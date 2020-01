L'Oroscopo del 17 gennaio ci consegna le previsioni, relativamente alla sfera lavorativa e professionale, dei 12 segni dello zodiaco. Capricorno avrà diverse opportunità, Vergine si lamenta per alcuni cambiamenti.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: potreste avere bisogno di diverse ore di straordinario. State sulle spese e questo é l'unico modo per porre rimedio. Attenti a non abusare del vostro fisico, potreste pentirvene amaramente. Dosate la vostre forze.

Toro: cercate di relazionarvi maggiormente con le persone che vi sono accanto.

Potrebbe essere un buon metodo per future collaborazioni professionali. Non date mai per scontate cose che non lo sono affatto.

Gemelli: avete deciso di puntare tutto su un progetto molto stuzzicante. Cercate di capire se avete le qualità adatte per poterlo portare a termine e se avete bisogno di qualche valido aiuto. Non tralasciate nessun particolare.

Cancro: l'ambiente lavorativo é formato da una squadra molto competitiva, cercate di trarre il meglio da ognuno e buttatevi in un nuovo progetto.

Il gioco di squadra risulterà sicuramente vincente.

Leone: pensavate di meritare delle gratificazioni per il vostro operato. Non disperate, i vostri superiori terranno sicuramente conto di ciò che avete prodotto. A volte é meglio attendere che scatenare delle inutili e deleterie polemiche.

Vergine: non state digerendo alcune situazioni che hanno cambiato il vostro modo di lavorare. Non lamentatevi e non sbuffate, rimboccatevi le maniche e capite prima possibile come conviene muoversi.

Bilancia: sarete particolarmente nervosi, il vostro capo se ne é accorto e presto ve ne renderà conto. Se avete qualcosa da dire non esitate, l'importante é che non facciate mai venire meno la vostra professionalità.

Scorpione: non fidatevi di tutte le persone che incontrerete sulla vostra strada. In molti stanno cercando di screditarvi professionalmente, non disperate e fate vedere a tutti di cosa siete capaci.

Sagittario: siate più coraggiosi e non pensate troppo ad alcune conseguenze. Fate il vostro lavoro e non abbiate timore di quello che potrebbero opinare alcune persone esterne.

Capricorno: potreste ricevere delle offerte molto interessanti. Valutatele attentamente e non abbiate fretta di decidere, la vostra vita professionale é troppo importante per sbagliare scelte.

Acquario: oggi avrete voglia di mettervi in mostra, sarete invasi da tanta adrenalina e vorrete iniziare dei progetti che da un po' di tempo attiravano la vostra curiosità.

Pesci: sarete soddisfatti professionalmente. Sia i colleghi che i superiori vi gratificheranno con dei complimenti per il vostro modo di lavorare. Accettate tutto ma non fatevi prendere troppo dall'entusiasmo. Piedi per terra.