L'Oroscopo della giornata di martedì 21 gennaio, prevede la Luna nel segno del Sagittario che, assieme ad un forte Marte, promette una giornata entusiasmante per i nativi del segno, mentre per Cancro potrebbe essere difficile ottenere un po’ di serenità in quanto ci saranno degli imprevisti da risolvere. I nativi Acquario avranno molta ispirazione nei loro progetti lavorativi grazie a Mercurio in quadratura, mentre Gemelli farebbe meglio a non essere troppo geloso nei confronti del partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di martedì 21 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 21 gennaio segno per segno

Ariete: l'oroscopo prevede gli influssi benefici di Marte nel segno amico del fuoco del Sagittario durante la giornata di martedì. In questo periodo vi guarderete indietro e ripenserete a tutte le imprese che siete riusciti a portare a termine sul posto di lavoro, ricavandone fiducia per i prossimi progetti che svilupperete.

Sul fronte sentimentale vi sentirete ispirati a iniziare una storia d'amore ancora non ben definita, che in pochi giorni potrebbe diventare una relazione passionale, ma non senza rischi. Le storie d'amore stabili eserciteranno il loro fascino per stimolare la passione. Voto - 8

Toro: Mercurio vi guarderà positivi dal cielo dell'Acquario nella giornata di martedì, regalandovi la possibilità di ottenere buoni risultati sul posto di lavoro.

Le vostre finanze infatti saranno in rialzo e potrete permettevi finalmente di iniziare un progetto che avete in testa da molto tempo. Sul fronte amoroso i vostri sentimenti saranno molto profondi nei confronti del vostro partner, e per dimostrarglielo aiuterete la vostra anima gemella proprio dove avrà bisogno di voi. I single dovranno capire se ascoltare il cuore o la ragione. Voto - 8

Gemelli: giornata piuttosto altalenante per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, potreste nutrire un po’ di gelosia nei confronti del partner. Se la vostra anima gemella ottiene dei successi e voi no, dovreste esserne felici, dunque non ve la prendete per questioni di poco conto. Per i single l'amore potrebbe bussare alla vostra porta, ma spetterà a voi decidere se aprire oppure no. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno spediti, cercate solo di non prestare denaro ad un collega o un familiare per il momento considerato che le vostre finanze si stanno risollevando soltanto adesso.

Voto - 6,5

Cancro: una configurazione astrale non proprio a vostro favore per la giornata di martedì. Giove e Saturno dal segno del Capricorno potrebbero mettervi i bastoni fra le ruote e portare una serie di imprevisti che v'impediranno di trovare una certa serenità, soprattutto sul posto di lavoro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete poco tempo da dedicare alla vostra anima gemella in quanto avrete tanti impegni da svolgere in breve tempo.

Per i single l'amore passerà in secondo piano, mettendo in risalto le amicizie e il divertimento. Voto - 6,5

Leone: avrete dalla vostra parte una configurazione astrale ottimale che vi renderà abbastanza energici e fortunati in ogni ambito. Sul fronte amoroso la giornata sarà caratterizzata da interazioni leggere e piacevoli nei confronti della vostra anima gemella. Se siete single l'oroscopo promette buone notizie in arrivo e possibili flirt con nuove conoscenze. In ambito lavorativo finalmente potreste riuscire a concludere un affare che dovevate fare tempo fa e ciò vi farà iniziare il vostro turno di lavoro con il piede giusto.

Voto - 8,5

Vergine: gli influssi della Luna nel segno del Sagittario vi ricorderanno di prestare attenzione alle spese da affrontare secondo l'oroscopo di martedì. In ambito lavorativo avrete tanti progetti lavorativi da sbrigare e avere da parte qualche soldo potrebbe essere una buona idea. Per quanto riguarda i sentimenti le emozioni alterate potrebbero suscitare parole forti, dunque moderate i toni e cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda i single prima di gettarvi alla ricerca del partner, mettetevi in testa che dovrete essere prima abbastanza responsabili e maturi. Voto - 6,5

Bilancia: un oroscopo abbastanza discreto per voi nativi del segno grazie a Mercurio che vi protegge dal segno dell'Acquario.

Sul fronte sentimentale vi sentirete in pace con voi stessi e toccare le corde della passione assieme alla vostra anima gemella sarà piuttosto facile grazie all'amore che dimostrerete. I single avranno voglia di approfondire una conoscenza che sembra piuttosto intrigante. Per quanto riguarda il lavoro un pizzico di fantasia sarà quanto vi occorre per trovare la soluzione a un problema che prima non riuscivate a risolvere. Voto - 8

Scorpione: avrete una forte energia mentale e fisica e avrete voglia di affrontare problemi e mansioni complicate secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Proprio in ambito lavorativo sarete particolarmente attivi, prendendo sempre l'iniziativa e terminando il prima possibile le mansioni che sceglierete di svolgere o che vi verranno assegnate.

In amore avrete un'idea chiara di come procede la vostra relazione di coppia e saprete come realizzare i vostri sogni di coppia, anche se sarà necessario del tempo. Per i single si aprirà un periodo molto interessante quanto incontrerete la persona che fa per voi. Voto - 9

Sagittario: un oroscopo decisamente a vostro vantaggio considerata la Luna in quadratura al vostro segno zodiacale pronta a darvi il massimo sostegno durante la giornata di martedì. In amore sarete attraenti e amorevoli, non dimenticandovi di svolgere alcune commissioni per conto del partner, che saranno un motivo per aumentare la passione che arde nella vostra storia d'amore.

Buone notizie per chi è solo, avrà modo di conoscere gente nuova. Nel lavoro avrete dei programmi ben precisi da seguire considerata la mole di lavoro da portare a termine. Voto - 9

Capricorno: avrete dalla vostra parte un oroscopo abbastanza discreto con Giove e Saturno in quadratura al vostro cielo. La sfera sentimentale si rivelerà ottimale nel corso della giornata, fornendovi un biglietto da visita molto interessante se siete alla ricerca dell'anima gemella. Per le relazioni fisse, l'oroscopo suggerisce di fare qualcosa in più per il partner per stimolare la vostra relazione di coppia. Nel lavoro sarete disponibili ad aiutare i colleghi in difficoltà, anche se vorrete qualcosa in cambio.

Voto - 8,5

Acquario: Mercurio si troverà in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di martedì, aprendovi ad un periodo fortunato per voi nativi del segno. In ambito sentimentale chi sta aspettando delle risposte in amore sarà accontentato, o almeno riceverà segnali incoraggianti nella direzione desiderata. Le relazioni fisse con poche parole e poche espressioni sapranno stimolare la passione. Nel lavoro cominciate con l'esplorare le vostre più profonde ambizioni e non abbiate paura a portarle avanti. Voto - 8

Pesci: Nettuno positivo nel vostro segno zodiacale completa un oroscopo interessante per voi nativi del segno.

In amore se siete single avrete bisogno di introdurre nella vostra vita un po' di spontaneità, poiché le persone che vi conoscono non accetteranno dei comportamenti preconfezionati. Le relazioni stabili date del vostro meglio e non rimanete fermi poiché l'attenzione sarà rivolta verso di voi. Nel lavoro prestate cautela alle spese che affronterete in quanto presto dovrete affrontarne altre. Voto - 7,5