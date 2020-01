L'Oroscopo di domani, sabato 11 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna, gibbosa calante, lascerà il Cancro a partire dall'ora di pranzo per entrare in Leone. Sarà un sabato importante e carico di energia, da sfruttare per portare avanti delle commissioni o dei lavori, ma anche per sistemare la casa o per mettersi in viaggio. I nativi del Pesci riceveranno dei complimenti mentre la Vergine sarà più affascinante che mai. Tuttavia, sarà una giornata importante sotto il profilo economico e amoroso per ciascun segno.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno e relativa classifica.

Classifica e previsioni dell'11 gennaio

Ariete - 12° posto - Ci sarà da faticare anche in questa giornata, ma essendo sabato sarà possibile contare su una ritrovata motivazione. Pur di essere liberi da ogni pensiero, cercherete di darvi una mossa. In serata avrete modo di premiarvi per l'impegno profuso, magari con una buona pizza. In giornata, qualcuno si dovrà mettere in viaggio mentre qualcun altro finalmente riuscirà a scardinare un problema tormentoso.

Dovranno tenere gli occhi bene aperti quelle coppie che, entro l'anno, convoleranno a nozze poiché emergeranno dei piccoli imprevisti.

Vergine - 11° posto - Questo è un gennaio valido per la vita amorosa, infatti le prime settimane le coppie hanno vissuto dei bei momenti. In giornata, o meglio in serata, i single potranno fare affidamento sul loro fascino e allacciare delle nuove conoscenze. Non date niente e nessuno per scontato, altrimenti rischierete di scottarvi. Occhio ai ritardi che potrebbero farvi arrabbiare, non siate aggressivi e cercate di essere più tolleranti. Questo vale specialmente all'interno dell'ambiente di lavoro dove l'atmosfera risulta essere abbastanza tesa. Una chiamata o un messaggio vi risolleverà l'umore. Presto sarà risolto quel problema fisico che da tempo vi tormenta.

Capricorno - 10° posto - Sabato affannato, dovrete destreggiarvi tra bucato, pulizia di casa e spese. Una battaglia vi sta privando della serenità mentale di cui avete un gran bisogno. Siete sempre indaffarati e non riuscite mai a trovare del tempo per voi stessi. Chi studia dovrà sfruttare la Luna in Leone per apprendere dei nuovi concetti che torneranno utili prossimamente. La vita vi riserva delle continue sorprese e spesso vi sentite sotto esame. Cercate di tenere duro perché questo 2020 è il vostro anno favorito ma i primi effetti positivi si noteranno nei mesi seguenti. L'amore richiederà presenza e romanticismo, lasciatevi andare alla passione.

Scorpione - 9° in classifica - Sarà un sabato tormentato per via di una faccenda familiare o lavorativa. Dopo una settimana piena di lavoro, purtroppo non potrete riposare poiché vi ritroverete a dedicarvi alle pulizie di casa o al bucato.

Attenzione a non sovraccaricarvi di impegni altrimenti il corpo si stresserà ancora di più. Ultimamente avete difficoltà anche a concentrarvi, cercate di fare meno e, se la situazione lo consente, chiedete un aiuto. Per quanto riguarda il lato economico, delle spese improvvise vi hanno prosciugato il conto, quindi vi ritroverete a valutare un secondo lavoro oppure di cercarne uno nuovo.

Acquario - 8° posto - Sarete impegnati sin dalla mattina e dovrete tenere una buona resistenza mentale. Ultimamente siete soggetti a forte stress e carico lavorativo. Avete voglia di dimostrare il vostro valore, ma a lungo andare finirete per essere controproducenti.

La cosa importante non è la quantità ma la qualità. Sarà necessario investire sulla creatività. A partire dal tardo pomeriggio ritroverete un po' di quiete. Non si escludono uscite in compagnia anche se la maggior parte dei nativi dell'Acquario sceglierà di trascorrere la serata a casa, al caldo e davanti ad un programma tv emozionante.

Gemelli - 7° in classifica - L'amore sarà estremamente stellare e focoso, le coppie solide si lasceranno andare sotto le lenzuola consolidando ulteriormente i sentimenti. Presto le questioni poco limpide saranno archiviate. Sarà un sabato valido da trascorrere in famiglia o con persone a voi care.

Con la tecnologia si sono perse tante cose, per questo sarà meglio cercare di ritagliare almeno un paio di ore lontano da telefoni e computer. Non si escludono richieste d'aiuto, test, verifiche di studio, nuovi incarichi, insomma questo sabato riserverà delle grosse novità. Per quanto riguarda la salute, chi da poco si è ripreso dall'influenza sarà a rischio ricaduta.

Oroscopo del giorno

Toro - 6° posto - Dovrete correre per evitare di arrivare in ritardo. Da qualche giorno state facendo un grosso sforzo per svegliarvi in orario e tendete a ignorare la sveglia. Avete accumulato dello stress, perciò vi sentite così apatici e spossati.

Se una situazione vi risulta poco limpida, in giornata avrete modo di ottenere chiarezza. Tutta la responsabilità pesa su di voi e questo non vi aiuta a chiudere occhio la sera. Avete bisogno di una vacanza rigenerante, lontano da tutti i problemi quotidiani. In serata, i giovani single si ritroveranno ad uscire anche se dentro di loro nutriranno mille incertezze.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche annunciano sorprese che però potrebbero anche non essere notate. Ultimamente siete molto distratti e poco concentrati sulle attività più importanti. Sarà la stanchezza accumulata nei mesi precedenti oppure una situazione poco motivante, fatto sta che avete bisogno di ritagliarvi un momento esclusivo per voi.

Sfruttate questo sabato per dedicarvi alle vostre passioni o ad un hobby che avete sospeso per mancanza di tempo. I single avranno modo di uscire o di accettare un appuntamento, mentre le coppie conviventi o sposate parleranno di una certa questione importante che non potrà più essere rinviata. Presto qualcuno dovrà lasciare l'attuale abitazione.

Cancro - 4° in classifica - L’Oroscopo dell'11 gennaio dice che sarà un sabato importante e chiarificatore. Vi sentirete molto meglio sia fisicamente che mentalmente. Rivedrete dei conti o dei progetti che avete intenzione di veder germogliare nei prossimi mesi.

Una certa relazione vi sta impegnando molto mentalmente, magari nutrite dei piccoli dubbi perché avete sofferto in passato. Il 2019 è stato un anno un po' traballante, ma in questo 2020 vi state dando un gran da fare anche se non vi risulta facile mantenere alta la concentrazione. In casa sono emersi dei problemi durante la settimana, forse una rottura o un guasto che andranno riparati il prima possibile. Presto vi ritroverete a sborsare dei soldi e questo finirà per esasperarvi. Per quanto possiate lavorare duro e risparmiare, le spese continueranno a risultarvi ingenti.

Sagittario - 3° in classifica - Giornata dedicata al lavoro o allo studio, ma dovrete essere abbastanza flessibili.

Al più presto si registrerà del movimento finanziario intenso, magari un investimento o una spesa extra. Le amicizie per voi sono estremamente importanti, amate chiacchierare e fare vita mondana. I rapporti saranno consolidati in questo sabato sera poiché, nei giorni scorsi, avete attraversato degli alti e bassi. Possibili rinunce in vista, forse dovrete fare a meno di un accordo o di una collaborazione. Cercate di ascoltare di più e di essere maggiormente presenti nella vita dei vostri cari. Sarà meglio non eccede con la caffeina.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà correre avanti e indietro.

Come al solito dovrete fare numerose cose. Magari avete del lavoro arretrato da recuperare oppure ci sarà una situazione finanziaria abbastanza fiacca da rimettere a posto. Comunque sia sarà un sabato pieno di forze. Ce la dovrete mettere tutta e concludere ogni attività entro la sera. La domenica sarà ancora più importante. Coloro che si ritroveranno ad affrontare un viaggio non vedranno l'ora di arrivare a destinazione. Questa sarà la giornata perfetta per chiedere un favore o aprire il cuore ad una persona fidata. Rispetto al 2019, le entrate saranno di gran lunga maggiori e soddisfacenti perché vi siete molto dati da fare.

Presto arriveranno dei premi o dei complimenti.

Leone - 1° in classifica - Il 2020 sarà senz'altro un ottimo anno per voi, ma dapprima bisognerà affrontare un po' di ostacoli. Comunque sia, sembra defilarsi una giornata più che buona, perfetta per staccare la spina dal solito tran tran e svagare la mente. La settimana trascorsa è stata fermamente stressante, ci sono state delle rinunce o dei piccoli imprevisti che potrebbero avervi suscitato dei cattivi pensieri. In amore qualcuno sta soffrendo per una distanza sia fisica che mentale, ma presto avrete l'occasione perfetta per dissipare ogni dubbio.

Se una situazione continuerà a rivelarsi negativa o addirittura dannosa, dovrete trovare la forza di chiudere definitivamente. I cuori solitari presto vivranno delle avventure indimenticabili.