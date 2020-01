Nel weekend ormai alle porte, grazie alla Luna nel segno, lo Scorpione va incontro ad un vantaggioso momento di recupero, soprattutto per ciò che riguarda il lavoro e l'amore. Lo stesso vale per il Cancro che si prepara a vivere 48 ore di positive, in cui ricaricare le energie, la voglia di fare e la creatività. Venere e Nettuno trigoni in Pesci, favoriscono il segno per quanto riguarda la questioni pratiche e lavorative, al contrario è un periodo di incertezza per i sentimenti.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del weekend, sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 18 e 19 gennaio segno per segno

Ariete: dopo una settimana leggermente sottotono, con l’arrivo del weekend e grazie a Marte in posizione vantaggiosa, il segno può recuperare. C’è desiderio di mettersi in gioco e voglia di vivere nuove avventure, le prossime ore saranno positive per chi è alla ricerca di nuovi incontri, ma anche per chi vive un rapporto di coppia e per le relazioni interpersonali più in generale. Il consiglio delle stelle è di staccare la spina dagli impegni lavorativi e concedersi un po’ di riposo.

È il momento ideale per organizzare un viaggio o una gita fuori porta.

Toro: durante la giornata di sabato 18 gennaio potreste sentirvi ancora agitati e fuori forma, non è da escludere la nascita di piccoli contrasti in amore e all'interno della sfera familiare, tuttavia riuscirete a trovare rapidamente delle soluzioni. La giornata di domenica al contrario regalerà delle forti emozioni, all'interno del rapporto di coppia si potrà ritrovare la serenità e abbandonarsi al romanticismo.

Bene il lavoro.

Gemelli: Venere e Nettuno in trigono nel segno dei Pesci all'interno della tua decima casa ti porta a concentrarti anima e corpo sul lavoro. Saranno delle giornate e vantaggiose in cui si potrà ottenere molto da questo punto di vista, ma in cui rischiate di creare delle forti distanze per quanto riguarda l’amore. Evitate di portare il lavoro a casa o di farne l’unico argomento a vostra disposizione.

Meglio ritagliarsi del tempo da dedicare al partner e alla famiglia.

Cancro: un oroscopo estremamente positivo protegge il segno durante questo weekend di gennaio. Vi sentirete creativi, energici e passionali, saranno delle giornate ricche di emozioni in cui si potrà ristabilire l’equilibrio di coppia, ma anche favorire la nascita di nuovi legami. Anche in ambito lavorativo è il momento migliore per agire, potreste avere delle idee brillanti, non esitate a farmi avanti.

Leone: è un momento di alti e bassi per quanto riguarda il lavoro, non mancano gli attimi di tensione e di indecisione, qualcuno potrebbe inoltre aver avuto dei contrasti con i colleghi o i superiori. Le giornate di sabato e domenica vi permetteranno di staccare la mente, rilassare il corpo e dedicarvi alle cure e alle attenzioni delle persone care. E' un buon momento per organizzare una gita di famiglia o per incontrare qualcuno che non si vede da tempo.

Anche gli incontri sono favoriti per i single.

Vergine: la Luna in scorpione durante le giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio influiranno molto positivamente sul segno, che ritrova la voglia di mettersi in gioco, di vivere nuove avventure, di comunicare dialogare e tenersi attivo. Sono quindi giornate fortunate, ideali per investire sul proprio futuro, avanzare una proposta, un progetto o iniziare un nuovo percorso. In ambito sentimentale sarà possibile chiarire i contrasti se necessario e trascorrere due giornate serene. E' solo il preludio di un anno vantaggioso come si può presagire dall'oroscopo 2020 del segno.

Bilancia: durante questo fine settimana il lavoro giocherà un ruolo centrale nella vita dei nativi del segno, è un momento vantaggioso anche dal punto di vista finanziario, è dunque favorito chi vuole procedere con un investimento o una vendita. Il partner potrebbe sentirsi un po’ trascurato e non è da escludere la nascita di discussioni, che tuttavia riuscirete a gestire nel migliore dei modi, trovando presto un chiarimento.

Scorpione: la Luna nel segno favorisce un buon recupero non solo dal punto di vista fisico ma anche per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Durante le prossime 48 ore avvertire una forte carica energica, vi sentirete in gran forma e desidererete agire affinché i vostri sogni si realizzino.

È il momento ideale per coloro i quali desiderano avanzare una proposta di tipo lavorativo, o aprire il proprio cuore alla persona amata, qualsiasi sia il vostro obiettivo gli astri vi danno una marcia in più.

Sagittario: durante la giornata di sabato qualcuno potrebbe risentire di un lieve calo fisico, soprattutto in serata. Il consiglio delle stelle è quello di evitare gli sforzi e concedersi momento di riposo, in vista di una domenica che si presagisce molto più vantaggiosa. Ci sarà romanticismo e passione all'interno del rapporto di coppia e anche gli incontri saranno favoriti per i single, le stelle ci fanno sapere che le relazioni che nascono durante la fine del mese di gennaio si riveleranno fortunate per il futuro.

Soddisfazioni nel lavoro.

Capricorno: l’oroscopo lascia presagire un weekend fortunato e positivo, c’è desiderio di confrontarsi, mettersi in gioco, stringere nuovi legami e vivere forti emozioni. L’amore avrà un ruolo di rilievo e anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Dal punto di vista fisico tuttavia sarà bene non fare più del dovuto ed evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi. La prossima settimana potrebbe portare delle novità all'interno della sfera lavorativa.

Acquario:gli influssi della Luna in Scorpione e di Mercurio potrebbero rivelarsi controproducenti per il segno che potrebbe sentirsi emotivamente e fisicamente fuori controllo.

Durante la settimana potreste aver esagerato ed ora il fisico, così come la mente, ne risentiranno costringendovi a rallentare i ritmi. Cercate di assecondare le richieste del vostro corpo e approfittatene per dedicarvi all'amore e ai rapporti familiari. Recupero con l’inizio della nuova settimana.

Pesci: Venere e Nettuno in trigono nel vostro segno fanno emergere un forte desiderio di riscatto, non manca la fiducia nelle proprie capacità e la voglia di realizzarsi. Sarà un weekend vantaggioso per quanto riguarda la sfera professionale, è il momento ideale per chi desidera avanzare una proposta o iniziare un buon progetto.

In amore restano delle incertezze, qualcuno dovrà prendere una decisione.