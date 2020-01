L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 gennaio 2020 è arrivato, puntuale e preciso per dare informazioni in merito all'Astrologia del periodo.

Sotto stretto controllo, come da titolo, sono i sette giorni dell'attuale mese analizzati in relazione agli ultimi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere quali saranno i simboli più fortunati in amore e nel lavoro la prossima settimana? In primo piano dunque l'oroscopo esclusivamente per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci, valutati sulla qualità delle proprie effemeridi.

Tra i migliori in assoluto, i nati sotto al segno dell'Aquario (voto 10), super favoriti da una meravigliosa Luna ed un altrettanto positivo Sole entrambi nel segno. Ottimo periodo anche per il Capricorno (voto 9), sostenuto mercoledì dall'ingresso della Luna nel comparto. Non male i sette giorni in analisi nemmeno per Bilancia (voto 6), Sagittario (voto 6) e Pesci (voto 6), indicati dagli astri in periodo di routine. Prospettive diverse invece, in base a quanto messo in luce nell'oroscopo da lunedì 20 a domenica 26 gennaio, per lo Scorpione, al momento valutati al ribasso.

I dettagli a seguire.

Oroscopo, la settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 6. Rispetto al periodo precedente, questi prossimi sette giorni non saranno di certo all'altezza di quelli appena trascorsi. Potrete contare su solo due giornate davvero buone, lunedì e sabato, le altre saranno da valutare con attenzione. Una particolare attenzione soprattutto a giovedì 23 e venerdì 24 gennaio, rispettivamente valutate 'sottotono' e 'ko'.

Andiamo pure ai dettagli e scoprire quando e come meglio agire:

★★★★★ lunedì 20, sabato 25;

★★★★ martedì 21, mercoledì 22, domenica 26;

★★★ giovedì 23 gennaio;

★★ venerdì 24 gennaio 2020.

Scorpione: voto 5. Prenderà una piega pessima il periodo già a partire da martedì per ulteriormente acuirsi il mercoledì successivo, in questo caso previsto dall'oroscopo settimanale a massima negatività. Ora la domanda sorge spontanea: cosa fare e come comportarsi?

Ovvia la risposta: fare meno di tutto, relegando a tempi migliori (domenica) le questioni di un certo interesse. Per l'ordinaria amministrazione da preferire lunedì, giovedì e sabato. Vediamo il responso degli astri:

★★★★★ domenica 26 gennaio;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23, sabato 25;

★★★ martedì 21, venerdì 24;

★★ mercoledì 22 gennaio 2020.

Sagittario: voto 6. Le giornate in analisi osserveranno un andamento a basso profilo soprattutto in vista del weekend: sabato e domenica avranno i colori poco chiari dei periodi 'confusionari'.

Poi, in gran parte saranno abbastanza positivi o nella media. Le migliori giornate, secondo quanto valutato dall'oroscopo di vostra competenza, ovviamente da poterci fare decisamente affidamento, saranno lunedì e giovedì, entrambi sottoscritte da cinque stelle. A seguire le stelline giornaliere applicate ai singoli giorni:

★★★★★ lunedì 20, giovedì 23;

★★★★ martedì 21, mercoledì 22, venerdì 24;

★★★ domenica 26 gennaio;

★★ sabato 25 gennaio.

Oroscopo, le stelle per Capricorno, Aquario e Pesci:

Capricorno: voto 9.

L'oroscopo considera ottima la settimana in arrivo, sia in amore come anche abbastanza riconosciuta nel lavoro. Senz'altro i prossimi sette giorni si prospettano per la maggior parte vincenti: escludendo il solo lunedì d'inizio periodo, gli altri saranno tutti in linea con una positività più o meno marcata. Ad emergere su tutte le altre, quella del 22 gennaio, valutata al 'top del giorno' per via dell'arrivo della Luna in Capricorno. Vediamo nei dettagli come si presenteranno, una ad una, le giornate dal 20 al 26 gennaio:

Top del giorno mercoledì 22 gennaio (Luna nel segno);

mercoledì 22 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 21, giovedì 23, venerdì 24;

★★★★ sabato 25, domenica 26;

★★★ lunedì 20 gennaio;

Aquario: voto 10.

Secondo l'oroscopo dal 20 al 26 gennaio, la vostra settimana non avrà fattori negativi a cui prestare troppa attenzione. Diciamo che gran parte delle giornate voleranno via che sarà una meraviglia, regalando una marea di soddisfazioni soprattutto nella parte iniziale, prevista con il Sole nel in Aquario. Non mancherà di nulla, soprattutto in ambito sentimentale, nemmeno quella di venerdì 24 gennaio, giorno dedicato alla Luna nel segno. Ecco come saranno i prossimi sette giorni:

2 Top del giorno lunedì 20 (Sole nel segno) e venerdì 24 (Luna nel segno dell'Aquario);

lunedì 20 (Sole nel segno) e venerdì 24 (Luna nel segno dell'Aquario); ★★★★★ martedì 21, sabato 25, domenica 26;

★★★★ mercoledì 22, giovedì 23.

Pesci: voto 6.

L'oroscopo della settimana valuta scarso il periodo, in quasi tutto. Infatti, il le giornate vedranno l'alternarsi di fasi alterne negative e positive: a quest'ultime dovete adeguare le vostre necessità più importanti. Se avete urgenze o qualsiasi altra impellenza, ottima da sfruttare sarà la giornata di mercoledì che, insieme a quella di venerdì, sarà senz'altro pronta a regalare favorevoli attimi davvero favolosi. Discorso a parte per sabato e domenica. A voi la classifica segno per segno:

★★★★★ mercoledì 22 e venerdì 24;

★★★★ lunedì 20, martedì 21 e giovedì 23;

★★★ sabato 25 gennaio;

★★ domenica 26 gennaio 2020 .

La classifica settimanale dell'oroscopo

Eccoci arrivati forse alla parte più seguita dell'intero trattato settimanale: la classifica con i voti e le stelline della settimana.

In periodo interessato è quello che va da lunedì 20 a domenica 26 gennaio e, come da prassi, è valido per l'intero comparto zodiacale. In anteprima d'apertura abbiamo già svelato quali sono i segni migliori con in testa quello al "top": l'Aquario, adesso non resta altro che passare subito a scoprire il resto della scaletta. Il resoconto finale a seguire:

1° Aquario , voto 10 - segno al ' top della settimana ';

, voto 10 - segno al ' '; 2° Capricorno, voto 9;

3° Ariete, Leone voto 8;

4° Gemelli e Cancro, voto 7;

5° Toro, Vergine, Bilancia, Sagittario, e Pesci, voto 6;

6° Scorpione, voto 5.

Il rapporto astrale sui prossimi sette giorni a venire, ovviamente espresso dall'oroscopo settimanale dal 20 al 26 gennaio è arrivato a fine.

Dopo aver visto come potrebbe evolvere la quarta settimana di gennaio, da adesso l'attesa è tutta riservata al prossimo appuntamento con le previsioni, la classifica e le stelle giornaliere. Il periodo interesserà la fine dell'attuale e l'inizio del nuovo mese, ossia dal 27 gennaio al 2 di febbraio.