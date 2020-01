L'Oroscopo del weekend che va dal 10 al 12 gennaio approfondirà la posizione della Luna dapprima in Cancro e poi in Leone. Il modo di amare diverrà molto sensibile a inizio weekend anche per lo Scorpione, Vergine, Toro e Pesci. Domenica invece la presenza dell'astro d'argento in Leone garantirà una sferzata di energia ambiziosa e dirompente a tutti i segni zodiacali di Fuoco, nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Influssi vitali nell'oroscopo del weekend di inizio gennaio

Ariete: venerdì e sabato saranno alquanto tesi per i sentimenti, ma domenica la sfera amorosa sarà invasa dalle influenze ambiziose di una Luna posizionata in Leone.

Coraggiosi e leali, voi single andrete a caccia di novità e avrete successo in amore, mentre gli Ariete in coppia avranno bisogno di puntare un riflettore sulla propria personalità, poiché molto bramosi di conferme.

Toro: le sensazioni prenderanno il volo in amore nei primi due giorni del weekend e saranno garantite da Luna in sestile a Urano che creerà un modo di vivere le sensazioni più coinvolgente e innovativo. Nuovi stimoli saranno tutti da approfondire per rendere la storia amorosa davvero strepitosa.

Attenzione solo a domenica un po' astiosa per l'amore.

Gemelli: il weekend vi renderà leader nell'organizzazione degli eventi. Allora via libera alla fantasia e da bravi intrattenitori, spiccherete in compagnia per il vostro savoir-faire e un fascino accattivante regalato da una Luna ammiccante.

Cancro: Luna nel segno nelle giornate di venerdì e sabato, garantirà emozioni coinvolgenti. Più sensibili poiché in preda a veri e propri trambusti emotivi, potreste essere soggetti a sbalzi d'umore cambiando lo stato psicologico in un attimo. L'astro d'argento presente in Leone domenica regalerà una nuova carica ambiziosa tutta da investire in campo amoroso per progredire.

Leone: domenica la Luna entrerà nel segno e il desiderio di affermarsi in amore sarà alto. Un pizzico di vanità farà stare al centro dell'attenzione e avrete bisogno di continue attenzioni e conferme da parte del partner per sentirvi davvero amati.

Buono l'influsso marziano che garantirà fascino e uno spiccato sexappeal.

Vergine: la Luna venerdì e sabato diffonderà le sue percezioni sensibili e qualcosa di profondo toccherà la vostra interiorità. Lascerete fluire le emozioni in maniera libera e anche se alcune ferite del cuore si riapriranno, le affronterete con coraggio e con onore. Prima o poi tutto rimarrà solo un ricordo e potrete aprirvi a un futuro più roseo per l'amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buoni gli influssi lunari soprattutto domenica. Mentre a inizio weekend qualcosa tratterrà una felicità che stenterà ad arrivare, domenica la Luna sarà complice di un modo di aprirvi ai sentimenti più tenace e coraggioso. Molto passionali, attenzione a non essere fin troppo orgogliosi.

Scorpione: Luna molto coinvolgente dal Cancro nella giornata di venerdì, influirà benevolmente sull'amore anche se una parola, un gesto del partner potrebbero essere soppesati con troppa profondità d'animo.

Ciò sarà dovuto a una mancanza di razionalità che farà toccare con mano le emozioni, vivendole in modo più impetuoso.

Sagittario: la Luna domenica in particolare vi sarà propizia e potrete sentirvi maggiormente liberi di amare in modo più spontaneo. Una nuova forza di volontà terrà conto dei desideri nascosti in un cassetto del cuore, che prima stentavate ad aprire e che adesso reclama la sua libertà di espressione.

Capricorno: attenzione a un fine settimana alquanto pesante per i sentimenti. La Luna incrocerà un'opposizione con i molteplici astri presenti nel segno, confondendo un po' le idee e facendo entrare in conflitto ragione e sentimento.

Le sensazioni saranno migliori domenica, quando un atteggiamento più romantico sarà benefico per progredire in maniera felice.

Acquario: non abbiate paura di non essere amati dal partner. Luna in quadratura sabato e domenica potrebbe sprigionare un'ansia dovuta ad alcuni segnali di trascuratezza che solo l'inconscio sarà in grado di creare in modo irrazionale. Venere e Marte in sestile astrologico elargiranno sempre un modo di amare appassionato e molto intenso.

Pesci: puntate tutto sulla giornate di venerdì dove la Luna in trigono incrocerà le sue energie intuitive e sognatrici con Nettuno nel segno.

Alcune sensazioni sottili potrebbero farvi rivivere i ricordi di un passato che ha fatto soffrire, ma cercate di guardare avanti con fiducia senza farvi influenzare più di tanto.