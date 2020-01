Durante il mese di febbraio, i nativi Bilancia trascorreranno un periodo complicato per quanto riguarda la sfera sentimentale per via del pianeta Venere in opposizione, mentre per Capricorno il settore professionale procederà molto bene, con discreti guadagni. Pesci potrebbe vivere delle belle emozioni in amore soprattutto nella prima parte del mese, al contrario gli influssi di Venere beneficeranno per i nativi Sagittario nella seconda metà del mese, garantendo un buon affiatamento di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per la seconda sestina.

Previsioni oroscopo febbraio 2020, seconda sestina

Bilancia: il mese di febbraio potrebbe essere piuttosto complicato per voi nativi del segno a causa degli influssi di Venere in opposizione al vostro segno zodiacale. Potrebbero esserci delle incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella, che metteranno a rischio la vostra relazione di coppia. Ciò potrebbe essere a causa di alcuni errori commessi da voi oppure dal partner, oppure per via di progetti di coppia che non andranno esattamente come speravate.

Fareste meglio a prendere in mano la situazione per risolvere la situazione. Se siete single l'atmosfera che respirerete sarà piuttosto romantica se avete già una persona da amare. Dovrete solo saper gestire bene la situazione. Per quanto riguarda il lavoro il sostegno del Sole vi darà ottimismo e fiducia permettendovi di essere creativi quanto basta per creare progetti molto appaganti per voi nativi del segno.

Voto - 7

Scorpione: un certo ottimismo farà da padrone nel vostro modo di fare durante il mese di febbraio. Giove e Saturno vi guardano benefici e vi concedono discrete opportunità se siete single, tutte da sfruttare mettendo in risalto il vostro fascino e il vostro impareggiabile romanticismo. Per le relazioni fisse forse dedicherete meno attenzione alla vostra anima gemella per via di una configurazione astrale non sempre incentrata su tale aspetto.

Ciò nonostante non vuol dire che ne risentirà l'affiatamento di coppia. Dovrete solo mostrare più interesse nei confronti del partner. In ambito lavorativo la concentrazione non vi mancherà affatto, e le idee per portare a termine nuovi progetti non vi mancheranno. Sarà dunque un periodo molto interessante grazie a Giove in sestile, pronto ad aiutarvi a far progredire la vostra carriera professionale.

Voto - 8

Sagittario: Venere beneficerà nel vostro segno zodiacale fornendovi un oroscopo interessante per quanto riguarda la sfera sentimentale per il mese di febbraio. Escludendo la prima settimana del mese, dove potrebbe esserci qualche piccola incomprensione con la vostra anima gemella, la restante parte del mese procederà molto bene per voi nativi del segno. Potreste infatti vivere dei momenti indimenticabili nella vostra relazione di coppia e con Marte nel vostro cielo l’eros sarà al massimo e risulterete anche più accattivanti.

Se siete single e avete già una persona da amare cercherete di essere abbastanza socievoli con tale conoscenza per creare la giusta intesa e far nascere così un nuovo rapporto. Sul fronte lavorativo l'Oroscopo prevede un periodo non proprio efficiente considerati gli influssi negativi di Mercurio. Tutto sommato però, non vi potrete lamentare dei guadagni che riuscirete a portare a casa. Voto - 8

Capricorno: purtroppo non avrete la stessa situazione rosea che ha caratterizzato il mese precedente. Potrebbero esserci delle complicanze per quanto riguarda la sfera sentimentale a causa di uno spostamento di Venere nel vostro cielo.

Fareste meglio dunque a prestare attenzione a non causare litigi con la vostra dolce metà per non complicare la situazione e andare a rovinare tutto ciò che avete fatto di buono durante il mese precedente. Se siete single le avventure non mancheranno, ciò nonostante difficilmente potreste prendere in considerazione l'idea di buttarvi in una nuova relazione di coppia. Il settore professionale procederà molto bene per voi nativi del segno nel corso del mese di febbraio. Mercurio in sestile vi proporrà delle idee entusiasmanti da sviluppare nelle prossime giornate. Saranno progetti lunghi, quindi evitate di perdere di entusiasmo e date sempre del vostro meglio.

Voto - 7,5

Acquario: avrete una configurazione astrale continuamente in movimento durante il mese di febbraio, tanto che ci saranno giornate altalenanti per voi nativi del segno. Non sarà un mese, ciò nonostante potrebbero capitare quelle giornate non dove non avrete voglia di fare molto. Sul fronte sentimentale l'oroscopo prevede il Sole, Mercurio e Venere che si sposteranno continuamente e già a partire dalla seconda settimana del mese la vostra relazione di coppia attraverserà un buon periodo, ricco di passione e sentimenti. Attenzione soltanto nelle prime giornate del mese. I cuori solitari potranno tentare nuovi approcci sentimentali con nuove conoscenze oppure con una persona che già sanno di amare.

Nel lavoro Mercurio nel vostro cielo vi offre buone opportunità per progetti lavorativi parecchio interessanti. Ciò nonostante dovrete fare attenzione per alcuni progetti che potrebbero attraversare una fase di stallo. Voto - 7,5

Pesci: Venere benefico nel vostro segno zodiacale vi permetterà di vivere dei magici momenti all'interno dell'ambito sentimentale, sia che abbiate già una persona al vostro fianco oppure la state cercando. Se volete vivere delle forti emozioni voi single con una persona per cui avete una cotta. Qualche difficoltà invece per coloro che sono alla ricerca dell'amore ma non è detto che non riescano nell'impresa.

Le relazioni fisse faranno chiarezza fra di loro per ottenere un rapporto forte e stabile che possa durare il più a lungo possibile. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo gratificante per voi nativi del segno e le opportunità per svolgere progetti interessanti non mancheranno, oltre che per trovare un nuovo impegno qualora ne siate alla ricerca. Il trucco sarà non perdere fiducia in voi stessi e dare sempre del vostro meglio. Voto - 8