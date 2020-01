Le previsioni astrologiche del 21 gennaio sono pronte a informare sulle attività di coloro che si definiscono cuori solitari. In questa sede verranno presi in considerazione tutti i segni dello zodiaco. In particolare in questa giornata il Toro vorrebbe cercare stabilità, mentre i Gemelli saranno particolarmente fascinosi.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la persona a cui state facendo la corte sembra stare al vostro gioco. Non abbassate la guardia e cercate di farla 'capitolare' definitivamente. Per voi potrebbe essere l'inizio di un nuovo corso.

Toro: dovrete essere più sicuri di voi stessi. Non cercate situazioni che possano minare la vostra stabilità. I momenti difficili capitano a tutti, prendetene atto e lottate per vincere la vostra battaglia.

Gemelli: sarà una giornata particolarmente positiva. Farete sfoggio delle vostre qualità di amatori e diverse persone potrebbero vacillare. Avrete la possibilità di scegliere: valutate in maniera oggettiva le occasioni che vi capiteranno.

Cancro: cercate di non sentire troppo le 'chiacchiere' altrui.

Andate avanti per la vostra strada e siate concreti. Rispondete con i fatti a coloro che vogliono solamente screditarvi.

Leone: la gelosia potrebbe tenervi lontano da alcune situazioni alquanto interessanti. Siate intelligenti e trovate il modo di essere maggiormente disponibili verso le persone. Non avrete vita facile se non cambiate atteggiamento.

Vergine: diverse conoscenze vi renderanno euforici, una in particolare sarà da voi molto gradita. State pensando di proporgli un invito a cena, fate tutto con estrema calma e non precorrete i tempi.

Bilancia: potrebbe non essere la giornata giusta per provare a cambiare il vostro status di single. Non disperate, se effettivamente volete l'amore questo arriverà. Armatevi solo di tanta pazienza.

Scorpione: se state conoscendo una persona, le cose si stanno mettendo molto bene.

Siete fiduciosi, la situazione potrebbe evolvere e la conoscenza diventare una frequentazione.

Sagittario: avrete la possibilità di farvi conoscere meglio, dimostrate di essere belle persone e conquistate con le buone maniere. Siete desiderosi di passare una serata entusiasmante e sperate che possa essere quella giusta.

Capricorno: cercate di mettervi in gioco più spesso, diffidate dei falsi amici e di coloro che vogliono darvi per forza dei consigli. Sarete in grado di prendere delle decisioni da soli, anche se qualche volta potrebbero risultare non proprio azzeccate.

Acquario: non sarà una giornata piacevole, alcuni pensieri potrebbero offuscare la vostra mente. Non riuscirete ad essere sufficientemente sereni per fare nuove conoscenze.

Pesci: le stelle saranno dalla vostra parte e l'amore vi sorriderà, avrete anche la possibilità di cominciare a frequentare una persona che da un po' di tempo ha conquistato il vostro cuore.