Mercoledì 15 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Vergine mentre Plutone, Saturno, Mercurio, Giove ed il Sole stazioneranno nel segno del Capricorno. Urano permarrà in Toro come Venere che continuerà il suo moto nel segno dell'Acquario. Infine Marte sarà sui gradi del Sagittario e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee per Gemelli e Sagittario.

Toro poliedrico

Ariete: bizzosi. I Luminari di Terra potrebbero incidere in maniera poco conciliante sullo stato d'animo nativo, rendendoli inclini al nervosismo specialmente nelle faccende di cuore vista la posizione del Pianeta della Bellezza.

Toro: poliedrici. La versatilità professionale, sopratutto dei nati del segno che operano alle dipendenze altrui, si rivelerà presumibilmente marcata e ciò favorirà la loro avanzata gerarchica.

Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Gemelli sarà 'bersagliato' dalle molteplici asperità planetarie che lo faranno scendere a livelli minimi. Amore in stand-by.

Cancro: relax. Mercoledì dove i nativi potrebbero optare per ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ricaricare le batterie, fisiche e mentali, per affrontare al meglio le giornate seguenti.

Leone taciturno

Leone: taciturni. Qualcosa potrebbe rendere perplessi i nativi in ambito lavorativo ma lo Stellium di Terra in contrasto con Marte nell'affine Sagittario gli farà probabilmente scegliere un mood taciturno.

Vergine: shopping. Il settore economico dei nati del segno attraverserà presumibilmente una giornata florida, tanto che saranno molti i nativi che trascorreranno un'intensa sessione di shopping con le amiche di sempre.

Bilancia: stressati. Giornata da prendere con le 'pinze' per i nati Bilancia che potrebbero essere alle prese con diversi ostacoli in ambito lavorativo, specialmente coloro che sono liberi professionisti in quanto lo stress sarà dietro l'angolo, pronto a tender loro un'imboscata.

Scorpione: hobby. Oggi i nati sentiranno la necessità di svagarsi mentalmente e, con buone probabilità, la loro scelta cadrà verso un nuovo hobby dove immergersi completamente dimenticando ogni problematica.

Finanze 'top' per Capricorno

Sagittario: burberi. L'atteggiamento indisponente che i nativi potrebbero riservare ai rapporti amicali farà storcere il naso a più d'una persona che non le manderà certo a dire.

Capricorno: finanze 'top'. Grazie alle sfavillanti effemeridi odierne, i nati Capricorno non avranno presumibilmente di che temere, almeno sul fronte economico dove le entrate supereranno di gran lunga le uscite finanziarie.

Acquario: fiacchi. Lo Stellium avallato dalla Luna di Terra metterà a repentaglio il bottino energetico nativo durante lo svolgimento delle attività pratiche. Sarà bene che prendano un giorno di ferie per rimettersi in forze.

Pesci: vanitosi. 24 ore dove i nati del segno baderanno, quasi esclusivamente, alla propria cura del corpo, mettendo in secondo piano qualsiasi altro ambito della loro vita.