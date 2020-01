Nuovo appuntamento con l'Oroscopo giornaliero, sempre pronto ad aggiornare la vostra situazione astrologica dell'11 gennaio. Tale giornata vedrà i nativi dell'Ariete avere difficoltà a esprimere i propri sentimenti d'amore. Le persone dell'Acquario, invece, saranno alle prese con alcune questioni complicate che riguardano il lavoro. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata i sentimenti non sono il vostro forte, avete difficoltà ad esprimerli.

Se sperate che le persone che vi circondano rendano la vostra vita facile, perdete solo tempo. Non è semplice farli ragionare, quando non ottengono ciò che vogliono da voi. Nonostante questo scarso periodo, con il tempo imparerete a convivere con questa condizione. Il lavoro andrà piuttosto bene e, dopo una fase di stallo, sarà fonte di grande soddisfazione e di guadagno.

Toro – Qualcuno ha già capito che avete molte potenzialità in campo lavorativo e questo vi porterà a realizzare tutti i vostri sogni.

Una volta preso coscienza di ciò che è meglio per voi, scalerete la vetta del successo. In amore è opportuno controllare le parole ogni volta che si inizia una discussione, in modo da non apparire troppo sfrontati al partner. I cuori solitari non dovranno chiudersi in casa come al solito, ma dovrebbero iniziare ad uscire più spesso e frequentare gente nuova.

Gemelli – È tempo di riprese. Ciò che vi mancava era un'idea ben precisa del vostro futuro, e ora che l'avete in parte ritrovata potete iniziare a costruire le fondamenta del vostro amore. Se già ne avete uno, potrebbe essere l'occasione per un nuovo inizio, magari un progetto importante. Sicuramente avete più a cuore il lato sentimentale della vostra vita, ma sarete contenti di sapere che anche la vostra professione otterrà dei benefici.

Previsioni di sabato 11 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In campo lavorativo il vostro impegno è ammirevole e non vi si può certo rimproverare di nulla. Piuttosto dovrete cercare di prendere meno sul serio le parole dette dai colleghi, quelle mirare a scoraggiarvi o addirittura a distrarvi. Potete far capire loro che non vale la pena discutere. Questa giornata è fioriera di novità in campo sentimentale, non tanto perché conoscerete tante persone ma perché il vostro approccio ai sentimenti sarà diverso e le vostre aspettative saranno mirate a ottenere un rapporto duraturo.

Leone – Purtroppo, di tanto in tanto, vi fate beccare con le mani nella marmellata e questo non può non toccare la persona che vi sta accanto e che da voi si aspetterebbe tutt'altro. Insomma, prima imparerete a non commettere i soliti errori prima troverete qualcuno con cui poter trascorrere il resto della vostra vita.

In campo lavorativo avrete occasioni per fare qualcosa per conto vostro e potrete anche decidere di cambiare totalmente il vostro stile di vita.

Vergine – In questo periodo, le storie fugaci non sono affatto gradite da voi poiché preferite essere schietti e sinceri, e troncare i rapporti con le persone poco piacevoli. Siete convinti che quando incontrerete la persona che si addice a voi, la riconoscerete al volo, quindi non avete spazio per le avventure. Nel lavoro potreste trovare molto esaltante fare nuove esperienze ed è proprio ciò che dovete fare, perché avete la giusta predisposizione d'animo per incanalare energie positive e riversarle sui progetti che più vi piacciono.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Potreste ricevere una manna finanziaria. Questo è qualcosa che non vi aspettavate. Forse si tratta di un bonus, il rimborso di un prestito che avevate dimenticato da qualche tempo o un qualsiasi tipo di accordo. Qualunque cosa sia sarà sicuramente una piacevole sorpresa. Tuttavia, non spendete tutto in un solo giorno. Attendete qualche giorno e consultate un professionista che potrebbe dare ottimi spunti sul vostro futuro finanziario.Questo potrebbe fare una grande differenza per voi. Non sprecatelo.

Scorpione – Essere single in questo periodo vi pesa un po', soprattutto a coloro che sono abituati ad avere un partner d'amore con cui sfogarsi.

Forse è proprio questo che vi è sempre sfuggito nei rapporti e non avete mai capito a fondo che la relazione non si basa soltanto sul condividere i problemi, ma anche gioie. Per prima cosa dovete portare a termine i lavori lasciati in sospeso. Non è affatto professionale ma, soprattutto, avreste sempre qualcosa che vi lega al passato e questo non è sempre positivo per voi.

Sagittario – In questo periodo avete molta strada da percorrere ma con la tenacia che avete a disposizione nessun muro è tanto alto da non poter essere scavalcato. Nuove idee e investimenti dovrebbero essere presi in considerazione, anche quando non siete dell'umore adatto.

Le coppie avranno modo di cambiare qualcosa nel proprio rapporto, ovviamente in positivo. Un progetto per il futuro potrebbe aiutarvi a rinsaldare la strada, se questa vacillava.

L'oroscopo di sabato 11 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Non abbattetevi se troverete qualche piccolo problema finanziario, ma se v'impegnate di più potreste migliorare le vostre capacità lavorative e risolvere parecchi intoppi. Dovete resistere e coinvolgere sempre la persona che vi sta vicino, poiché questa deve sentirsi partecipe e utile alla coppia. Chi è in cerca di impiego deve darsi da fare e mandare curriculum mirati.

Le buone occasioni non tarderanno ad arrivare.

Acquario – In questa giornata sarà utile affrontare alcune questioni complicate che potrebbero sorgere con colleghi o superiori. Alcuni che vi remano contro seminano insidie, ma voi avete gli strumenti giusti per superare ogni tipo di difficoltà. Negli affari dovete tenere gli occhi aperti, soprattutto nella concorrenza. Le coppie devono fare i conti con la gelosia, esercitata oppure subita. Anche in famiglia può esserci qualche discussione creata da parte di qualche parente.

Pesci – Un amico intimo o un partner potrebbe non rispondere alle vostre chiamate e le vostre insicurezze potrebbero impossessarsi di voi.

Iniziate a pensare che non siete più importanti per loro. Non cadete in questa trappola, sicuramente il vostro amico è circondato da persone che hanno bisogno di assistenza e quindi non usa il telefono. Siate pazienti e telefonate il vostro amico o partner domani, magari vi risponderà subito. In questa giornata affrontate con maggiore intraprendenza la noia che deriva dalla routine. In amore, avete bisogno di tempo, costanza e tante piccole cure per fare crescere rigogliosa la vostra relazione.