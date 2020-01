L'Oroscopo del giorno 24 gennaio 2020 è ben disposto a calare le cosiddette "carte in tavola", parlando ovviamente di previsioni zodiacali. Nel mirino dell'Astrologia, quest'oggi applicata ai sei segni inerenti la seconda metà dello zodiaco, i settori del quotidiano legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. A essere valutati in questa sede dunque, per essere precisi, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire se l'Astrologia quotidiana ha premiato il vostro simbolo zodiacale?

In questo caso, a far la differenza tra i suddetti simboli astrali, sarà l'arrivo della Luna in Acquario, prevista per questo venerdì di fine settimana: al segno di Aria interessato da tale transito è prevista una giornata ottima, in questo contesto premiata con la "top del giorno". Diciamo altresì che ad avere il prezioso aiuto da parte delle effemeridi quotidiane saranno anche altri due segni: senz'altro i più fortunati in amore - insieme al preannunciato Acquario - saranno Capricorno e Pesci, entrambi sottoscritti a cinque stelle nel periodo.

Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di venerdì 24 gennaio, ad avere intoppi o problemi di vario genere potrebbero essere in primis coloro nativi dello Scorpione e della Bilancia. Andiamo a scoprire qualcosa di più soprattutto per quanto concerne i comparti relativi ai sentimenti e alle attività quotidiane.

Classifica stelline 24 gennaio 2020

L'Astrologia è pronta a dare il consenso oppure a stroncare la giornata di venerdì prossimo, terra di confine - per i più - tra gli impegni quotidiani e l'agognato relax in vista del weekend.

Ansiosi di mettere le mani sul probabile pensiero delle stelle? Ottimo, dunque urge una risposta in merito al grado di positività/negatività riservata a questa parte finale della settimana. A tale scopo la cosa migliore da fare è, senza meno, quella di prendere in considerazione la nostra onnipresente classifica stelline, in questo frangente impostata sull'oroscopo del 24 gennaio 2020. Bene, dopo aver dato in apertura qualche anticipo sui segni fortunati e non nel periodo esaminato, passiamo pure ai dettagli.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato logicamente dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario (Luna nel segno) - al top positività e fortuna ;

: (Luna nel segno) - ; ★★★★★: Capricorno, Pesci - ottima positività e buona fortuna;

★★★★: Sagittario - blanda positività con probabili sprazzi di fortuna;

★★★: Scorpione - positività al minimo, fortuna difficile ma non impossibile;

★★: Bilancia - positività al minimo, fortuna pari a zero.

Da tenere presente quanto segue: a fare da ago della bilancia nelle predizioni generate dall'oroscopo è sempre l'ascendente personale. In pratica, se il proprio segno presenta un ascendente posizionato verso la parte alta della classifica, senz'altro avrà maggiore supporto dall'Astrologia, ovviamente da impiegare nel periodo analizzato.

Oroscopo venerdì 24 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★. In arrivo una giornata abbastanza in salita, per non dire che potrebbe essere davvero pessima. Il motivo? Diciamo che questa parte finale della settimana risentirà della specularità negativa da parte di Venere, Nettuno e Urano. Calma, ascoltate i consigli presenti nelle nostre previsioni giornaliere evitando di fare cose non richieste o inutili. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, occhio al comportamento generale: malumore e un po’ di malinconia saranno gli elementi chiave dei vostri stati d’animo.

Per la maggioranza di voi Bilancia non saranno individuabili cause oggettive per questo strano atteggiamento interiore: portate pazienza! Single, le previsioni astrali sanno che siete abituati a vincere facendo affidamento sulla vostra proverbiale tenacia, ma da troppo tempo non riuscite a movimentare come si deve la vostra vita. Diciamo pure che gli appelli a favore delle stelle stanno diventando una litania: rassegnatevi per il momento, presto noterete qualcosa di piacevole. Nel lavoro l'oroscopo del giorno, vista l'attuale situazione, invita a fare un ulteriore tentativo per migliorare. Cambiate approccio imparando a guardare lontano.

Scorpione: ★★★. In arrivo un venerdì 24 gennaio "sottotono2? Ebbene, questo è quello preventivato dall'Astrologia applicata al vostro segno, purtroppo. La giornata di questo fine settimana lavorativo sarà non troppo male, a patto di tener presente una raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti di certe persone, in grado di influenzare aspetti importanti della vostra vita, ok? Secondo quanto messo nero su bianco dall'oroscopo in merito all'amore, il periodo è preventivato come abbastanza teso: saranno tante le situazioni potenzialmente in grado di generare ansia. Nei giorni scorsi, non senza sforzo, molti di voi hanno tentato di ritrovare la voglia di stare insieme, ma con scarso successo: siate pazienti.

Single, l'oroscopo del giorno nota che siete un po' malinconici in questo periodo, forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato e mai raggiunto? Provate a voltare pagina: non è mai troppo tardi e le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo ad aspettarvi. Nel lavoro, invece, alcune vecchie abitudini ormai passate di moda andrebbero cancellate. Chiedete e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore.

Sagittario: ★★★★. Giornata diciamo pure "passabile", valutata nelle predizioni di venerdì con le semplici quattro stelle della routine più scontata.

Intanto preparatevi ad affrontare il frangente con convinzione: armatevi di fiducia ed altrettanta pazienza, certamente il periodo potrebbe anche rivelarsi abbastanza buono a patto di essere risoluti evitando distrazioni. In amore, l'oroscopo annuncia la solita "minestra riscaldata", quindi discrete prospettive: sufficiente serenità da vivere oltre che da coloro ancora senza legami, rigorosamente anche se in due. In coppia pertanto, non senza impegno, saprete trovare in molte circostanze il modo giusto per mettere il partner a suo agio, ovviamente parlando il suo stesso linguaggio oppure calandovi nei suoi panni.

Single, avrete sicuramente un discreto successo in campo sentimentale. Un incontro inizialmente abbastanza indifferente potrebbe scuotere la vostra vita e rendervi immensamente felici: pronti a gongolare se una simile ipotesi dovesse davvero prender piede? Nel lavoro l'oroscopo del giorno 24 gennaio, al Sagittario, indica una giornata capace di offrire sensate opportunità di successo, con le stelle pronte a mettere in luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo. Più di qualcuno potrebbe ottenere buone soddisfazioni.

Astrologia del giorno 24 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di venerdì prevede che partirà e terminerà in modo molto positivo per tanti di voi nativi del Capricorno. Approfittate del momento "sì" per aggiustare il tiro in ambito sentimentale: mettete sul tavolo della sincerità le cose migliori che tenete strette nel cuore, senz'altro andranno a buon fine. In amore quindi, visto il frangente molto buono, potrebbe essere il momento ideale per fare nuovi progetti per il futuro. Parlando in merito ai rapporti di coppia, specialmente quelli più consolidati, sarete in perfetto equilibrio col partner e ogni vostro desiderio potrebbe essere realizzato.

Servirà poco: solo la volontà e tanta pazienza. Single, potreste avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata. Per altri, invece, in arrivo flirt a go go, soprattutto per i più intraprendenti: aspettate ancora qualche giorno e poi fatevi avanti! Nel lavoro, per chiudere, sarete molto tenaci nel sostenere i vostri punti di vista. Riuscirete senza troppa fatica a far comprendere a chi vi fa capo quali sono le vostre esigenze e soprattutto le vostre aspettative.

Acquario: "top del giorno". ll prossimo venerdì, come anticipato in apertura, arriverà nel vostro settore la Luna, certamente positiva al 100% per voi dell'Acquario.

I sentimenti avranno vita facile, sicuramente ben disposti ad accontentare quasi ogni vostro desiderio, capriccio o voluttà che sia. Con notevole sicurezza possiamo già affermare che molte situazioni con problemi aperti prenderanno la strada della buona risoluzione: grazie alla vostra dinamicità aumenteranno le opportunità per mettere in sicurezza alcune questioni in corso di definizione. In coppia, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, la persona del cuore saprà rendervi felici toccando le corde giuste del vostro cuore e rendendo magica l'atmosfera attorno a voi.

Ottimo così! Single, la giornata si presenta bella e prestante: riuscirete ad avere qualche soddisfazione a livello sentimentale? La possibilità c'è: un incontro o un invito inaspettato faranno il resto. Nel lavoro invece, oltre alle gradevoli sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizza. Uno spiccato senso di intuizione potrebbe far guadagnare sicuramente più di quando sperato.

Pesci: ★★★★★. In arrivo un periodo molto generoso e a tratti anche splendidamente fortunato. Insomma, si presume possa essere una gradevolissima giornata, tutta all'insegna dei vostri desideri o delle aspettative messe in agenda. Secondo l'oroscopo del giorno 24 gennaio, riguardo l'amore, nessuna nuvola si addenserà sulla vostra storia: diciamo pure che in massima parte andrà tutto alla grande, come da voi desiderato. In tantissimi trascorrerete delle piacevoli ore in compagnia della persona a cui tenete maggiormente. Una piccola sorpresa potrebbe allietare l'inizio o la fine della serata: curiosi? Anche noi: fateci sapere qualcosa. Se single invece, dopo le vicissitudini dei giorni scorsi, potrete meritatamente godere di una giornata spensierata e a favore. Poche le incombenze a cui mettere fine e quelle poche saranno molto alla vostra portata. Per alcuni di voi nativi è tempo di mettere in gioco "altre soluzioni". Nel lavoro, invece, non lamentatevi se doveste lavorare molto in questo periodo, ok? Sappiate che tutto procede secondo le vostre aspettative: in alcuni casi potreste anche consolidare posizione e guadagni.