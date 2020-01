L'Oroscopo di domani, martedì 21 gennaio, approfondisce i transiti planetari fortunati, a caccia di novità benefiche per l'amore e la sfera lavorativa. Luna presente in Sagittario garantisce un atteggiamento intraprendente, libero e risoluto. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

L'oroscopo di martedì

Ariete: nuovi orizzonti si allargano nella mente e sono tutti da sperimentare concretamente. Se non potrete viaggiare fisicamente, lo farete con il pensiero, sondando nuovi desideri con la fantasia.

Molto concreti in ambito lavorativo, otterrete successo anche in amore, puntando su un dialogo vitale e costruttivo.

Toro: Luna crea un po' di attrito e delle difficoltà che si susseguono a ripetizione. Dovrete fare chiarezza in voi stessi, entrando in contatto con i vostri conflitti emotivi, prima di risolvere alcuni problemi creati dalla vostra mente. Venere e Nettuno infatti spingono ad amare in modo magico. Alti e bassi sul lavoro.

Gemelli: Luna e Marte opposti potrebbero creare instabilità caratteriale e irrequietezza.

Riscontrerete una certa incapacità nel comunicare le emozioni, ecco perché i desideri racchiusi nella vostra interiorità salgono a galla e producono nervosismo. Mercurio è vostro complice nel farvi chiarire il tutto con il partner. Potrete approcciarvi al lavoro con una serenità maggiore.

Cancro: Mercurio e Sole dall'Acquario spronano a essere più comunicativi, aprendovi al dialogo con slancio. Molto ricettivi al calore solare, potrete espandere il vostro mondo interiore utilizzando un'empatia che mette in stretto collegamento con le persone amate.

Sul lavoro cercate di mettere a freno l'emotività, analizzando le situazioni in maniera più razionale.

Leone: alcuni astri sono un po'imbronciati nei vostri riguardi. Sole e Mercurio in opposizione provocano e rendono un po' tesa la sfera sentimentale. Cercate dunque di non farvi travolgere dagli eventi, arginando il tutto a testa alta. In ambito lavorativo, viene richiesta una maggiore organizzazione.

Vergine: Luna e Marte in dissonanza creano qualche attrito in amore e tenderete a diffidare di un coinvolgimento emotivo troppo intenso. Piuttosto permalosi, tenderete a isolarvi quando invece Giove, Plutone e Saturno vi spingono a fare di più. Sul lavoro, rimandate a un periodo migliore i progetti importanti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: dietro un'apparente sicurezza, potreste sentirvi sfiduciati e giù di tono.

Marte cerca di mitigare questo stato d'animo, infondendo la grinta giusta per emergere. Un apprezzamento in amore fa riaccendere una scintilla che si è affievolita. Il lavoro richiede maggiore dinamismo da parte vostra.

Scorpione: la corrispondenza emotiva è forte grazie a Marte, Luna, Saturno, Plutone e Giove in angolatura armonica. Affascinanti, magnetici e poliedrici, sarete molto comunicativi, empatici e persuasivi in amore.

Dovrete fare attenzione solo a Sole in quadratura che crea qualche contrarietà in ambito lavorativo.

Sagittario: Luna nel segno sprigiona grandi aspirazioni e non vi perderete d'animo nei confronti dell'amore, attuando i pensieri in modo risoluto. Le idee sono più chiare, grazie alla presenza dell'astro d'argento che individua i desideri con maggiore fiducia nelle capacità e infondendo nuova energia per attualizzarli nelle sfere vitali.

Capricorno: il cielo astrale tende a schiarirsi per voi amici del Capricorno. L'amore diventa più ricettivo, con Plutone che stringe le sue energie con Nettuno e Venere dai Pesci.

Il lavoro potrebbe essere un po' faticoso. Attenzione a non accumulare uno stress eccessivo.

Acquario: buoni gli influssi lunari dalla casa astrologica nona. Le azioni lavorative sono più dirette e un ottimismo entusiasmante, garantito da Sole nel segno, rende anche la sfera amorosa più positiva. Venere e Nettuno vegliano infatti sull'amore dal domicilio astrologico dei Pesci.

Pesci: la quadratura di Venere con Luna in Sagittario si fa sentire e sprigiona un atteggiamento capriccioso e antipatico, che nuoce all'amore. Attenzione ai malintesi che sono all'ordine del giorno. Più sensibili nei confronti degli altri, cercate di frequentare persone positive, che non trasmettano sensazioni deprimenti.

Attenzione alle spese extra.