: lunedì e martedì saranno delle giornate decisamente ardue, il lavoro sarà non vi darà un attimo di tregua. A fine giornata sarete esausti ma, comunque, con una certa soddisfazione. A partire da venerdì la situazione volgerà al meglio e le giornate di sabato e domenica saranno sicuramente di vostro gradimento.

Gemelli: la settimana inizierà abbastanza bene. Lunedì e martedì decisamente appaganti, l'ottimismo e il buon umore non mancheranno, sarete molto produttivi al lavoro e in armonia con il vostro partner.

Positivo anche il fine settimana.

Previsioni zodiacali da Cancro a Vergine per la settimana dal 3 al 9 febbraio

Cancro: settimana difficile per chi è nato sotto il segno del Cancro. Nell'ultimo periodo il lavoro vi sta opprimendo troppo, non avete nemmeno un attimo di respiro, siete troppo occupati e non riuscite a dedicare nemmeno un secondo a chi ha bisogno di voi più che mai. Questo weekend sfruttatelo per trascorrere più tempo con le persone che vi stanno più a cuore.

Leone: Giove vi trasmette una buona luce nella prossima settimana, quindi cercate di incanalare questa energia sulla vostra persona. Riuscirete a dare il meglio di voi stessi e ad essere produttivi al massimo, cosa che vi permetterà non solo di sentirvi soddisfatti ma anche di essere ricompensati in modo adeguato per il vostro lavoro.

Vergine: settimana non del tutto promettente per i nati sotto il segno della Vergine. I primi tre giorni saranno privi di entusiasmo e di briosità, la routine quotidiana influisce negativamente sull'umore, avete bisogno di fare qualcosa di nuovo, che vi porti nuove ispirazioni.

Previsioni zodiacali della prossima settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia: l'oroscopo per i nativi della Bilancia rivela un inizio settimanale abbastanza tranquillo, le giornate trascorreranno in modo piacevole e in armonia mentre giovedì e venerdì saranno i giorni più movimentati soprattutto al lavoro. Fine settimana gratificante.

Scorpione: la prossima settimana sarà una settimana di sorprese intriganti per i nati sotto il segno dello Scorpione, soprattutto per chi è in cerca dell'anima gemella. Qualcuno potrebbe contattarvi o incontrarvi inaspettatamente: forse coglierete l'occasione per fare un invito d'eccezione e magari iniziare ad approfondire la conoscenza.

Sabato e domenica saranno giornate decisamente interessanti.

Sagittario: inizio settimana alla grande. Sarete pieni di energia, vi sentirete carichi al massimo, è giunto il momento di migliorare e di aggiornare le vostre competenze dal punto di vista professionale. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per cominciare a migliorare le vostre capacità lavorative.

Capricorno: avete degli obbiettivi ben precisi da raggiungere ma alcune situazioni si rivelano essere un ostacolo per voi. Durante la prossima settimana potrete iniziare a prendere delle decisioni importanti in modo tale da apportare dei cambiamenti radicali.

Acquario: buone prospettive in vista. Inizierete la settimana con una carica di energia positiva, vi sentirete pieni di iniziativa: tuttavia avrete anche qualche piccolo rallentamento. Dovete ancora riprendervi dalla settimana precedente che, purtroppo, non è stata del tutto positiva sul piano personale. Sabato e domenica saranno giornate monotone.

Pesci: non transigete su certe regole che per voi sono di fondamentale importanza. Essere troppo permissivi può avere delle conseguenze negative ma allo stesso tempo avete paura di essere soffocanti nei confronti del vostro partner o con una persona a cui tenete particolarmente.

Le vostre sono solo buone intenzioni al fine di proteggere chi amate. Quindi preferite mantenere un atteggiamento più severo. Prossima settimana all'insegna delle dispute.