L'Oroscopo di domani lunedì 20 gennaio 2020 mette in evidenza il buon momento per quattro segni. Come da titolo, il prossimo inizio settimana ad avere l'agognato supporto delle stelle, per quanto concerne l'amore e il lavoro in generale, saranno i nati in Gemelli, Leone, Cancro e Vergine. I primi due ottimamente posizionati in testa alla classifica quotidiana con ben cinque stelline, preludio ad una giornata davvero al 'top'. Ovviamente abbastanza positivo il periodo in analisi anche per i restanti due segni visti poc'anzi, però in questo caso considerati in frangente normale, equivalente alle quattro stelle indicanti la solita routine.

Per quanto concerne i simboli astrali in difficoltà, secondo quanto emerso dalla Carta del Cielo elaborata e resa consultabile nell'oroscopo di lunedì su amore e lavoro, ad avere astri contrari, purtroppo, saranno coloro nativi in Ariete e Toro. Andiamo dunque ai dettagli, prima però, come da copione, daremo una breve sbirciata alla scaletta con i segni migliori e peggiori del momento.

Classifica stelline 20 gennaio 2020

La nuova classifica stelline riguardante il giorno 20 gennaio 2020 è stata da pochissimo resa pubblica: ansiosi di sapere quante stelle sono state assegnate ai primi sei segni dello zodiaco?

Bene, dopo aver svelato già in anticipo i migliori e il peggiore tra i sei segni sotto analisi quest'oggi, possiamo anche mettere in chiaro l'intera scala di valori. Intanto confermiamo che ad essere supportati da astri positivi - uno per tutti: il Sole in Aquario - saranno coloro nativi in Gemelli e Leone, meritatamente previsti in periodo 'top'. A voi la scaletta redatta dall'oroscopo quotidiano e relativa alla prima sestina dello zodiaco:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Ariete, Toro.

Oroscopo lunedì 20 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★.

Questo vostro lunedì d'inizio settimana si prevede orfano di qualcosa di importante: forse mancherà la volontà 'di fare' oppure sarà assente la voglia di 'combattere per ottenere'? Solo ognuno di voi, in cuor suo, potrà saperlo... Intanto, secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, dovrete avere pazienza, soprattutto nella prima mattinata. Non sempre il partner riuscirà a capirvi e per questo, potreste andare incontro a spiacevoli discussioni.

Cercate di mantenere la calma ed aspettate che passi questa brutta giornata. Single, farete bene a dosare meglio le parole ed a misurare i giudizi verso gli altri. Perché certamente la Luna presente in Sagittario potrebbe risultare abbastanza 'dispettosa' per più di qualche nativo. E poi, forse per un senso di stanchezza, alcuni momenti della giornata potranno farvi fare passi falsi: non prendete quindi decisioni affrettate verso 'quel qualcuno' interessato a voi.

Nel lavoro, invece, la giornata vi vedrà molto stressati e proprio ora che avrete sicuramente mille cose da fare: iniziate con calma ad eseguite quelle più urgenti e poi il resto si vedrà...

Toro: ★★. Il prossimo lunedì sarà quasi certamente portato alla poca positività per voi del Toro. Certamente, ci sono stati in passato giorni migliori nella vostra vita, adesso è il momento di dare fondo a tutta la vostra proverbiale (santa) pazienza.

Attenzione: alcuni rapporti potrebbero essere molto difficili da gestire! In amore, visto il periodo 'no', la calma - che sappiamo essere la virtù dei forti - non a caso dovrà essere il vostro imperativo da rispettare. Se vi sentite trascurati o magari abbandonati dalla persona amata non è con la gelosia che risolverete la situazione, sappiatelo fin da adesso! Invece l'oroscopo del momento vi invoglia a cercare di avere tanta buona volontà ed essere sempre disponibili ad un confronto pacato e al massimo sincero, altrimenti rischierete davvero di impazzire... Single, per quanto riguarda l'amore, con la testa agitata e la mente confusa non sarà facile capire quale direzione prendere.

Forse occorrerà fare una piccola pausa ed aspettare tempi migliori per i sentimenti. Nel lavoro, disattenzioni e distrazioni saranno all'ordine del giorno per colpa della Luna dispettosa. Il vostro oroscopo invita a stare sempre con gli occhi ben aperti e non perdervi in chiacchiere, soprattutto se dovete sbrigare faccende di un certo spessore: fate bene e senza perdere tempo!

Gemelli: ★★★★★. Giornata più che ottima, sicuramente portatrice di tangibili speranze alla maggior parte di voi Gemelli. Valutata nell'oroscopo di lunedì come serena, la giornata in questione porterà grosse soddisfazioni, soprattutto in campo sentimentale e nei rapporti interpersonali in generale.

In amore, senz'altro le vostre emozioni saranno particolarmente intense, soprattutto se state vivendo una relazione profonda ed autentica. Ci saranno rapporti perfetti anche con amici e familiari, quindi godetevi la giornata in completo relax insieme al vostro lui o lei che sia. Single, vivrete sicuramente un periodo dolce e molto fortunato: tanta la felicità messa in conto per voi dalle stelle. In linea di massima diciamo che molti dubbi attualmente in essere svaniranno e potrete finalmente vedere chiaro laddove forse eravate un po' offuscati. Le scelte saranno più facili da fare e troverete modo di mostrare - a chi sapete - chi siete veramente, mettendovi in luce soprattutto nei primi dialoghi e/o negli approcci in fase di conquista.

Nel lavoro, infine, sarà una giornata fervida di idee, grazie ad un cielo amico: l'oroscopo prevede che sicuramente questo porterà buone opportunità di cambiamento. Magari il periodo favorirà la nascita di nuove proposte creando occasioni ottime per il futuro.

Astrologia del giorno 20 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Lunedì armatevi di tantissima buona volontà e tanta voglia di centrare gli obbiettivi programmati; vedrete che il periodo, da così così, diventerà abbastanza piacevole da vivere. Parlando in generale, la vostra attività quotidiana sarà ben protetta dagli attuali transiti astrali: chi di voi è fiducioso e conscio delle proprie possibilità, senz'altro potrà raccogliere tangibili soddisfazioni.

L'oroscopo di questo lunedì altresì prevede in amore, soprattutto chi è in coppia o ha superato da poco una crisi, di poter ricomporre un puzzle sentimentale che forse si stava deteriorando a causa di incomprensioni o malintesi. Potreste fare cose interessanti questo lunedì, sicuramente in grado di riaprire il buon dialogo con la persona amata: preparatevi a vivere emozioni nuove insieme a lui/lei. Single, la vostra immagine ne uscirà rinforzata dopo un periodo nel quale sarete riusciti a brillare ben poco in fatto di allegria e capacità di convogliare verso di voi il cuore di persone piacevoli.

Fatevi trovare pronti per essere corteggiati, magari per iniziare una nuova vita sentimentale con una persona bella e capace di amare come voi avete da sempre sognato. Nel lavoro, avrete idee molto chiare su ciò che volete fare e su come ottenerlo. L'oroscopo vede ottime anche alcune buone intuizioni, il che vi permetterà di cogliere al volo interessanti e gratificanti opportunità professionali.

Leone: ★★★★★. In programma un lunedì 20 gennaio quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, la giornata d'inizio settimana inizierà benissimo per tantissimi di voi Leone, anche se avrete una mole non indifferente di impegni da portare a termine: grazie al vostro entusiasmo ed alla capacità organizzativa riuscirete senz'altro a cavarvela brillantemente.

In amore, una discussione con il partner sarà molto positiva e vi farà vedere le cose in modo diverso. Sarete così guidati nella giusta direzione e saprete come agire per il meglio. Il vostro obbiettivo dovrebbe andare a favore di scelte interessanti soprattutto il vostro futuro di coppia. Single, gli amori saranno sicuramente il vostro palcoscenico in questa giornata. Trascorrete nel migliore dei modi questo lunedì, riuscendo a realizzare un sogno nel cassetto oppure divertendovi alla grande con gli amici più cari. Nel lavoro, invece, secondo le attuali previsioni dettate dall'oroscopo, sarà sicuramente una giornata positiva per tutti coloro che hanno un'attività impiegatizia.

La capacità di programmare e di sistemare tutto, sarà in bella evidenza e vi renderà pressoché indispensabili a chi avete a capo. Sarà soprattutto la vostra precisione ad essere notata, lodata e tenuta nella dovuta considerazione: aspettatevi, se non una gratifica, almeno una pacca sulla spalla e un caloroso "bravo/a!".

Vergine: ★★★★. L'oroscopo del giorno vi vede propensi a concedere al vostro fisico e al vostro aspetto le giuste attenzioni: vi prenderete cura di voi stessi come, forse, non avete mai fatto prima d'ora. Magari qualcuno opterà per praticare uno sport leggero mentre altri potrebbero decidere di iniziare (seriamente) una dieta.

E il cuore dove lo mettiamo? La vostra attuale relazione di coppia necessita di un chiarimento, si o no? Qualunque fosse la risposta - ognuno pensi alla propria - l'oroscopo di domani 20 gennaio consiglia in amore di 'ragionare' vestendo i panni dell'altro: solo così la vostra sfera emotiva inizierà a diventare sempre più stabile, senz'altro portando tanta pace interiore. Consiglio: siate realisti e fiduciosi concentrando maggiormente le buone energie su progetti comuni alla coppia. Single, godetevi la compagnia dei vostri cari senza trascurare il vostro benessere. Fate mente locale, potrebbero esserci aeree in cui state buttando via tempo e fatica per niente! Dai, guardatevi intorno e cercate di cogliere l'amore soprattutto in quelle piccole sfaccettature che spesso sfuggono ai cuori distratti o con poca fiducia in se stessi... Nel lavoro, per chiudere, viaggi o contatti con il lontano favoriranno sicuramente nuove strade, forse inesplorate ma senz'altro incanalate verso un probabile successo.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.