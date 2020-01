L'Oroscopo di domani 24 gennaio 2020 riparte dalla giornata di venerdì annunciando un transito astrale di prim'ordine. Curiosi di sapere qual è? Ebbene, come già anticipato nel precedente articolo già pubblicato dedicato agli ultimi sei segni, domani assisteremo al passaggio della Luna in Acquario, precisamente a partire dalle ore 14:20 del primo pomeriggio. La sensuale 'musa dei poeti' senz'altro porterà fortuna e nuove possibilità a coloro appartenenti a quei pochi segni valutati a massima positività nel periodo.

Allora, curiosi di sapere se il vostro simbolo astrale è stato inserito tra i segni baciati dalla fortuna? A tal proposito, diciamo subito che a veleggiare tra le onde della positività quotidiana saranno coloro nativi in Ariete (Marte e Giove speculari positivi al 80%) e Cancro (Sole e Luna speculari positivi al 85%), tutti meritatamente sottoscritti in periodo a cinque stelle. Invece parlando di giornata 'no', secondo l'oroscopo del giorno 24 gennaio, tutto in salita il periodo per coloro nativi in Leone: a questo giro Venere e Marte si troveranno in posizione speculare negativa, in più saranno tra di loro sotto stretta quadratura.

Quindi ai nativi nel predetto segno di Fuoco si consiglia massima attenzione nel corso di questo venerdì.

Classifica stelline 24 gennaio 2020

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo venerdì. Dunque si rinnova l'attesissimo appuntamento giornaliero, irrinunciabile per tantissimi di voi lettori, con la nuova classifica stelline quotidiana, in questo frangente generata sull'oroscopo del 24 gennaio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco. Visto che già abbiamo dato qualche piccola anticipazione nella nostra anteprima iniziale, adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente 'al dunque'. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete , Cancro - al top positività e fortuna ;

, - ; ★★★★: Toro, Gemelli, Vergine - ottima positività e buona fortuna;

★★★: Leone - positività al minimo, fortuna difficile ma non impossibile.

★★: NESSUNO.

Oroscopo venerdì 24 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Anche per voi dell'Ariete si preannuncia un venerdì davvero brillante in ogni contesto. Vi arriveranno notizie positive che (forse) da tanto le stavate aspettando: pronti a gongolare nei sentimenti e nel lavoro? Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, il filo quotidiano legato ai sentimenti apparirà già da subito molto favorito, con anche l'umore e la salute pronosticati positivi sicuramente andranno alla grande. Allora ritagliatevi qualche momento di benessere e di serenità e fate quello che più vi piace, magari in compagnia della vostra dolce metà. Single, sarete su di giri, tutto andrà per il meglio ed i risultati tanto attesi non si faranno attendere.

Gli amici vi dimostreranno di esservi sempre vicini e, all'occorrenza, pronti a dare una mano facendovi provare un grande sollievo. Nel lavoro infine, l'oroscopo indica che avrete la possibilità di ricevere delle gratifiche inattese. Preparatevi ad apportare (eventualmente) tagli decisi o gli opportuni cambiamenti al vostro quotidiano: dite pure 'grazie' all'influsso positivo delle stelle!

Toro: ★★★★. In arrivo un venerdì 23 gennaio lineare e anche abbastanza tranquillo, ovviamente non esente da momenti anche 'pesantucci' da saper gestire al meglio. In gran parte, la giornata di fine settimana sarà all'insegna della normale routine.

Discreto l'oroscopo riguardo l'amore: ci sono buone speranze che il rapporto con il vostro partner migliori. Tuttavia, tenete presente che dovrete fare la vostra parte impegnandovi seriamente affinché tutto proceda per il verso giusto. Armatevi di pazienza per superare qualsiasi difficoltà vi si dovesse presentare, soprattutto perché con la buona volontà e con l’aiuto della persona amata avrete le carte in regola per farcela. Single, a chi è attualmente ancora alla ricerca di una storia d'amore diciamo di tener duro! L'importante sarà trovare il tempo e la voglia necessari per rimettersi in marcia alla conquista di una bella persona.

Andrete più spediti se 'viaggerete' senza quelle antipatiche zavorre del passato (che ben conoscete...), cercando di concentrarvi solo sul presente. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che tutto procederà senza intoppi. Finalmente dopo un periodo faticoso potrete rilassarvi con un po' di sano relax.

Gemelli: ★★★★. La giornata in analisi in questo contesto sarà per voi Gemelli decisamente stabile ed anche abbastanza lineare. Tutto sommato abbastanza buone le speranze di portare a buon fine una parte degli impegni quotidiani che vi aspettano, anche se a tratti potrebbero esserci lievi intoppi da superare.

In amore, bene la mattinata ed il primo pomeriggio, mentre la serata potrà riservare dei momenti di relax assoluto in compagnia della dolce metà. Approfittatene quindi per regalarvi momenti di pace e serenità solamente per voi due. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì annunciano che il cielo di questo periodo è pronto a regalare discrete soddisfazioni. Sollecitati da una splendida volta celeste, potrete distrarvi dai problemi personali e familiari e dedicare finalmente tempo a voi stessi, alle persone a voi care come anche alle cose che vi danno piacere. Non mancheranno altresì programmi gustosi da condividere con gli amici del cuore: pronti per divertirvi insieme a loro?

Nel lavoro l'andamento della giornata, secondo l'oroscopo, non deluderà certamente le vostre ambizioni, magari favorendo qualche nuova opportunità già da tempo in fermento. Di certo il positivo flusso astrale aiuterà sicuramente la nascita di nuove iniziative.

Astrologia del giorno 24 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. La giornata messa in analisi in questo contesto, per tantissimi di voi Cancro si preannuncia piena di gioia e con buone occasioni da sfruttare nei diversi comparti. A dare massima energia da impiegare nel periodo, il Sole e la Luna, entrambi destinati a portare novità e, perché no, anche qualche buona notizia in quelle situazioni che solo voi potete sapere.

Pertanto, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, vedrà un periodo abbastanza pregno di soddisfazioni: sarete presi da questioni familiari che risolverete grazie al vostro charme ed alla vostra disponibilità, con grande ammirazione da parte del vostro partner. Single, grazie alla Luna amica, la giornata trascorrerà in modo piacevolmente serena. Regalate a quel vostro amico (o amica) che sapete - in questo periodo decisamente giù di corda - un po' della vostra attenzione e del vostro tempo. Appassionati come non mai vivrete momenti di grande intensità emotiva, qualunque sia la vostra condizione sentimentale.

Nel lavoro, sarà una giornata elettrizzante per molti del segno, con il Sole pronto ad influenzare ogni iniziativa promettendo aiuti importanti. Anche la Luna farà la sua parte generando flussi positivi in grado di influenzare l'intuito sugli affari.

Leone: ★★★. Questo venerdì mettetevi anima e cuore in pace (come si suol dire) e armatevi di molta pazienza. Perché? Ovviamente, il motivo è uno solo: il periodo si profila per voi Leone leggermente 'sottotono', quindi degno di massima attenzione da parte vostra. In amore, il rapporto di coppia potrebbe riempirsi di ombre che il più delle volte potrebbero essere solo il frutto della vostra fantasia galoppante.

Per questo la vostra giornata non sarà proprio tranquilla, anzi potreste essere proprio voi la causa di delusione per il partner: dateci un taglio, altrimenti rischiate davvero di passare il prossimo weekend da soli... Single, la Luna purtroppo vi remerà contro! Il consiglio delle stelle: non cercate il male dove non c'è e non fatevi condizionare dall'esperienza negativa vissuta da altre persone che forse credevate amiche... Non prendetevela con il fato, con gli astri o con il mondo intero, ok? Non serve chiudersi a riccio ad ogni minimo inconveniente, ma fate tesoro dell'esperienza e andate avanti.

Nel lavoro, messi alla prova dalla negatività in arrivo da Venere e Marte, sarete costretti a rivedere i piani per la giornata oppure a scendere a compromessi non troppo piacevoli. Cercate almeno di mantenere la lucidità e la calma necessari per non sprecare quanto fatto in precedenza...

Vergine: ★★★★. La giornata del prossimo venerdì di fine settimana si preannuncia in linea con la classica normalità, dunque non troppo positivo e nemmeno tanto negativo. Valutata dall'Astrologia del momento con quattro stelle, la vostra giornata in amore potrebbe anche donare attimi di spensierata positività da sfruttare al meglio.

L'oroscopo di domani 24 gennaio pertanto, visto il discreto periodo consiglia in ambito sentimentale di restare fermi sulle normali posizioni dei giorni scorsi. Di veramente rilevante ai fini della fortuna ci sarà poco o nulla, comunque un periodo tutto sommato tranquillo da dedicare ai vostri hobby preferiti: se potete, fate partecipe anche il partner. Se avrete un problema in famiglia si risolverà solo usando una maggiore tolleranza da parte vostra: un atteggiamento conciliante verso chi sapete sarebbe la cosa migliore da fare. Single, grazie alla Luna amica, andare d'accordo con gli altri diventerà più facile. Un'insolita arrendevolezza vi farà apparire agli occhi di chi sapete amabili e affascinanti. Per quanto riguarda i rapporti in corso di definizione (prendere o lasciare?), cercate di privilegiare quelli compatibili con il vostro carattere e i vostri ideali di vita: basta con la superficialità! Con lo spirito di avventura che vi ritrovate, esplorate pure nuovi orizzonti allo scopo di favorire nuove storie. Nel lavoro, per chiudere, non trascurate i vostri impegni e fate tutto con determinazione. La grinta non vi mancherà e neanche la volontà. Diciamo che sarà una giornata elettrizzante per molti del segno: gli astri promettono aiuti discreti.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.